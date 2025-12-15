€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri Liderii europeni propun o forță multinațională în Ucraina. Ce presupune inițiativa
Data actualizării: 22:25 15 Dec 2025 | Data publicării: 22:22 15 Dec 2025

Liderii europeni propun o forță multinațională în Ucraina. Ce presupune inițiativa
Autor: Elena Aurel

soldati-airsoft-military-game_59560900 Liderii europeni propun formarea unei forțe multinaționale în Ucraina. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @antoniogravante
 

Liderii europeni propun formarea unei forțe multinaționale în Ucraina și susținerea pe termen lung a armatei ucrainene, care să fie limitată la 800.000 de soldați.

Liderii principalelor state europene şi ai UE au propus luni ca acestea să conducă 'o forţă multinaţională' în Ucraina şi să susţină în mod 'durabil' armata ucraineană, care să fie limitată la 800.000 de militari, potrivit unei declaraţii transmise guvernul german, informează AFP, citată de Agerpres. 

Această 'forţă multinaţională pentru Ucraina' ar fi 'compusă din contribuţii ale naţiunilor voluntare şi susţinută de Statele Unite'.

Documentul este semnat de liderii german, francez, britanic, danez, olandez, finlandez, norvegian, italian, polonez, suedez şi ai UE, dar nu şi de SUA.

El a fost făcut public după ce liderii respectivi s-au reunit la Berlin cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după discuţiile lor de duminică şi luni din capitala germană cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Aceşti responsabili europeni afirmă că s-au înţeles cu Statele Unite să 'lucreze împreună pentru a furniza Ucrainei garanţii de securitate solide şi măsuri de sprijinire a redresării economice în cadrul unui acord vizând să pună capăt războiului'.

Aceasta ar include 'sprijinirea Ucrainei în constituirea forţelor sale armate, care ar trebui să rămână la un nivel de 800.000 de soldaţi pe timp de pace'.

Ei menţionează, de asemenea, 'un mecanism de supraveghere şi de verificare a încetării focului, condus de Statele Unite'.

VEZI ȘI: Statele Unite promit Ucrainei garanții de securitate asemănătoare celor din Articolul 5 al Tratatului NATO

Documentul nu vorbește despre concesii teritoriale

Textul declaraţiei subliniază că depinde 'de acum de Rusia să îşi arate voinţa de a lucra pentru o pace durabilă'.

Conform aceluiaşi text, Moscova trebuie ' să îşi demonstreze angajamentul de a pune capăt luptelor acceptând o încetare a focului'.

Europenii se angajează, de asemenea, să 'investească în prosperitatea Ucrainei', care s-ar realiza mai ales prin punerea la dispoziţie de 'resurse importante pentru redresare şi reconstrucţie' şi prin reparaţii plătite de Rusia.

Documentul nu abordează problema spinoasă a concesiilor teritoriale din partea Ucrainei, europenii insistând pe faptul că 'frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă'.

Ei îşi exprimă, de asemenea, sprijinul pentru Zelenski 'dacă ar trebui să îşi consulte poporul' pe acest subiect.

În fine, semnatarii mai declară că susţin 'ferm aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană'.

VEZI ȘI: Cum ar fi putut Ucraina să devină o „Austrie” a Europei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi ucraina rusia
uniunea europeana
armata
rusia
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Mesaj regal cu greutate istorică: Lecția Regelui Mihai despre SUA și libertatea Europei
Publicat acum 32 minute
Kelemen Hunor estimează o scădere a inflației la începutul anului viitor
Publicat acum 56 minute
Ce program are Sania lui Moș Crăciun de la Craiova în 2025. Alte activități la târgul de Crăciun
Publicat acum 57 minute
FBI a dejucat un complot terorist care urma să aibă loc în ajunul Anului Nou
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Predoiu, la Casa Albă cu oamenii lui Trump. Semnal direct pentru România de la Washington
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close