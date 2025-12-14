€ 5.0904
UE, rugată să negocieze cu Lukașenko pentru a pune capăt represiunii din Belarus
Data publicării: 21:35 14 Dec 2025

UE, rugată să negocieze cu Lukașenko pentru a pune capăt represiunii din Belarus
Autor: Ioan-Radu Gava

lukasenko_84703900 Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului. Foto: Agerpres
 

Laureatul premiului Nobel Ales Bialiaţki cere Uniunii Europene să negocieze cu Minskul pentru a pune capăt represiunii.

Disidentul belarus şi co-laureat al premiului Nobel pentru Pace, eliberat din închisoare după un acord între Minsk şi Washington, a făcut apel duminică la Uniunea Europeană să negocieze cu puterea din Belarus pentru a pune capăt represiunii în această ţară din Europa de Est, relatează AFP.

"Pentru societatea europeană şi celelalte democraţii, trebuie să punem capăt represiunilor din Belarus", a declarat el într-un interviu pentru AFP acordat în Lituania.

"Represiunile sunt comise de regim, şi cu cine altcineva puteţi vorbi dacă nu cu regimul?", a adăugat el.

"Dar acest lucru trebuie făcut menţinând o anumită presiune, cu o poziţie de forţă, pentru că regimul belarus nu înţelege decât acest limbaj", a mai spus el.

Ales Bialiaţki, protejat de Premiul Nobel pentru Pace

Disidentul belarus a afirmat că premiul Nobel pentru Pace l-a protejat în închisoare şi a promis să-şi continue "munca" în exil.

"Chiar dacă am trecut prin toate dificultăţile prin care trec deţinuţii politici belaruşi - celulele de izolare, umilirile constante, premiul m-a protejat de alte lucruri mai rele şi mai dezagreabile prin care au trecut alţi colegi", a declarat el pentru AFP în Lituania.

"Ei (gardienii - n.r.) au înţeles că această persoană a primit un fel de premiu şi că nu pot să o bată", a declarat el râzând.

În vârstă de 63 de ani, Ales Bialiaţki a fondat în 1996 şi a condus timp de ani de zile Viasna (Primăvară), principalul grup de apărare a drepturilor omului şi sursă esenţială de informaţii privind represiunea în această ţară din Europa de Est.

Viasna înregistra cu meticulozitate arestările, procesele, pedepsele cu închisoare, cu scopul de a submina opacitatea maşinii judiciare a regimului belarus.

Munca sa i-a adus în 2022 lui Ales Bialiaţki premiul Nobel pentru Pace, împărţit cu ONG-ul Memorial (Rusia) şi centrul pentru libertăţi civile (Ucraina).

El însuşi a fost arestat în 2021 şi condamnat în 2023 la 10 ani de închisoare într-un caz de "trafic de valută", calificat drept fictiv de organizaţia sa.

Duminică, el a subliniat că-şi va continua lupta în exil, unde pot fi făcute "multe lucruri". "Nu renunţ. În această situaţie, viaţa continuă şi trebuie să ne continuăm lupta"a afirmat el.

Ales Bialiaţki s-a declarat sigur că situaţia în Belarus se va schimba "într-o zi sau alta în mai bine".

Ales Bialiatki
belarus
premiul nobel
