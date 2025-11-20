€ 5.0889
Stiri

DCNews Stiri Belarus a eliberat doi preoți catolici acuzați de trădare, după discuții cu Vaticanul
Data publicării: 18:32 20 Noi 2025

Belarus a eliberat doi preoți catolici acuzați de trădare, după discuții cu Vaticanul
Autor: Elena Aurel

lukasenko_84703900 Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului. Foto: Agerpres
 

Autoritățile din Belarus au eliberat doi preoți catolici acuzați de trădare, la câteva săptămâni după o întâlnire între președintele Lukașenko și un emisar al Vaticanului.

Autorităţile din Belarus au eliberat joi doi preoţi catolici acuzaţi de trădare, a relatat presa de stat belarusă, la doar câteva săptămâni după o întâlnire între preşedintele Aleksandr Lukaşenko şi un emisar al Vaticanului, relatează AFP, citată de Agerpres. 

Conform agenţiei de ştiri Belta, preoţii Genrikh Akalatovich şi Andrzej Iukhnevitch au fost graţiaţi într-un "gest de bunăvoinţă" legat de "intensificarea contactelor" cu Vaticanul.

Akalatovich, în vârstă de 65 de ani, a petrecut mai mult de un an în detenţie la Minsk, înainte de a fi condamnat la 11 ani de închisoare sub acuzaţia de spionaj pentru Polonia şi Vatican.

Iukhnevitch a fost la rândul său arestat în mai 2024 şi condamnat la 13 ani de închisoare. Potrivit organizaţiei pentru drepturile omului Viasna, nu se cunosc acuzaţiile exacte care i se aduc.



Peste 1.250 de prizonieri politici în Belarus

În octombrie, papa Leon al XIV-lea l-a trimis pe cardinalul Claudio Gugerotti să se întâlnească cu preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, aflat la putere din 1994.

În Belarus, unde majoritatea populaţiei este ortodoxă, Biserica Catolică este adesea asociată cu Polonia vecină, relaţiile între cele două ţări fiind tensionate.

În septembrie, un cleric polonez, Grzegorz Gawel, a fost arestat în Belarus sub acuzaţia de spionaj. Potrivit autorităţilor belaruse, asupra sa s-ar fi găsit un document militar clasificat. Varşovia a denunţat această arestare ca fiind o "provocare".

De la alegerile prezidenţiale controversate din 2020, autorităţile belaruse au condus o vastă represiune împotriva vocilor disidente, ceea ce a forţat zeci de mii de persoane să plece în exil, în special în Polonia.

Potrivit ONG-ului Viasna, în ţară se află peste 1.250 de prizonieri politici.

x close