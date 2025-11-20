€ 5.0889
DCNews Stiri Președintele suveranist al Poloniei, amenințat cu moartea. Guvernul profită de situație pentru adaptarea legislației la normele UE
Data actualizării: 16:22 20 Noi 2025 | Data publicării: 16:13 20 Noi 2025

Președintele suveranist al Poloniei, amenințat cu moartea. Guvernul profită de situație pentru adaptarea legislației la normele UE
Autor: Ioan-Radu Gava

presedinte-polonia-nawrocki-karol_65537500 Foto: Agerpres
 

Karol Nawrocki, președintele suveranist al Poloniei, primește tot mai multe amenințări cu moartea.

Președintele polonez Karol Nawrocki a fost vizat de o amenințare cu moartea pe rețelele de socializare pentru a doua oară într-o săptămână, au declarat oficialii, pe fondul eforturilor guvernului de a înăspri legile privind conținutul online, scrie TVP World.

Un purtător de cuvânt a declarat agenției de presă PAP că amenințarea postată pe X sugera sau îndemna la asasinarea șefului statului.

Acest lucru survine la doar câteva zile după ce un tânăr de 19 ani a fost arestat pentru postarea unei fotografii cu o armă cu descriereal „pe curând, Karolku”, folosind un diminutiv al prenumelui său. Adolescentul a fost plasat sub supravegherea poliției și i s-a acordat un ordin de restricție.

Karol Nawrocki, amenințat cu moartea. Guvernul face presiuni pentru adaptarea legislației la normele UE

Guvernul polonez susține că incidentele demonstrează necesitatea accelerării legislației care aliniază Polonia la normele UE, în timp ce criticii - inclusiv Nawrocki - au avertizat că proiectul de lege permite cenzura.

Parlamentul finalizează în prezent un amendament la o lege privind furnizarea de servicii electronice, menită să alinieze legislația națională cu Legea privind serviciile digitale (DSA) a UE și să ofere instrumente mai rapide pentru eliminarea conținutului online ilegal.

„Nu există consimțământ pentru încălcarea legii online! Raportăm constant tot conținutul ilegal pe platformele de socializare. În special pe cele care conțin amenințări la adresa celor mai importante personalități din țară”, a declarat Krzysztof Gawkowski, ministrul afacerilor digitale al Poloniei.

„Lucrăm la implementarea Legii serviciilor digitale (DSA) pentru a elimina rapid conținutul ilegal”, a adăugat el, precizând că propunerile, odată aprobate de parlament, vor ajunge în curând pe biroul președintelui.

Karol Nawrocki, categoric împotriva proiectului

Oponenții susțin că legislația riscă să exagereze prin lărgirea unor categorii precum „discurs instigator la ură”, „incitare” și „vătămare online”, permițând autorităților să suprime criticile sau jurnalismul.

Nawrocki a respins public proiectul pe 27 octombrie: „Sub pretextul combaterii conținutului ilegal și a dezinformării, guvernul dorește să restricționeze libertatea de exprimare prin introducerea unui mecanism de blocare a declarațiilor prin decizii administrative arbitrare ale oficialilor.”

Multe alte țări - inclusiv Marea Britanie, Germania, Turcia și Brazilia - au adoptat legi similare în ultimii ani, după ce amenințările la adresa oficialilor aleși au determinat apeluri pentru o reglementare mai strictă.

