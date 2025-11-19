Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că vrea să scoată țara din UE. Ce a spus Karol Nawrocki

Radosław Sikorski, care este și viceprim-ministru, a ținut discursul în fața parlamentului polonez miercuri, în urma atacurilor asupra liniilor feroviare poloneze, scrie TVP World.

El a spus că este „nu doar ofensator, ci și periculos” pentru președinte, care este aliniat partidului de opoziție de dreapta Lege și Justiție (PiS), să împărtășească opinii eurosceptice în timp ce este șef de stat al Poloniei.

Declarația lui Nawrocki care l-a înfuriat pe Sikorski

Sikorski se referea la discursul lui Nawrocki de Ziua Independenței de săptămâna trecută, în care președintele a avertizat asupra „agendelor străine” și a devenirii unui „papagal al națiunilor”, o expresie interpretată pe scară largă ca o critică la adresa influenței occidentale.

Remarcile lui Karol Nawrocki au atras reacții negative și pentru că acesta nu a făcut referiri la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei sau la creșterea amenințărilor hibride cu care se confruntă Europa.

„Atacul asupra rețelei feroviare poloneze ne obligă să decidem cine este aliatul nostru și cine este inamicul în acest război, fie că nu va fi la scară largă”, a declarat Sikorski în fața parlamentului.

„Este inamicul un oficial de la Bruxelles care are în vedere plata către Polonia din fondurile de redresare sau din fondurile pentru consolidarea apărării? ... Nu. Inamicii sunt cei care ne-au trimis sabotori cu sarcina de a ucide polonezi”, a spus el.

Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că vrea scoaterea țării din UE

Ministrul de externe a continuat să-l acuze pe Nawrocki că „pregătește terenul politic și psihologic pentru Polexit”, o retragere ipotetică din Uniunea Europeană, o mișcare despre care Sikorski a avertizat că ar lăsa Polonia „nu numai mai săracă, ci și mai puțin sigură”.

„Nu apartenența la UE duce la pierderea suveranității, ci opusul”, a spus Sikorski, adăugând: „datorită aruncării jugului comunist și redobândirii suveranității, am putut adera la Uniunea Europeană!”

Reacția Administrației Prezidențiale de la Varșovia

Într-o conferință de presă ulterioară, Marcin Przydacz, un consilier cheie pe probleme de politică externă al președintelui, a declarat că Uniunea Europeană este „mediul natural” al Poloniei, dar că „această Uniune este departe de visele noastre”. El a adăugat că „UE ar trebui, mai presus de toate, să sprijine libertatea și suveranitatea statelor și nu să guverneze prin dictate”.

Przydacz a mai spus că discursul lui Sikorski, în timpul căruia oficialii PiS au plecat din sală, a fost o încercare de a distrage atenția de la ceea ce a numit „incompetența guvernului polonez” cu privire la cel mai recent act de sabotaj, punând la îndoială de ce sabotorii au putut fugi în Belarus.

Apoi l-a acuzat pe Sikorski că l-a atacat pe Nawrocki în loc să răspundă amenințărilor rusești. El a cerut ministrului de externe să „își vină în fire” și să coopereze cu președintele „în această perioadă dificilă pentru securitatea poloneză”, adăugând că Rusia „vrea să-i pună pe polonezi unul împotriva celuilalt”.

Confruntarea marchează cea mai recentă ciocnire dintre guvernul Poloniei și președinție.