Sikorski îl invită pe Hurezeanu să folosească BLIK în loc de Revolut

Sistem de plăți mobile de top

BLIK este un sistem de plăți disponibil în aplicațiile de mobile banking, conectat la un cont bancar pentru care nu este nevoie ca utilizatorul să aibă un card fizic sau virtual. Acesta permite plata în magazine online și la terminale de plată tradiționale, precum și retragerea numerarului de la bancomate. Plata prin BLIK presupune generarea unui cod de șase cifre unic și valabil timp de două minute în aplicația băncii, care este apoi introdus online, la un terminal sau la un bancomat, pentru a iniția tranzacția. Ulterior, fiecare tranzacție este confirmată în aplicația mobilă a băncii. BLIK este în prezent cea mai populară modalitate de plată din Polonia.

Agenda discuțiilor a vizat o gamă largă de subiecte de interes comun, de la cooperarea bilaterală și la nivel european, până la provocările actuale de pe scena internațională, cu accent pe situația din Ucraina în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă.

Ministrul Emil Hurezeanu a evidențiat soliditatea relațiilor româno-polone, construite pe o îndelungată tradiție de cooperare apropiată și cadrate astăzi de un Parteneriat Strategic amplu și un Plan de Acțiune consistent și multisectorial. Șeful diplomației române a apreciat valoarea adăugată a dialogului româno-polon și a remarcat natura concretă și dinamica cooperării economice și sectoriale.

Cei doi oficiali au convenit menținerea unui ritm intens al contactelor politico-diplomatice și au reconfirmat dorința de a continua coordonarea strânsă asupra subiectelor de interes, cu accent pe impulsionarea și diversificarea schimburilor comerciale și a cooperării la nivelul ministerelor de linie.

Consultările au prilejuit un schimb aprofundat de opinii cu privire la agenda europeană, în contextul deținerii de către Polonia a Președinției Consiliului Uniunii Europene. Amintind sprijinul pentru îndeplinirea cu succes a acestui mandat, axat pe consolidarea securității europene, ministrul Hurezeanu a subliniat că România este determinată în susținerea proiectului comun european și contribuie la menținerea unității la nivelul UE, cu atât mai importantă în actualul context internațional.

Referindu-se la procesul de extindere, demnitarul român a exprimat sprijinul pentru continuarea procesului atât pe dimensiunea estică, cât și în Balcanii de Vest, pe baza meritelor proprii ale candidaților în implementarea reformelor necesare. În mod particular, a fost exprimată susținerea pentru avansarea parcursului european al Ucrainei și Republicii Moldova, prin deschiderea în acest semestru a primului cluster de capitole de negociere – Elemente fundamentale.

Un alt subiect abordat a fost viitorul buget european, ministrul Hurezeanu exprimându-se în favoarea adoptării unui buget capabil să susțină implementarea adecvată a unei agende europene ambițioase și strategice, menținând, totodată, rolul Politicii de Coeziune și Politicii Agricole Comune pentru susținerea obiectivelor de dezvoltare economică.

Cu privire la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, ministrul român de externe a exprimat sprijinul ferm pentru instituirea unei păci cuprinzătoare și durabile, susținută de garanții de securitate solide și credibile, precum și pentru oferirea în continuare a asistenței pentru Ucraina.

Demnitarul român a subliniat provocările pe care situația de securitate actuală le generează pentru Republica Moldova, fiind agreată necesitatea continuării sprijinului în vederea consolidării rezilienței și securității sale.

Redăm, mai jos, transcriptul declarațiilor de presă ale ministrului afacerilor externe Emil Hurezeanu și ale ministrului afacerilor externe al Republicii Polone, Radosław Sikorski.

Emil Hurezeanu: Bună ziua, îmi face o deosebită plăcere să îi spun bun venit domnului Radosław Sikorski, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, aflat în vizită oficială la București. Radosław Sikorski este o personalitate remarcabilă și o voce deosebit de respectată la nivelul relațiilor diplomatice europene și internaționale contemporane.

Prezența la București a domnului ministru Sikorski reflectă nivelul excelent al dialogului politic româno-polonez și angajamentul comun de a identifica măsuri eficiente pentru a avansa obiectivele comune, inclusiv în materie de securitate.

Vizita sa este cu atât mai semnificativă cu cât are loc în condițiile în care Polonia deține Președinția Consiliului Uniunii Europene – o sarcină de importanță majoră, mai ales în actuala perioadă complexă pe care o traversăm.

Legăturile româno-poloneze datează de veacuri, iar prietenia autentică dintre cele două națiuni s-a dezvoltat organic, cu precădere din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după constituirea statului național român.

Tradiția îndelungată de cooperare apropiată dintre România și Polonia, istoria comună și afinitățile naturale dintre cele două popoare conferă un caracter unic relației bilaterale.

Țin să reamintesc că, la 3 martie, am marcat pentru a doua oară Ziua Solidarității româno-polone. Această dată are valențe politice și istorice deosebite, întrucât evocă unul din primele tratate bilaterale încheiate de România și Polonia după Primul Război Mondial, și anume Convenția româno-polonă de alianță, completată de o convenție militară, cu caracter defensiv, semnată la București, la 3 martie 1921.

În prezent, relația bilaterală se dezvoltă sub egida unui Parteneriat Strategic robust și consistent, pe coordonate de predictibilitate și consecvență, facilitată de înțelegerea comună, aprofundată, a riscurilor la adresa securității și stabilității regionale.

Consultările substanțiale pe care le-am avut astăzi cu domnul ministru Sikorski au vizat o gamă variată de subiecte de interes comun, de la cooperarea bilaterală și la nivel european, până la provocările actuale de pe scena internațională.

Astfel, în plan bilateral, am convenit menținerea unui ritm intens al dialogului politico-diplomatic, economic și sectorial dintre țările noastre.

Am evidențiat caracterul dinamic al schimburilor comerciale, Polonia fiind unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai României.

Totodată, am reconfirmat dorința comună de a impulsiona și diversifica în continuare cooperarea economică.

Am avut o discuție aplicată referitoare la agenda europeană și la avansarea acesteia pe durata mandatului Președinției poloneze a Consiliului UE.

Am exprimat sprijinul României pentru îndeplinirea cu succes a acestui mandat, aflat la jumătatea termenului. Am reafirmat că România rămâne angajată într-o logică de susținere a proiectului comun european, a unei acțiuni europene consensuale și coordonate, care să garanteze că deciziile noastre comune reflectă interesele tuturor statelor membre UE și ale cetățenilor lor.

Am evidențiat importanța menținerii unității la nivel european, pentru a avansa împreună și a obține rezultate în implementarea politicilor europene. Acest aspect este cu atât mai important în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și al altor evoluții complexe în plan internațional.

Un obiectiv important pentru ambele țări îl reprezintă politica de extindere a Uniunii Europene. Am exprimat, astfel, sprijinul pentru continuarea procesului de extindere a UE, atât pe dimensiunea estică, cât și în Balcanii de Vest, pe baza meritelor proprii ale candidaților în implementarea reformelor necesare.

Un accent deosebit a fost pus pe sprijinul ferm pentru avansarea parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, prin deschiderea în acest semestru a primului set de capitole de negociere – Elemente fundamentale. Am exprimat susținerea puternică a României pentru realizarea acestui obiectiv pe durata Președinției poloneze a Consiliului UE.

Am fost deopotrivă de acord că deciziile la nivel UE vizând consolidarea acțiunii în domeniul apărării și securității europene sunt esențiale pentru țările noastre, aflate în imediata vecinătate a agresiunii Rusiei în Ucraina.

Ca atare, suntem interesați să lucrăm pe baza propunerilor recente pe care Comisia Europeană le-a prezentat, de consolidare a dimensiunii europene de apărare, în special în ceea ce privește întărirea bazei industriale a inovării și a cooperării la nivel european pentru investiții suplimentare în această direcție.

Ca state aflate la granița externă a Uniunii, România și Polonia vor putea fi beneficiare directe ale soluțiilor care vor fi agreate atât pe termen scurt, cât și în perspectivă în domeniul apărării.

Acțiunea noastră în plan european trebuie să se realizeze în deplină complementaritate cu NATO și în baza unui parteneriat transatlantic robust.

Împreună cu domnul ministru am abordat și contextul geopolitic internațional și am avut un schimb de opinii referitoare la cele mai recente evoluții pe fondul războiului de agresiune purtat de Rusia în Ucraina.

Agrearea cât mai rapidă și necondiționată a încetării focului este esențială, iar responsabilitatea pentru stoparea ostilităților aparține Rusiei. Împreună, trebuie să continuăm furnizarea sprijinului necesar Ucrainei, concomitent cu menținerea unei presiuni crescute asupra Rusiei.

Am exprimat sprijinul ferm pentru instituirea unei păci juste și durabile, susținute de garanții de securitate solide și credibile. Acest obiectiv poate fi atins prin implicarea tuturor Aliaților și a altor parteneri, întrucât nu vizează doar securitatea Ucrainei, ci a întregului Flanc Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Coordonarea noastră strânsă în acest proces rămâne, deci, esențială.

Am evidențiat faptul că vocile statelor de pe Flancul Estic trebuie să fie auzite, iar perspectivele noastre trebuie să fie luate în considerare atunci când se discută despre Ucraina.

Am subliniat, totodată, provocările pe care situația de securitate actuală le generează pentru Republica Moldova și am agreat necesitatea continuării sprijinului în vederea consolidării rezilienței și securității sale.

Domnule ministru,

În încheiere, vreau să subliniez încă o dată nivelul excelent al relației româno-poloneze, construite pe foarte multe paliere, dar mai ales pe încredere și solidaritate neclintite. Prin discuțiile de astăzi, sunt convins că am reușit să conturăm împreună noi linii de acțiune, atât în consolidarea și extinderea relațiilor noastre bilaterale, cât și pentru a aduce o contribuție importantă la viitorul și la securitatea Europei.

Încă o dată, vă mulțumesc pentru această vizită la București și pentru discuțiile de substanță pe care le-am avut!

Domnule ministru, aveți cuvântul!

Radosław Sikorski: Mulțumesc pentru aceste cuvinte și, în primul rând, mulțumesc pentru invitația primită de la domnul ministru Emil Hurezeanu, cu care colaborăm foarte strâns în timpul întâlnirilor noastre la nivelul european. Vizita mea este o expresie a relațiilor excelente polono-române în cadrul Parteneriatului Strategic care unește țările noastre.

Doresc să declar că avem provocări similare. În aceste vremuri furtunoase, colaborarea noastră în domeniul securității este și mai importantă. Dorim să continuăm colaborarea cu România în toate formatele. Este și o plăcere personală pentru mine să mă aflu în România, pentru că am venit pentru prima dată aici în vacanță, în anii '70 și îmi amintesc că am petrecut timp la malul mării în România și sper că și în viitor polonezii vor veni în număr mare aici.

Am participat, de asemenea, și în evenimentele istorice, la întâlnirile Summitului Alianței Nord-Atlantice la București, cât și ca jurnalist, am participat la evenimentele din timpul Revoluției împotriva dictaturii lui Ceaușescu. Polonia și România sunt aliați și parteneri apropiați. Avem un fel similar de a privi principalele provocări, cât și o apreciere similară a situației de la estul granițelor Uniunii Europene și NATO. Ne gândim să stabilim o dată pentru consultările interguvernamentale în a doua jumătate a acestui an, în Polonia, după finalizarea Președinției poloneze.

Vorbind despre Președinție, doresc să subliniez colaborarea eficientă cu România în timpul acesteia. În Polonia au venit și vor mai veni experți și miniștri din România, la cele peste 40 de întâlniri care vor avea loc până la finalul lui iunie. Sperăm că vom avea discuții fructuoase și la întâlnirea neformală a miniștrilor de externe, așa-numitul format Gymnich, pe care le vom avea în zilele de 7 și 8 mai.

Cu mulțumire, am notat faptul că România a intrat pe deplin în Schengen și consider că este un succes al întregii Uniuni. Doresc să subliniez că în această chestiune, Polonia a fost tot timpul de partea României. De asemenea, în chestiunile referitoare la politica economică, Polonia sprijină aderarea deplină a României la OCDE. De asemenea, suntem recunoscători pentru sprijinul oferit de România - Moldovei, în special de la 1 ianuarie, în ceea ce privește furnizarea de energie electrică. Bineînțeles că fără eforturile voastre, Chișinăului i-ar fi fost mult mai greu, nu ar fi putut să reziste atacurilor hibride ale Rusiei asupra democrației sale. Ca și România, Polonia, de asemenea, sprijină suveranitatea Moldovei în mod activ și eforturile acesteia în forurile internaționale, cât și aspirațiile acesteia pentru aderare.

De asemenea, doresc să atrag atenția asupra implicării investitorilor polonezi în România, în special în sectorul financiar-bancar. Banca noastră cea mai mare, PKO BP tocmai a deschis o sucursală corporativă la București și ne bucură că începând cu 1 octombrie 2024, firma BLIK a primit autorizația Băncii Naționale a României pentru a desfășura operațiunile în România. Și eu folosesc BLIK și vă îndemn să o folosiți. Este o metodă de plată foarte bună. Sunt convins și că aceasta este o dovadă că putem oferi soluții inovatoare. Încă o dată vă mulțumesc pentru această întâlnire, pentru atenție și sunt convins că vom avea în continuare discuții foarte bune.

Mulțumesc!

