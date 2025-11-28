€ 5.0906
DCNews Politica Personalități politice Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Data publicării: 13:18 28 Noi 2025

EXCLUSIV Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Autor: Ioan-Radu Gava

dancila-profil_70939200 Viorica Dăncilă FOTO AGERPRES
 

Viorica Dăncilă, fost premier al României, a comentat scandalul în care e implicat Ionuț Moșteanu și demisia acestuia din funcția de ministru al Apărării Naționale.

În cadrul unui dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, la DC News, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a comentat demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale.

„Colegii îmi spun că ministrul Apărării, domnul Moșteanu, a demisionat. Doamnă prim-ministru, la cald, cum comentați această știre?“, a întrebat Bogdan Chirieac, adăugând că „a avut loc o întâlnire cu domnul Nicușor Dan, în urma căreia a luat această decizie“.

CITEȘTE ȘI                -              Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior

„Foarte bine! Este de apreciat faptul că domnul Nicușor Dan l-a chemat și a vorbit despre demisie, fiindcă am văzut că domnul prim-ministru, care trebuia să-l remanieze imediat, în urma unei discuții cu USR, nu a făcut-o. Guvernul României a mai fost zguduit de un scandal, cel al vicepremierului Dragoș Anastasiu.

Toate aceste lucruri, pe lângă lipsa de încredere pe care o generează în interiorul României, sunt preluate de ambasade și creionează o imagine nefavorabilă României în plan extern. Ca să fiu elegantă, dânsul a dezinformat pe un subiect în care trebuia să dea dovadă de foarte multă corectitudine, pentru că ocupă o funcție foarte importantă. În condițiile în care ești ministru pe un domeniu care se bucură de cea mai mare credibilitate în Statul Român, alături de Biserică, iar tu ai o problemă de genul acesta, trebuie să ai demnitatea să îți dai demisia. Ceea ce ți se întâmplă ție se poate extinde asupra întregului domeniu, iar acest lucru este incorect.

Pe de altă parte, avem decizii foarte importante de luat, ministrul Apărării Naționale este atât membru al CSAT, dar și reprezentantul nostru în NATO. Ce credibilitate poate să mai aibă în condițiile în care apar astfel de lucruri, iar ele s-au dovedit că nu sunt zvonuri, ci lucruri adevărate“, a zis Viorica Dăncilă.

CITEȘTE ȘI               -                Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil

Viorica Dăncilă, după demisia lui Ionuț Moșteanu: USR are un cuvânt greu de spus, din păcate

Fostul premier al României a atras însă atenția și asupra poziției de forță pe care o are USR în Guvernul României, în ciuda faptului că s-a plasat pe locul 4 la alegerile parlamentare din 1 Decembrie 2024.

„Credeți că această demisie va fi digerată de USR?“, a insistat Bogdan Chirieac. El a adăugat că „USR, în momentul ăsta, este cea mai puternică formațiune politică din România, chiar dacă s-a clasat pe locul 4 la alegerile parlamentare“.

„În acest moment, USR are cele mai importante portofolii din Guvernul României, are 3 reprezentanți în CSAT, în timp ce PSD are doar 1, deși a câștigat alegerile, vedem că USR-ul este foarte unit, are un cuvânt greu de spus, din păcate. Cred că a fost o negociere greșită încă din start, iar asta o spun fiindcă o guvernare fără PSD nu se poate face“, a mai zis Viorica Dăncilă.

CITEȘTE ȘI                 -                George Simion: Cu plecarea lui Moșteanu nu se rezolvă nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!

ionut mosteanu
viorica dancila
mosteanu demisie
Comentarii

