Radu Miruță și-a pus diplomele pe Facebook, după acuzațiile lui Victor Ponta - FOTO în articol

Radu Miruță, ministrul Economiei, propus de premierul Ilie Bolojan interimar la Ministerul Apărării Naționale, până la nominalizarea altui demnitar, și-a pus diplomele pe Facebook, după acuzațiile lansate de Victor Ponta.

Reacția sa vine după ce Victor Ponta, fost prim-ministru al României, a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook că Miruță a făcut două universități în același timp și a scris în CV că una a făcut-o „ca hobby“, dar și că ministrul Economiei și-a scris în CV că era inginer cu un an înainte de a termina Universitatea Politehnica București.

Radu Miruță, atac la Victor Ponta

"Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe care au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjați de masurile luate în minister urla din toți rărunchii. Răspund pentru că îmi apar școala serioasa făcută la timp, cu rezultate în articole științifice publicate și premiate internațional, unde nu se publică dacă nu se prezintă lucrarea și se raspunde la întrebări, răspund pentru că am ce și pentru că în țara asta în care cei care acum urla deranjați de lipsa butoanelor ne-au dus tot în jos, chiar dacă au avut toate pârghiile și butoanele din lume să își demonstreze dimensiunea competentei, dar au eșuat. Domnului Ponta, personal, i-am zis ce merită. Dar pentru că mizeria să rămână doar la cei murdari, nu și la ceilalți, las aici:

- am absolvit liceul cu media 9.80, am intrat la facultatea de Electronica, Telecomunicații și Tehnologia Informației, tot cu media 9.80, în urma a două probe de examen, nu am avut în timp de 5 ani nicio restanță, am luat examenul de admitere la doctorat imediat după terminarea facultății, rezultatele tezei de doctorat fiind validate prin 12 lucrări științifice cotate ISI, când minimul cerut era de 2;

Facultatea despre care Miruță spună că a făcut-o ca "hobby"

- în a doua parte a anului 4 de facultate m-am angajat part time (4 ore pe zi), la Cosmote România, în departamentul de proiectare a rețelei. Da, așa se numea poziția IP Design Engineer. Așa sunt denumirile pozițiilor în companiile internaționale;

- da, facultatea de drept de la Târgu Jiu am făcut-o ca hobby, nici acum nu am ridicat diploma de acolo, nu m-am lăudat cu ea, nu am ascuns-o. Fiindcă la Electronica nu am avut niciodată restanțe, pentru examenele care se suprapuneau, mergeam la examenele de la Tg Jiu la sesiunea din toamnă", a scris Miruță pe pagina sa de Facebook, publicând și fotografii cu diplomele sale.

"Da, e multă mizerie în politică, dar cei murdari când văd că în jurul lor alții sunt curați, se simt murdari, așa cum sunt și se străduiesc să ii murdăreascș si pe ceilalți. Dar nu merge domnule Ponta, că doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră", l-a atacat Miruță pe Ponta.





