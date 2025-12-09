Diana Buzoianu, reacție după ce PSD i-ar fi cerut lui Ilie Bolojan să o demită

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a reacționat, într-o postare pe Facebook, față de cererea pe care Sorin Grindeanu i-ar fi făcut-o în cursul zilei de marți premierului Ilie Bolojan, aceea de a o demite din funcție. Buzoianu spune că rămâne în funcție „cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani“ și că nu s-a „născut ministru“.

„Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva.

Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori - 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem... sigur... acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș sefuț și la nivel de județ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale.

Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamnă și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile“, a transmis Diana Buzoianu.

Facem precizarea că informația că Sorin Grindeanu i-ar fi cerut lui Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu a apărut doar pe surse până la ora publicării acestui articol (15:22, marți, 9 decembrie 2025)

Reamintim că luni, Diana Buzoianu a fost chemată de AUR în plenul de luni al Camerei Deputaților, la Ora Guvernului, pentru a da explicații cu privire la criza apei din Prahova și Dâmbovița. În timpul dezbaterilor, atât AUR, cât și PSD i-au cerut să plece acasă. La un moment dat în sală s-a scandat răsunător „Demisia!”, iar Diana Buzoianu a reacționat nervos, comparându-i pe cei care strigau cu un "casetofon stricat".