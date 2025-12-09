€ 5.0897
DCNews Politica Personalități politice Diana Buzoianu, reacție după ce PSD i-ar fi cerut lui Ilie Bolojan să o demită
Data actualizării: 15:52 09 Dec 2025 | Data publicării: 15:21 09 Dec 2025

Diana Buzoianu, reacție după ce PSD i-ar fi cerut lui Ilie Bolojan să o demită
Autor: Ioan-Radu Gava

diana-buzoianu-mediu_06284100 Sursa foto: Agerpres
 

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a reacționat, marți, după ce Sorin Grindeanu i-ar fi cerut lui Ilie Bolojan să o demită.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a reacționat, într-o postare pe Facebook, față de cererea pe care Sorin Grindeanu i-ar fi făcut-o în cursul zilei de marți premierului Ilie Bolojan, aceea de a o demite din funcție. Buzoianu spune că rămâne în funcție „cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani“ și că nu s-a „născut ministru“.

CITEȘTE ȘI                  -                Grindeanu, decizie privind ieșirea PSD de la guvernare: Ce se întâmplă în partid începând de azi

„Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva.

Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori - 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem... sigur... acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș sefuț și la nivel de județ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale.

Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamnă și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile“, a transmis Diana Buzoianu.

Facem precizarea că informația că Sorin Grindeanu i-ar fi cerut lui Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu a apărut doar pe surse până la ora publicării acestui articol (15:22, marți, 9 decembrie 2025)

Reamintim că luni, Diana Buzoianu a fost chemată de AUR în plenul de luni al Camerei Deputaților, la Ora Guvernului, pentru a da explicații cu privire la criza apei din Prahova și Dâmbovița. În timpul dezbaterilor, atât AUR, cât și PSD i-au cerut să plece acasă. La un moment dat în sală s-a scandat răsunător „Demisia!”, iar Diana Buzoianu a reacționat nervos, comparându-i pe cei care strigau cu un "casetofon stricat".

