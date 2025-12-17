Scandalul din Justiție. Ilie Bolojan: Pentru fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu ar trebui să existe prescripţie pentru faptele grave de corupţie, menționând însă că această măsură nu ar trebui extinsă şi pentru fapte de gravitate mai mică.

"Prescripţia unor fapte generează în mod cert o nemulţumire din partea cetăţenilor. Şi aici trebuie văzut cum putem evita astfel de situaţii. Un alt aspect important ţine de cum se formează completele, de delegări, de detaşări, în aşa fel încât să ai complete stabile, care dau sentinţe. Cred că este important de asemenea să vedem de ce în speţe identice, la instanţe diferite, au sentinţe diferite, în aşa fel încât să evităm aceste situaţii. Sigur că apar şi probleme legate de răspunderea magistraţilor, de promovarea în sistemul de justiţie. (...) Fără să fiu un specialist în materie juridică, consider că cel puţin pentru fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie", a spus prim-ministrul, pentru Digi FM, transmite Agerpres.

Educație prin sentințe

În plus, potrivit lui, prin durata prea mare a proceselor, sentinţa îşi pierde din rolul educativ şi social.

"Cu cât o sentinţă se dă mai aproape de data în care s-a întâmplat fapta, cu atât rolul ei de educaţie, de a nu face un lucru... memoria socială reţine legătura. În momentul în care trei cinci-şapte ani, oamenii nu mai ştiu de ce s-a dat o sentinţă, care este speţa, pentru că a dispărut din memoria socială", a mai spus Bolojan.

Bolojan recunoaște că românii nu au încredere în politică: "O lume din care fac și eu parte"

El a reamintit că s-a decis formarea unui grup care să analizeze toate aceste probleme şi să propună soluţii, alături de reprezentanţi ai CSM. Rezultatele ar urma să fie implementate fie printr-o iniţiativă parlamentară, fie printr-un proiect de lege promovat de Guvern.

"Cetăţenii României au încredere scăzută în două lumi: în lumea politică, din care fac şi eu parte, şi în lumea justiţiei. Aceste aspecte sunt confirmate prin sondaje de opinie, prin încrederea în instituţii. Aceasta este o realitate pe care nu o putem ocoli şi trebuie să vedem fiecare ce facem pentru a recâştiga încrederea cetăţenilor", a declarat Bolojan.

Bolojan, despre "interferenţa" dintre lumea politică şi justiţie

Pe de altă parte, Bolojan susține că, în urma modificărilor legislative adoptate în urmă cu trei-patru ani, a fost redusă foarte mult "interferenţa" dintre lumea politică şi justiţie, din punct de vedere instituţional.

"De la numiri, de la avansare şi aşa mai departe, totul depinde de interiorul sistemului de justiţie. Trebuie văzut ce nu a funcţionat aici, în aşa fel încât, dacă se constată că repararea lucrurilor nu poate fi făcută din interior, de către specialişti, pe baza experienţei de până acum, atunci în mod cert trebuie intervenit şi din afară. Şi nu poate fi decât o intervenţie care înseamnă o susţinere politică prin lege", a spus el.

Ce spune Bolojan despre demiterea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu

Întrebat dacă a luat în calcul demiterea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, care a deţinut portofoliul Justiţiei, Bolojan a replicat că acesta a obţinut rezultate bune la MAI şi că a avut un rol important în aderarea la spaţiul Schengen.

"Nu pot să judec un ministru care astăzi răspunde de un portofoliu, cum este Ministerul de Interne, unde cred că domnul Predoiu a avut rezultate bune - şi faptul că am rezolvat problema Schengen cred că i se datorează într-o bună măsură - pentru gestionarea unui alt sistem, unde dânsul de patru ani de zile nu mai are nicio răspundere. (...) Îi judec pe miniştri pentru ceea ce fac în mandatul pe care îl au. În general, am încercat în această perioadă să încurajez stabilitatea, nu să rezolvăm neapărat o problemă de imagine sau un aspect de presiune. Ca să ai rezultate în orice sistem, una din condiţiile de bază, care nu este însă suficientă, dar e necesară, este o anumită stabilitate. Dacă la fiecare lucru care se întâmplă, pentru aspecte a căror responsabilitate este difuză sau nu e la anumiţi oameni, totuşi identificăm nişte oameni ca să îi schimbăm din funcţie, nu am rezolvat nimic", a mai declarat Ilie Bolojan.