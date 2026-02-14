€ 5.0943
Schimbare majoră pentru Radu Drăguşin la Tottenham Hotspur
Data publicării: 23:40 14 Feb 2026

Schimbare majoră pentru Radu Drăguşin la Tottenham Hotspur
Autor: Mihai Ciobanu

radu_dragusin_Ager Sursa: Agerpres

Schimbare pentru fundaşul român.

Croatul Igor Tudor este antrenorul interimar al echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, la care este legitimat fundaşul român Radu Drăguşin, iar înţelegerea este valabilă până la finalul actualului sezon, conform DPA.

Tottenham l-a demis pe Thomas Frank, miercuri, după un meci slab, pierdut pe teren propriu cu Newcastle (1-2), cu o zi înainte, lăsând clubul pe locul 16 în clasament şi la doar cinci puncte deasupra zonei retrogradării din Premier League.

Frank a plecat după doar şapte luni, reuşind doar două victorii în 17 etape, iar Tottenham s-a îndreptat spre croatul Igor Tudor în încercarea de a se îndepărta de locurile retrogradabile

Este o onoare să te alături acestui club într-un moment important, a spus Igor Tudor.

Înţeleg responsabilitatea care mi-a fost trasată, iar obiectivul meu este clar. Să aduc mai multă consecvenţă rezultatelor noastre şi să jucăm cu încredere în fiecare meci, a detaliat croatul.

Există calitate solidă în această echipă, iar rolul meu de antrenor este să o organizez mai bine, să o energizez şi să îmbunătăţesc rezultatele cât mai repede, mai continuat antrenorul trecut pe la Olympique Marseille şi Juventus Torino.

Radu Drăguşin
Tottenham Hotspur
