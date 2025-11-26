Liga Campionilor: Rezultatele partidelor de marți seara și clasamentul

Londonezii, care au câștigat în vară Cupa Mondială a Cluburilor, au deschis scorul prin autogolul lui Jules Kounde (27), după care FC Barcelona a rămas în zece, fundașul Ronald Araujo fiind eliminat pentru al doilea cartonaș galben (44). Gazdele au mai înscris de două ori după pauză, prin brazilianul Estevao (55) și englezul Liam Delap (74), într-un meci în care catalanii au contat prea puțin.

Manchester City a cedat neașteptat acasă în fața lui Bayer Leverkusen, scor 0-2, golurile fiind marcate de Alejandro Grimaldo (23) și Patrik Schick (54).

Borussia Dortmund s-a impus clar în duelul cu Villarreal, 3-0, după un meci în care Serhou Guirassy a reușit o dublă, iar Karim Adeyemi a marcat celălalt gol. Gazdele au irosit și două penalty-uri, în timp ce Submarinul galben a jucat aproape o repriză în inferioritate.

Juventus a câștigat dramatic la Cercul Polar, 3-2 cu Bodo/Glimt, printr-un gol marcat de canadianul Jonathan David (90+1). Scandinavii au deschis scorul prin Ole Didrik Blomberg (27), dar Bătrâna Doamnă a punctat de două ori în debutul reprizei secunde, prin Lois Openda (48) și Weston McKennie (59). Sondre Brunstad Fet restabilise egalitatea pe final (87 - penalty).

Olympique Marseille a dispus de Newcastle United cu 2-1, după ce coțofenele au condus aproape o repriză pe Stade Velodrome, prin reușita lui Harvey Barnes (6). Gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang a reușit o dublă în primele cinci minute ale reprizei secunde (46, 50).

Napoli a câștigat cu Qarabag FK, scor 2-0, golurile venind în ultima jumătate de oră. Scott McTominay (66) a deschis scorul pentru campioana Italiei, iar autogolul lui Marko Jankovic (72) a parafat victoria. Rasmuls Hojlund (Napoli) a ratat un penalty.

În alt meci, Slavia Praga a remizat cu Athletic Bilbao, 0-0.



Rezultatele de marți:

Ajax Amsterdam - Benfica Lisabona 0-2

Au marcat: Samuel Dahl 6, Leandro Barreiro 90.

Galatasaray Istanbul - Union Saint-Gilloise 0-1

A marcat: Promise David 57.

Cartonaș roșu: Arda Unyay (Galatasaray) 89.

Bodo/Glimt - Juventus Torino 2-3

Au marcat: Ole Didrik Blomberg 27, Sondre Brunstad Fet 87 - penalty, respectiv Lois Openda 48, Weston McKennie 59, Jonathan David 90+1.

Borussia Dortmund - Villarreal 3-0

Au marcat: Serhou Guirassy 45+2, 54, Karim Adeyemi 58.

Serhou Guirassy (Borussia) a ratat un penalty în min. 54 (a apărat Luiz Junior).

Fabio Silva (Borussia) a ratat un penalty în min.82 (bară).

Cartonaș roșu: Juan Foyth (Villarreal) 50.

Chelsea Londra - FC Barcelona 3-0

Au marcat: Jules Kounde (autogol) 27, Estevao 55, Liam Delap 74.

Cartonaș roșu: Ronald Araujo (FC Barcelona) 44.

Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2

Au marcat: Alejandro Grimaldo 23, Patrik Schick 54.

Olympique Marseille - Newcastle United 2-1

Au marcat: Pierre-Emerick Aubameyang 46, 50, respectiv Harvey Barnes 6.

SSC Napoli - Qarabag FK 2-0

Au marcat: Scott McTominay 66, Marko Jankovic (autogol) 72.

Rasmuls Hojlund (Napoli) a ratat un penalty în min. 56 (a apărat Mateusz Kochalski).

Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P



1 Bayern Munchen 4 4 0 0 14-3 12

2 Arsenal 4 4 0 0 11-0 12

3 Inter Milano 4 4 0 0 11-1 12

4 Chelsea 5 3 1 1 12-6 10

5 Borussia Dortmund 5 3 1 1 16-11 10

6 Manchester City 5 3 1 1 10-5 10

7 Paris Saint-Germain 4 3 0 1 14-5 9

8 Newcastle United 5 3 0 2 11-4 9

9 Real Madrid 4 3 0 1 8-2 9

10 Liverpool 4 3 0 1 9-4 9

11 Galatasaray 5 3 0 2 8-7 9

12 Tottenham Hotspur 4 2 2 0 7-2 8

13 Bayer Leverkusen 5 2 2 1 8-10 8

14 Sporting Lisabona 4 2 1 1 8-5 7

15 FC Barcelona 5 2 1 2 12-10 7

16 Qarabag FK 5 2 1 2 8-9 7

17 Atalanta 4 2 1 1 3-5 7

18 Napoli 5 2 1 2 6-9 7

19 Olympique Marseille 5 2 0 3 8-6 6

20 Atletico Madrid 4 2 0 2 10-9 6

21 Juventus 5 1 3 1 10-10 6

22 Union Saint-Gilloise 5 2 0 3 5-12 6

23 PSV Eindhoven 4 1 2 1 9-7 5

24 AS Monaco 4 1 2 1 4-6 5

25 FC Pafos 4 1 2 1 2-5 5

26 FC Bruges 4 1 1 2 8-10 4

27 Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 7-11 4

28 Athletic Bilbao 5 1 1 3 4-9 4

29 Benfica 5 1 0 4 4-8 3

30 Slavia Praga 5 0 3 2 2-8 3

31 Bodo/Glimt 5 0 2 3 7-11 2

32 Olympiakos Pireu 4 0 2 2 2-9 2

33 Villarreal 5 0 1 4 2-9 1

34 FC Copenhaga 4 0 1 3 4-12 1

35 Kairat Almatî 4 0 1 3 2-11 1

36 Ajax 5 0 0 5 1-16 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi. (Agerpres)