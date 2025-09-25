Cum a fost numită FCSB de Go Ahead Eagles înainte de meciul de joi din Europa League

Pentru echipa din Olanda, participarea într-o cupă europeană reprezintă o premieră. Go Ahead Eagles a ajuns în Europa League, după ce, în sezonul trecut, a câștigat Cupa în fața echipei AZ Alkmar. Acum, fanii lui Go Ahead Eagles au cumpărat toate biletele pentru meciul cu FCSB, stadionul de aproape 10.000 de locuri va fi plin.

Cum a fost numită FCSB de olandezii de la Go Ahead Eagles

Pe site-ul oficial al Go Ahead Eagles, în avancronica meciului, olandezii au numit-o pe FCSB ”un club de tradiție de top din România”.

”Să începi cu un meci acasă în Europa League este un mare avantaj pentru noi. Suporterii chiar ne dau energie. Oamenii sunt atât de mândri că 'ai lor Go Ahead' joacă în Europa. Simți energia și bucuria. Acest lucru rezonează cu fotbaliștii, în momentul în care aud muzica la ieșirea din stadion și aud suporterii. Aceasta le face inimile să bată mai repede.

Și jucătorii știu că este ceva unic, dar sunt relaxați. Observ că sunt dornici și concentrați în ședințe. La Supercupa Johan Cruyff, de exemplu, am observat niște fețe mai tensionate. Cred că e un avantaj că am avut deja acea experiență”, a declarat antrenorul Melvin Boel.

Primul 11 al FCSB contra Go Ahead Eagles

Primul 11 al FCSB-ului contra Go Ahead Eagles, care se va disputa joi, de la ora 19:45, este următorul: Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec.