Dinamo - CFR Cluj. Daniel Pancu, în lojă, la primul meci ca antrenor al ardelenilor / Rezultat final

Dinamo - CFR Cluj este partida care deschide etapa cu numărul 15 din Superliga, vineri, de la ora 20:30.
La pauză, scorul este 0-0!
--------------
Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a afirmat că Daniel Pancu nu va sta pe bancă la partida cu Dinamo, ci în loja Arenei Naționale din București. Vezi aici mesajul transmis de CFR Cluj la instalarea ca antrenor a lui Daniel Pancu.
Secunzii lui Daniel Pancu, respectiv Laurențiu Rus (40 de ani) și Ovidiu Hoban (42 de ani) vor sta la marginea terenului.
Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi
Rezerve: Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu
CFR Cluj: Vâlceanu - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, Emerllahu - Cordea, Slimani, Korenica
Rezerve: Hindrich, Gal, Țîrlea, Zouma, T. Keita, Păun, Fică, Deac, Biliboc, Sfaiț, Badamosi, L. Munteanu
