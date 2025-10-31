Dinamo - CFR Cluj. Daniel Pancu, în lojă, la primul meci ca antrenor al ardelenilor / Rezultat final

Rămâneți pe DC News pentru a afla principalele evenimente ale partidei de pe Arena Națională!

La pauză, scorul este 0-0!

Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a afirmat că Daniel Pancu nu va sta pe bancă la partida cu Dinamo, ci în loja Arenei Naționale din București. Vezi aici mesajul transmis de CFR Cluj la instalarea ca antrenor a lui Daniel Pancu.

Secunzii lui Daniel Pancu, respectiv Laurențiu Rus (40 de ani) și Ovidiu Hoban (42 de ani) vor sta la marginea terenului.

Echipele de start la Dinamo - CFR Cluj

Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi

Rezerve: Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu





CFR Cluj: Vâlceanu - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, Emerllahu - Cordea, Slimani, Korenica

Rezerve: Hindrich, Gal, Țîrlea, Zouma, T. Keita, Păun, Fică, Deac, Biliboc, Sfaiț, Badamosi, L. Munteanu





