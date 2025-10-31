€ 5.0851
Data actualizării: 21:22 31 Oct 2025 | Data publicării: 20:50 31 Oct 2025

Dinamo - CFR Cluj. Daniel Pancu, în lojă, la primul meci ca antrenor al ardelenilor / Rezultat final
Autor: Andrei Itu

dinamo---sepsi-osk--confruntare-in-cupa-romaniei-pe-prc-e2prc-80prc-9earcul-de-triumfprc-e2prc-80prc-9d_02543100 Foto Agerpres
 

Dinamo - CFR Cluj este partida care deschide etapa cu numărul 15 din Superliga, vineri, de la ora 20:30.

Rămâneți pe DC News pentru a afla principalele evenimente ale partidei de pe Arena Națională!

La pauză, scorul este 0-0!

--------------

Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a afirmat că Daniel Pancu nu va sta pe bancă la partida cu Dinamo, ci în loja Arenei Naționale din București. Vezi aici mesajul transmis de CFR Cluj la instalarea ca antrenor a lui Daniel Pancu.

Secunzii lui Daniel Pancu, respectiv Laurențiu Rus (40 de ani) și Ovidiu Hoban (42 de ani) vor sta la marginea terenului.

Echipele de start la Dinamo - CFR Cluj

Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi
Rezerve: Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu

CFR Cluj: Vâlceanu - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, Emerllahu - Cordea, Slimani, Korenica
Rezerve: Hindrich, Gal, Țîrlea, Zouma, T. Keita, Păun, Fică, Deac, Biliboc, Sfaiț, Badamosi, L. Munteanu

Vezi și - România vrea să găzduiască, din nou, finala Europa League pe Arena Națională. Când ar putea avea loc evenimentul

Dinamo - CFR Cluj
daniel pancu antrenor cfr cluj
