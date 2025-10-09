€ 5.0953
Data publicării: 09:22 09 Oct 2025

România - Moldova, meci amical care marchează o premieră
Autor: Iulia Horovei

romania-flag-ruffled-beautifully-waving-macro-close-up-shot Sursa foto: Freepik
 

Cele două reprezentative se întâlnesc joi, 9 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională din Capitală.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește selecționata Moldovei, astăzi, de la ora 21:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă amicală. Meciul e unul de pregătire înaintea duelului cu Austria, de duminică, din preliminariile CM 2026.

După mai bine de 18 ani, selecționatele celor două țări vecine se întâlnesc din nou într-un meci în România. Partida de joi seară va fi una amicală, dar și un prilej de a sărbători prietenia și legătura dintre cele două state.

El va marca și o premieră: primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la București între România și Republica Moldova.

Cea mai recentă întâlnire între cele două formații s-a disputat în noiembrie 2022, la Chișinău, când tricolorii s-au impus cu 5-0.

De asemenea, meciul de joi seară va fi un ultim test înaintea unui final de campanie pentru Mondial în care elevii lui Mircea Lucescu încearcă să obțină calificarea la Cupa Mondială de anul viitor.

Porțile stadionului se vor deschide la ora 18:00, iar fanii sunt așteptați în Arena Fanilor, spațiul interactiv pregătit de Federația Română de Fotbal și partenerii săi, unde vor avea parte de diverse activități.

Atmosfera va fi completată de un concert organizat în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal, începând cu ora 19:00. Pe scenă vor urca artiștii Guess Who și trupa Zdob și Zdub.

Istoricul întâlnirilor

România și Moldova au jucat până acum șase meciuri directe la nivel de selecționate. România a înregistrat patru victorii și o remiză.

01.06.1996. România - Moldova 3-1 / meci amical

06.06.1998. România - Moldova 5-1 / meci amical 

23.06.1998. Moldova - România 0-0 / meci amical

07.02.2007. România - Moldova 2-0 / meci amical

14.02.2015. România - Moldova 2-1 / meci amical

20.10.2022. Moldova - România 0-5 / meci amical

Înainte de startul partidei, imnul României va fi cântat de Lidia Buble, în timp ce imnul Republicii Moldova va fi interpretat de Tania Turtureanu.

Artiștii care interpretează imnul la meciurile organizate de FRF „acceptă cu onoare invitația de a cânta pentru echipa națională și pentru public și nu sunt plătiți pentru asta”, precizează oficialii.

