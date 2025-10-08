Cristiano Ronaldo, primul fotbalist ajuns miliardar

Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a semnat pe 26 iunie o prelungire a contractului său cu Al-Nassr până în 2027, noul acord fiind estimat, conform aceleiași surse, la peste 400 de milioane de dolari, pe lângă faptul că a primit o participație de 15% la clubul saudit.



Atacantul lusitan a câștigat peste 550 de milioane de dolari din salarii între 2002 și 2023. De asemenea, el a semnat un contract pe zece ani cu producătorul de echipament sportiv Nike, evaluat la aproape 18 milioane de dolari anual, dar și alte acorduri cu mărci precum Armani și Castrol, care i-au adus peste 175 de milioane de dolari.



Transferul său la Al-Nassr, în 2023, a generat aproximativ 200 de milioane de euro anual, fără impozite, pe lângă un bonus la semnătură de 30 de milioane, se arată în raport.



Cristiano Ronaldo este, de asemenea, persoana cu cei mai mulți urmăritori pe Instagram - 665 de milioane - o altă sursă de venituri.



La nivel sportiv, Cristiano Ronaldo a plecat în Arabia Saudită după Cupa Mondială 2022 din Qatar și o a doua perioadă, lipsită de succes, la clubul Manchester United. În prezent, el se pregătește cu selecționata Portugaliei pentru meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada.



Această competiție are o mare importantă pentru Ronaldo, deoarece nu a reușit să o câștige în cinci participări anterioare: Germania 2006, Africa de Sud 2010, Brazilia 2014, Rusia 2018 și Qatar 2022 - marcând întotdeauna cel puțin un gol.



În plus, dacă va juca la ediția din 2026, Cristiano Ronaldo ar putea deveni primul jucător care participă la șase Cupe Mondiale, o performanță pe care și marele său rival Lionel Messi o poarte realiza cu Argentina, campioana mondială en titre.