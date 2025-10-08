€ 5.0963
|
$ 4.3898
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 15:26 08 Oct 2025 | Data publicării: 15:26 08 Oct 2025

Cristiano Ronaldo, primul fotbalist ajuns miliardar
Autor: Crişan Andreescu

cristiano-ronaldo_04203300 Foto: Agerpres
 

Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist al cărui patrimoniu net a depășit un miliard de dolari, în urma recentei reînnoiri a contractului său cu clubul saudit Al-Nassr, ajungând la 1,4 miliarde de dolari, conform datelor Bloomberg Billionaires Index

Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a semnat pe 26 iunie o prelungire a contractului său cu Al-Nassr până în 2027, noul acord fiind estimat, conform aceleiași surse, la peste 400 de milioane de dolari, pe lângă faptul că a primit o participație de 15% la clubul saudit.

Atacantul lusitan a câștigat peste 550 de milioane de dolari din salarii între 2002 și 2023. De asemenea, el a semnat un contract pe zece ani cu producătorul de echipament sportiv Nike, evaluat la aproape 18 milioane de dolari anual, dar și alte acorduri cu mărci precum Armani și Castrol, care i-au adus peste 175 de milioane de dolari.

Transferul său la Al-Nassr, în 2023, a generat aproximativ 200 de milioane de euro anual, fără impozite, pe lângă un bonus la semnătură de 30 de milioane, se arată în raport.

Cristiano Ronaldo este, de asemenea, persoana cu cei mai mulți urmăritori pe Instagram - 665 de milioane - o altă sursă de venituri.

La nivel sportiv, Cristiano Ronaldo a plecat în Arabia Saudită după Cupa Mondială 2022 din Qatar și o a doua perioadă, lipsită de succes, la clubul Manchester United. În prezent, el se pregătește cu selecționata Portugaliei pentru meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada.

Această competiție are o mare importantă pentru Ronaldo, deoarece nu a reușit să o câștige în cinci participări anterioare: Germania 2006, Africa de Sud 2010, Brazilia 2014, Rusia 2018 și Qatar 2022 - marcând întotdeauna cel puțin un gol.

În plus, dacă va juca la ediția din 2026, Cristiano Ronaldo ar putea deveni primul jucător care participă la șase Cupe Mondiale, o performanță pe care și marele său rival Lionel Messi o poarte realiza cu Argentina, campioana mondială en titre.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
De ce te trezești mereu noaptea să mergi la toaletă? Poate fi un semn al unei afecțiuni medicale
Publicat acum 8 minute
Clima o ia razna: Hong Kong înregistrează cea mai călduroasă lună octombrie din istorie
Publicat acum 13 minute
Raed Arafat, explicații pentru cei care spun că a fost exagerare cu Codul Roșu
Publicat acum 35 minute
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
Publicat acum 36 minute
România vrea mai mult: Bolojan pune accent pe procesarea produselor agricole
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close