CM 2026: Elveția, Scoția, Spania, Austria și Belgia, calificate. Rezultatele și clasamentul partidelor de marți seara

Elveția putea obține calificarea și dacă pierdea cu Kosovo, având în vedere diferența de golaveraj (primul criteriu de departajare la egalitate de puncte), dar a remizat, 1-1. Nati a deschis scorul prin Ruben Vargas (47), gazdele egalând prin Florent Muslija (74).

Mijlocașul Lindon Emerllahu (CFR Cluj) a fost rezervă la Kosovo.

Scoția a obținut biletul pentru Mondialul nord-american într-un mod dramatic, după o victorie cu Danemarca, scor 4-2.

Gazdele au deschis scorul rapid, prin Scott McTominay (3), dar danezii, care au făcut un pas greșit în meciul trecut, cu Belarus (2-2), au reușit egalarea, prin Rasmus Hojlund (57 - penalty). Câteva minute mai târziu, oaspeții au primit o lovitură, când Rasmus Kristensen a văzut al doilea cartonaș galben (61). Lawrence Shankland (78) a adus Scoția în avantaj, dar danezii au continuat să lupte și au egalat prin Patrick Dorgu (81). Golul marcat de Kieran Tierney (90+3), cu un șut de la distanță, a tranșat soarta calificării, chiar dacă scoțienii au mai înscris o dată, prin Kenny McLean (90+8), de la mijlocul terenului.

Spania, campioana europeană, cu multe probleme de lot, era practic calificată la CM 2026, chiar și cu o înfrângere consistentă în fața Turciei. La Roja a deschis scorul rapid, prin Dani Olmo (4), dar turcii a punctat de două ori la rând, prin Deniz Gul (42) și Salih Ozcan (54). Mikel Oyarzabal (62) a închis tabela.

Austria a obținut biletul pentru America de Nord cu mari emoții, după ce a fost condusă de Bosnia-Herțegovina la Viena în cea mai mare parte a timpului. Haris Tabakovic (12) a marcat pentru oaspeți, dar Michael Gregoritsch (77) a egalat și a calificat Austria la Cupa Mondială după o pauză îndelungată.

Belgia a surclasat Liechtensteinul cu 7-0, prin golurile înscrise de Hans Vanaken, Jeremy Doku (dublă), Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers și Charles De Ketelaere (dublă).

Țara Galilor a câștigat la scor cu Macedonia de Nord, 7-1, astfel că a obținut locul al doilea în grupă. Harry Wilson a reușit un hat-trick pentru gazde (18 - penalty, 75, 81 p- penalty), celelalte goluri fiind înscrise de David Brooks (21), Brennan Johnson (37), Daniel James (57) și Nathan Broadhead (88). Pentru nord-macedoneni, care erau neînvinși până acum, a punctat Bojan Miovski (23).

Portarul Dejan Iliev (UTA Arad) a fost rezervă la oaspeți.

Anglia, Austria, Belgia, Croația, Elveția, Franța, Germania, Norvegia, Olanda, Portugalia, Scoția și Spania s-au calificat la CM 2026 din postura de câștigătoare ale grupelor.

La barajele din luna martie s-au calificat de pe locul secund din grupele preliminare Albania, Bosnia-Herțegovina, Cehia, Danemarca, Irlanda, Italia, Kosovo, Polonia, Slovacia, Turcia, Țara Galilor, Ucraina.

Calificare la barajele din martie prin Liga Națiunilor sunt Irlanda de Nord, Macedona de Nord, România și Suedia.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți de joi vor fi stabilite conform clasamentului FIFA publicat miercuri.

Rezultatele de marți seara:

Grupa B

Kosovo - Elveția 1-1

Au marcat: Florent Muslija 74, respectiv Ruben Vargas 47.

Suedia - Slovenia 1-1

Au marcat: Gustav Lundgren 87, respectiv Timi Elsnik 64.

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Elveția 6 4 2 0 14-2 14

2 Kosovo 6 3 2 1 6-5 11

3 Slovenia 6 0 4 2 3-8 4

4 Suedia 6 0 2 4 4-12 2

Grupa C

Belarus - Grecia 0-0, la Zalaegerszeg

Scoția - Danemarca 4-2

Au marcat: Scott McTominay 3, Lawrence Shankland 78, Kieran Tierney 90+3, Kenny McLean 90+8, respectiv Rasmus Hojlund 57 - penalty, Patrick Dorgu 81.

Cartonaș roșu: Rasmus Kristensen (Danemarca) 61.

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Scoția 6 4 1 1 13-7 13

2 Danemarca 6 3 2 1 16-7 11

3 Grecia 6 2 1 3 10-12 7

4 Belarus 6 0 2 4 4-17 2

Grupa E

Bulgaria - Georgia 2-1

Au marcat: Gheorghi Rusev 10, Filip Krastev 24, respectiv Luka Locioșvili 88.

Spania - Turcia 2-2

Au marcat: Dani Olmo 4, Mikel Oyarzabal 62, respectiv Deniz Gul 42, Salih Ozcan 54.

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 6 5 1 0 21-2 16

2 Turcia 6 4 1 1 17-12 13

3 Georgia 6 1 0 5 7-15 3

4 Bulgaria 6 1 0 5 3-19 3

Grupa H

Austria - Bosnia-Herțegovina 1-1

Au marcat: Michael Gregoritsch 77, respectiv Haris Tabakovic 12.

România - San Marino 7-1

Au marcat: Dante Carlos Rossi (autogol) 13, Ștefan Baiaram 29, Dennis Man 42, Giacomo Valentini (autogol) 57, Ianis Hagi 76, Andrei Rațiu 82, Louis Munteanu 86 - penalty, respectiv Nicolas Giacopetti 2.

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Austria 8 6 1 1 22-4 19

2 Bosnia-Herțegovina 8 5 2 1 17-7 17

3 România 8 4 1 3 19-10 13

4 Cipru 8 2 2 4 11-11 8

5 San Marino 8 0 0 8 2-39 0

Grupa J

Belgia - Liechtenstein 7-0

Au marcat: Hans Vanaken 3, Jeremy Doku 34, 41, Brandon Mechele 52, Alexis Saelemaekers 55, Charles De Ketelaere 57, 59.

Țara Galilor - Macedonia de Nord 7-1

Au marcat: Harry Wilson 18 - penalty, 75, 81 p- penalty, David Brooks 21, Brennan Johnson 37, Daniel James 57, Nathan Broadhead 88, respectiv Bojan Miovski 23.

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Belgia 8 5 3 0 29-8 18

2 Țara Galilor 8 5 1 2 21-11 16

3 Macedonia de Nord 8 3 4 1 13-10 13

4 Kazahstan 8 2 2 4 9-13 8

5 Liechtenstein 8 0 0 8 0-31 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare s-au calificat direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor. (Agerpres)