Data actualizării: 23:10 27 Sep 2025 | Data publicării: 23:06 27 Sep 2025

Petrolul - Rapid, rezultat. Cum arată clasamentul Superligii
Autor: Andrei Itu

fotbal_83895500
 

Petrolul Ploieşti și Rapid Bucureşti au disputat, sâmbătă seara, ''Primvs Derby'', pe Stadionul ''Ilie Oană'', în etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Rapid Bucureşti a învins-o pe Petrolul Ploieşti cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă seara, în Primvs Derby, desfăşurat pe Stadionul Ilie Oană, în etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Paşcanu (24), care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul Raul Bălbărău, la lovitura liberă executată de Elvir Koljic şi acordată eronat de arbitrul Marcel Bîrsan, pentru un presupus henţ comis de Paul Papp.

Puține ocazii de poartă

Meciul a fost unul tern, cu puţine ocazii de poartă. Rapid a mai avut o şansă notabilă prin Rareş Pop (17), care a reluat în coechipierul său Koljic mingea centrată de Jakub Hromada.

Petrolul şi-a creat o oportunitate prin Gheorghe Grozav (34), al cărui şut de la 11-12 metri a fost blocat de un fundaş. 

Rapid nu mai câștigase la Ploiești, din 2011

Rapid nu mai câştigase la Ploieşti în Primvs Derby" din 13 august 2011, potrivit LPF, când se impunea cu 1-0. Meciul de sâmbătă a consemnat debutul antrenorului Eugen Neagoe pe banca tehnică a ploieştenilor.

Petrolul a ajuns la opt etape consecutive fără victorie (două egaluri, şase eşecuri), având cinci eşecuri la rând, notează Agerpres.

Clasament


Loc echipa M V E Î GM-GP                   Puncte
1 Universitatea Craiova 11 7 3 1 21-12 24
2 Rapid Bucureşti 11 6 4 1 16-8 22
3 FC Argeş 11 7 1 3 18-13 22
4 FC Dinamo Bucureşti 11 5 5 1 18-11 20
5 FC Botoşani 10 5 4 1 20-10 19
6 Unirea Slobozia 10 5 2 3 14-10 17
7 UTA Arad 11 3 7 1 15-14 16
8 Farul Constanţa 10 4 2 4 12-13 14
9 Universitatea Cluj 10 3 4 3 11-9 13
10 Oţelul Galaţi 10 3 4 3 11-10 13
11 FC Hermannstadt 11 2 4 5 9-14 10
12 CFR Cluj 9 1 5 3 13-18 8
13 FCSB 10 1 4 5 12-18 7
14 Petrolul Ploieşti 11 1 3 7 7-14 6
15 FK Csikszereda 10 0 5 5 10-22 5
16 Metaloglobus 10 0 3 7 10-21 3

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri.

