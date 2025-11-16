€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Sport Mircea Lucescu a spus de ce România a pierdut cu Bosnia. Principalele reacţii după meci. România merge la barajul pentru CM2026
Data publicării: 08:02 16 Noi 2025

Mircea Lucescu a spus de ce România a pierdut cu Bosnia. Principalele reacţii după meci. România merge la barajul pentru CM2026
Autor: Florin Răvdan

agerpres_18697477 Mircea Lucescu, selecţionerul României, a găsit motivul înfrângerii cu Bosnia. Sursa: Agerpres
 

Selecţionerul Mircea Lucescu a spus care a fost motivul pentru care naţionala României a pierdut la Zenica, cu Bosnia, scor 3-1, deşi la pauză conducea cu 1-0.

Tricolorii merg, totuşi, la barajul de calificare pentru CM2026, graţie parcursului excelent din Liga Naţiunilor, unde au înregistrat 6 victorii în 6 meciuri. 

"Un meci pe care l-am pierdut în repriza a doua şi din cauza lipsei de concentrare în prima repriză, când puteam să marcăm patru goluri fără nicio problemă. În a doua repriză au început ei foarte agresiv, foarte tare, apoi le-am lăsat absolut totul. În a doua repriză nu am mai avut controlul pe care l-am făcut în prima repriză. Şi noi am arătat o copilărie în interpretarea unor momente de joc, şi la primul lor gol, trebuia să scoatem mingea afară", a declarat Mircea Lucescu la Prima TV.

Eliminarea lui Denis Drăguş, prea uşoară, consideră Lucescu 

Denis Drăguş a fost introdus în teren în minutul 65, în locul lui Daniel Bîrligea. A rezistat, însă, doar 3 minute pe teren. În minutul 68, arbitrul Michael Oliver i-a arătat direct cartonaşul roşu pentru un fault dur. Mircea Lucescu spune, însă, că şi Tabakovic trebuia eliminat, după un fault la Marius Marin. 

"Marius Marin acum îl coase, cu urechea sfârtecată, iar la eliminarea noastră Drăguş era cu faţa. Nu a fost lovit adversarul, a venit din spate peste piciorul lui, a simulat, iar arbitrul nici nu s-a mai gândit, imediat a dat cartonaşul roşu. Nu se poate juca în condiţiile astea. Şi din momentul acela noi am cedat în toate duelurile. Şi în duelurile pe care noi le-am câştigat tot ei au câştigat cu arbitrajul pe care l-am avut. Drăguş trebuia să lupte cu corpul nu să ridice piciorul sus, dar nu l-a atins, nu a fost o lovitură. Era la minge, adversarul a simulat şi arbitrul a dat roşu", a completat Lucescu.

Scandări rasiste din partea fanilor bosniaci 

Galeria Bosniei a huiduit imnul României, iar jucătorilor li s-au strigat mai multe insulte rasiste. 

"O ruşine. În ce hal de stadion am jucat... Jucătorii nu aveau unde să se încălzească. Dacă noi suntem aşa cum au strigat ei, cum sunt ei la câte s-au întâmplat aici? Nu este posibil ca la nivelul ăsta de competiţie să joci pe un astfel de stadion şi în condiţiile astea. Absolut", a mai spus selecţionerul, citat de Agerpres.

Întrebat dacă va demisiona sau dacă va conduce, totuşi, naţionala la baraj, Mircea Lucescu a replicat scurt: "Nu mă întrebaţi, că nu vă răspund!". 

Graţie parcursului perfect din Liga Naţiunilor, când a înregistrat 6 victorii în 6 meciuri, România are totuşi asigurate biletele pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial. Tricolorii vor fi în urna a 4-a la tragerea la sorţi pentru baraj, iar printre posibilii adversari se numără Italia, Ucraina, Turcia şi Polonia. Tragerea la sorţi pentru meciurile de baraj va avea loc pe 20 noiembrie, la Zurich. Meciurile de baraj vor avea loc între 26 şi 31 martie 2025, în formatul semifinală-finală. Astfel, pentru ca România să ajungă la Campionatul Mondial, va trebui să treacă de doi adversari. În plus, semifinala va fi disputată de România în deplasare. 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

echipa nationala a Romaniei
fotbal
mircea lucescu
baraj cm2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Primele măsuri după tragedia de la o clinică stomatologică, unde o fetiţă de doi ani a murit după anestezia generală
Publicat acum 17 minute
Ministerul Sănătății anunță 5.374 de locuri la Rezidențiat 2024
Publicat acum 20 minute
Nicuşor Dan, faţă în faţă cu Simona Gheorghe şi Dragoş Bistriceanu la România TV. Răspunsuri la întrebările momentului
Publicat acum 49 minute
Zelenski anunță un acord pentru importuri de gaz cu Grecia și pregătește un pact „istoric” cu Franța
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Programa şcolară, prea încărcată? Cine trebuie să rezolve problema. Copilul "copleşit nu va mai da rezultate"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 14 Noi 2025
Câți bani avea, de fapt, Alina Bica în cont când a fost arestată? Dezvăluirea surprinzătoare a fostei șefe DIICOT
Publicat pe 14 Noi 2025
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat acum 16 ore si 10 minute
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close