Antrenor profesionist de fotbal concediat după ce a folosit ChatGPT pentru a lua decizii importante

Se pare că antrenorul spaniol de fotbal Robert Moreno a predat frâiele echipei FC Sochi în mâinile ChatGPT. Bărbatul în vârstă de 48 de ani a fost acuzat că a lăsat chatbotul AI să ia decizii importante în timp ce antrena jucătorii clubului rus.

Presupusa lui dependență de tehnologie a fost dezvăluită din cauza unui itinerariu de călătorie haotic, pe care se presupune că i l-ar fi cerut lui ChatGPT să-l elaboreze.

Moreno a negat vehement acuzațiile, insistând că „nu a folosit niciodată” nicio formă de inteligență artificială pentru „a pregăti meciurile sau a decide componența echipei sau a alege jucătorii”, conform Ladbible.

Acuzații dure pentru Robert Moreno

Fostul director sportiv al echipei Sochi, Andrei Orlov, susține contrariul. Moreno, care a antrenat anterior echipa națională a Spaniei în calitate de interimar, a anunțat în septembrie anul trecut că va părăsi funcția sa la club. Echipa a obținut un singur punct după șapte meciuri sub conducerea sa.

Într-o postare pe rețelele sociale în care și-a anunțat plecarea, el a spus că, după o „discuție sinceră”, s-a ajuns la „un acord reciproc că cea mai bună soluție pentru echipă este să ne despărțim”.

„În fotbalul profesionist, integritatea și loialitatea față de club trebuie să fie întotdeauna pe primul loc. Cred sincer că aceasta este cea mai responsabilă decizie care va permite clubului să-și atingă cu succes obiectivele în acest sezon. Am renunțat la cea mai mare parte a contractului meu pentru a oferi clubului mai mult spațiu pentru noi achiziții. Plec cu conștiința curată, știind că am dat totul pentru aceste flori, și doresc sincer FC Sochi mult succes în viitor”, a scris Moreno.

Cu toate acestea, fostul director sportiv al echipei Sochi, Andrei Orlov, a afirmat că plecarea lui Moreno s-a datorat de fapt dependenței sale de ChatGPT. El a afirmat că fostul manager al echipei consulta în mod regulat chatbotul AI în timp ce elabora logistica pentru meciurile în deplasare, programele de antrenament și strategiile de transfer.

Decizii suspecte în legătură cu jucătorii

Moreno i-ar fi cerut lui ChatGPT să creeze un program pentru jucătorii de la Sochi înaintea unui meci în deplasare la Khabarovsk. Astfel, acesta le-a ordonat în mod bizar jucătorilor de fotbal să nu doarmă timp de 28 de ore consecutive. În plus, membrii echipei ar fi fost informați să participe la o sesiune de antrenament la ora 7 dimineața, cu două zile înainte de meci.

Orlov a declarat într-un interviu pentru Sports Russia: „Când ne pregăteam pentru o deplasare la Khabarovsk, Robert a spus: Am totul planificat. Am setat toți parametrii călătoriei în ChatGPT.

M-am uitat la prezentare: arăta că jucătorii nu trebuiau să doarmă timp de 28 de ore. L-am întrebat: Robert, totul e foarte bine, dar când vor dormi băieții?

[Jucătorii] nu înțelegeau de ce trebuia să ne trezim la cinci dimineața și să ne antrenăm la șapte. În final, am urmat programul creat de ChatGPT”.

Potrivit lui Orlov, chatbotul AI a avut chiar ultimul cuvânt în privința noului atacant care urma să fie transferat la Sochi vara trecută.

În timp ce clubul se gândea dacă Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin și Artur Shushenachev ar fi cei mai potriviți, Moreno l-ar fi întrebat pe ChatGPT cine ar fi cel mai potrivit.

„Moreno a introdus datele lui Pisarsky, Meleshin și Shushenachev din Wyscout în ChatGPT. Shushenachev a ieșit învingător, potrivit GPT”, a afirmat Orlov.

Reacția fostului director sportiv al echipei Sochi, Andrei Orlov

Împărtășind părerea sa despre faptul că fostul manager al lui Sachi ar fi folosit ChatGPT pentru aceste decizii importante, Orlov a adăugat: „Un instrument suplimentar, de ce nu? Dar pentru Moreno, GPT a devenit în cele din urmă unul dintre instrumentele sale principale. Spre final, nucleul rus era foarte nemulțumit de Moreno, iar străinii nu aveau prea multă încredere în ideile sale. Era complet indiferent față de asistenții și jucătorii săi, iar oamenii simțeau asta”.

Sub conducerea lui Moreno, clubul a retrogradat din Premier League Rusia în Liga I, dar acum și-a recâștigat locul.

Răspunsul lui Robert Moreno

Într-o declarație acordată ziarului spaniol La Razón, fostul antrenor a spus:

„Nu am folosit niciodată ChatGPT (sau orice altă formă de inteligență artificială) pentru a pregăti meciurile, a decide componența echipei sau a alege jucătorii. Ca orice staff tehnic profesionist, folosim instrumente de analiză (video, date, scouting) pentru a organiza informațiile, dar deciziile sportive și umane sunt întotdeauna luate de antrenor și staff-ul său.

Un chat nu îmi pregătește meciurile și nu alege jucătorii. În fotbalul modern, folosim instrumente analitice (video, date și platforme de scouting), dar deciziile sportive despre cine joacă, cum ne antrenăm și ce profiluri avem nevoie, sunt întotdeauna luate de staff-ul tehnic, pe baza judecății profesionale. În ceea ce privește atacantul menționat mai sus: prezentarea lui ca „alegere algoritmică” nu este corectă.

Transferul său a fost un proces al clubului, condus de directorul sportiv și validat de antrenor; în plus, el a marcat în Cupă și a avut o perioadă de accidentare care i-a afectat continuitatea, așa cum se întâmplă în orice echipă.

Din Sochi, îmi iau cu mine munca și lecțiile învățate. Nu am de gând să intru în discuții cu oameni din trecut”.