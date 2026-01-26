€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Sport Antrenor profesionist de fotbal concediat după ce a folosit ChatGPT pentru a lua decizii importante
Data actualizării: 18:13 26 Ian 2026 | Data publicării: 18:13 26 Ian 2026

Antrenor profesionist de fotbal concediat după ce a folosit ChatGPT pentru a lua decizii importante
Autor: Alexandra Curtache

fotbalist Imagine cu rol ilustrativ fotbalist / Sursa foto: Freepik

Un antrenor profesionist de fotbal a fost concediat după ce „a folosit ChatGPT pentru a lua decizii importante”. Robert Moreno ar fi pus chatbotul AI să se ocupe de antrenarea jucătorilor de la FC Sochi.

Se pare că antrenorul spaniol de fotbal Robert Moreno a predat frâiele echipei FC Sochi în mâinile ChatGPT. Bărbatul în vârstă de 48 de ani a fost acuzat că a lăsat chatbotul AI să ia decizii importante în timp ce antrena jucătorii clubului rus.

Presupusa lui dependență de tehnologie a fost dezvăluită din cauza unui itinerariu de călătorie haotic, pe care se presupune că i l-ar fi cerut lui ChatGPT să-l elaboreze.

Moreno a negat vehement acuzațiile, insistând că „nu a folosit niciodată” nicio formă de inteligență artificială pentru „a pregăti meciurile sau a decide componența echipei sau a alege jucătorii”, conform Ladbible. 

Acuzații dure pentru Robert Moreno

Fostul director sportiv al echipei Sochi, Andrei Orlov, susține contrariul. Moreno, care a antrenat anterior echipa națională a Spaniei în calitate de interimar, a anunțat în septembrie anul trecut că va părăsi funcția sa la club. Echipa a obținut un singur punct după șapte meciuri sub conducerea sa.

Într-o postare pe rețelele sociale în care și-a anunțat plecarea, el a spus că, după o „discuție sinceră”, s-a ajuns la „un acord reciproc că cea mai bună soluție pentru echipă este să ne despărțim”.

„În fotbalul profesionist, integritatea și loialitatea față de club trebuie să fie întotdeauna pe primul loc. Cred sincer că aceasta este cea mai responsabilă decizie care va permite clubului să-și atingă cu succes obiectivele în acest sezon. Am renunțat la cea mai mare parte a contractului meu pentru a oferi clubului mai mult spațiu pentru noi achiziții. Plec cu conștiința curată, știind că am dat totul pentru aceste flori, și doresc sincer FC Sochi mult succes în viitor”, a scris Moreno. 

Cu toate acestea, fostul director sportiv al echipei Sochi, Andrei Orlov, a afirmat că plecarea lui Moreno s-a datorat de fapt dependenței sale de ChatGPT. El a afirmat că fostul manager al echipei consulta în mod regulat chatbotul AI în timp ce elabora logistica pentru meciurile în deplasare, programele de antrenament și strategiile de transfer.

Decizii suspecte în legătură cu jucătorii

Moreno i-ar fi cerut lui ChatGPT să creeze un program pentru jucătorii de la Sochi înaintea unui meci în deplasare la Khabarovsk. Astfel, acesta le-a ordonat în mod bizar jucătorilor de fotbal să nu doarmă timp de 28 de ore consecutive. În plus, membrii echipei ar fi fost informați să participe la o sesiune de antrenament la ora 7 dimineața, cu două zile înainte de meci.

Orlov a declarat într-un interviu pentru Sports Russia: „Când ne pregăteam pentru o deplasare la Khabarovsk, Robert a spus: Am totul planificat. Am setat toți parametrii călătoriei în ChatGPT.

M-am uitat la prezentare: arăta că jucătorii nu trebuiau să doarmă timp de 28 de ore. L-am întrebat: Robert, totul e foarte bine, dar când vor dormi băieții?

[Jucătorii] nu înțelegeau de ce trebuia să ne trezim la cinci dimineața și să ne antrenăm la șapte. În final, am urmat programul creat de ChatGPT”.

Potrivit lui Orlov, chatbotul AI a avut chiar ultimul cuvânt în privința noului atacant care urma să fie transferat la Sochi vara trecută.

În timp ce clubul se gândea dacă Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin și Artur Shushenachev ar fi cei mai potriviți, Moreno l-ar fi întrebat pe ChatGPT cine ar fi cel mai potrivit.

„Moreno a introdus datele lui Pisarsky, Meleshin și Shushenachev din Wyscout în ChatGPT. Shushenachev a ieșit învingător, potrivit GPT”, a afirmat Orlov.

Reacția fostului director sportiv al echipei Sochi, Andrei Orlov 

Împărtășind părerea sa despre faptul că fostul manager al lui Sachi ar fi folosit ChatGPT pentru aceste decizii importante, Orlov a adăugat: „Un instrument suplimentar, de ce nu? Dar pentru Moreno, GPT a devenit în cele din urmă unul dintre instrumentele sale principale. Spre final, nucleul rus era foarte nemulțumit de Moreno, iar străinii nu aveau prea multă încredere în ideile sale. Era complet indiferent față de asistenții și jucătorii săi, iar oamenii simțeau asta”.

Sub conducerea lui Moreno, clubul a retrogradat din Premier League Rusia în Liga I, dar acum și-a recâștigat locul.

Răspunsul lui Robert Moreno

Într-o declarație acordată ziarului spaniol La Razón, fostul antrenor a spus:

„Nu am folosit niciodată ChatGPT (sau orice altă formă de inteligență artificială) pentru a pregăti meciurile, a decide componența echipei sau a alege jucătorii. Ca orice staff tehnic profesionist, folosim instrumente de analiză (video, date, scouting) pentru a organiza informațiile, dar deciziile sportive și umane sunt întotdeauna luate de antrenor și staff-ul său.

Un chat nu îmi pregătește meciurile și nu alege jucătorii. În fotbalul modern, folosim instrumente analitice (video, date și platforme de scouting), dar deciziile sportive despre cine joacă, cum ne antrenăm și ce profiluri avem nevoie, sunt întotdeauna luate de staff-ul tehnic, pe baza judecății profesionale. În ceea ce privește atacantul menționat mai sus: prezentarea lui ca „alegere algoritmică” nu este corectă.

Transferul său a fost un proces al clubului, condus de directorul sportiv și validat de antrenor; în plus, el a marcat în Cupă și a avut o perioadă de accidentare care i-a afectat continuitatea, așa cum se întâmplă în orice echipă.

Din Sochi, îmi iau cu mine munca și lecțiile învățate. Nu am de gând să intru în discuții cu oameni din trecut”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

antrenor
chatgpt
premier league
echipa fotbal
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Premierul Canadei ia măsuri pentru scăderea prețurilor alimentelor pentru familiile cu venituri mici
Publicat acum 38 minute
Ce trebuie să știi înainte să îți iei un husky: De ce are nevoie și când începe să vocalizeze / video
Publicat acum 41 minute
De ce România va primi doar 12 elicoptere H225M din cele 45 planificate inițial. Răspunsul lui Miruță
Publicat acum 55 minute
Georgiana Teodorescu, în Knesset, propune un Iron Dome anti-radicalism
Publicat acum 57 minute
Relansarea economică a României. PNL, anunțul zilei, după ședința BPN
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 25 Ian 2026
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat acum 21 ore si 6 minute
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 24 Ian 2026
Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close