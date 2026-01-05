Marius Şumudică, adversar pentru Cristiano Ronaldo. Antrenorul român a semnat cu Al-Okhdood

Anunțul a fost făcut, luni, pe platforma X, de către clubul aflat pe penultimul loc (17) în Saudi Pro League.

Marius Şumudică îl înlocuieşte pe portughezul Paulo Sergio, care a reușit doar cinci puncte cu Al-Okhdood în acest sezon, în 12 etape.

Şumudică, primul antrenor român din istoria clubului Al-Okhdood

Marius Şumudică este primul tehnician român din istoria clubului din Najran, dar la echipă au jucat fotbaliştii români Andrei Burcă şi Florin Tănase.

Al-Okhdood este a treia echipă saudită din cariera lui Şumudică, în vârstă de 54 ani, după Al-Shabab (două mandate) şi Al-Raed.

Când va debuta Şumudică pe banca lui Al-Okhdood

Marius Şumudică va debuta oficial pe 10 ianuarie, când Al-Okhdood va juca acasă cu Al Ahli SC, a patra clasată, scrie Agerpres.

Marius Şumudică, adversar pentru Cristiano Ronaldo și echipa sa Al-Nassr

În acest campionat, din prima ligă a Arabiei Saudite, joacă și starul lusitan Cristiano Ronaldo, care evoluează pentru Al-Nassr.

