Marius Şumudică, adversar pentru Cristiano Ronaldo. Antrenorul român a semnat cu Al-Okhdood

Antrenorul român Marius Şumudică este noul antrenor al echipei saudite de fotbal Al-Okhdood.
Anunțul a fost făcut, luni, pe platforma X, de către clubul aflat pe penultimul loc (17) în Saudi Pro League.
Marius Şumudică îl înlocuieşte pe portughezul Paulo Sergio, care a reușit doar cinci puncte cu Al-Okhdood în acest sezon, în 12 etape.
Marius Şumudică este primul tehnician român din istoria clubului din Najran, dar la echipă au jucat fotbaliştii români Andrei Burcă şi Florin Tănase.
Al-Okhdood este a treia echipă saudită din cariera lui Şumudică, în vârstă de 54 ani, după Al-Shabab (două mandate) şi Al-Raed.
Marius Şumudică va debuta oficial pe 10 ianuarie, când Al-Okhdood va juca acasă cu Al Ahli SC, a patra clasată, scrie Agerpres.
În acest campionat, din prima ligă a Arabiei Saudite, joacă și starul lusitan Cristiano Ronaldo, care evoluează pentru Al-Nassr.
Vezi și - Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de borna de 1.000 de goluri
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu