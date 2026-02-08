€ 5.0923
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Data actualizării: 23:19 08 Feb 2026 | Data publicării: 23:19 08 Feb 2026

Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Autor: Florin Răvdan

superliga-lpf-minge-de-fotbal-1_97204900 Minge de fotbal, Superliga României. Sursa foto: Agerpres

Răzvan Marin a fost omul meciului pentru AEK Atena.

Mijlocaşul român Răzvan Marin a marcat un gol şi a dat două pase de gol pentru AEK Atena, în meciul câştigat cu 4-0 la Serres, în faţa ultimei clasate, Panserraikos, duminică, în etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Greciei.

AEK s-a desprins după pauză, când Barnabas Varga a deschis scorul (55), din assist-ul lui Marin.

Internaţionalul român a înscris în min. 89, din penalty, după o fază la care fundaşul brazilian Volnei, de la gazde, a fost eliminat (88). Oaspeţii au mai punctat de două ori, prin Marko Grujic (90+1), din pasa lui Marin, şi prin Varga (90+5).

Marin are 2 goluri marcate în 20 de partide în campionat.

Atacantul român Andrei Ivan a fost rezervă la gazde.

În alt meci, PAOK Salonic, echipă antrenată de românul Răzvan Lucescu, a terminat la egalitate pe terenul concitadinei Aris, 0-0.

AEK este lider, cu 48 de puncte (20 jocuri), urmată de Olympiakos Pireu, 46 puncte (20 j), PAOK, 45 p (19 j), Levadiakos, 38 p (20 j), Panathinaikos, 32 p (19 j), etc, scrie Agerpres.

