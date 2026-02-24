€ 5.0954
DCNews Sport E oficial! George Pușcaș semnează cu Dinamo București
Data actualizării: 14:44 24 Feb 2026 | Data publicării: 14:37 24 Feb 2026

E oficial! George Pușcaș semnează cu Dinamo București
Autor: Iulia Horovei

george puscas dinamo Atacantul George Pușcaș, în tricoul României. Sursa foto: Agerpres

Clubul de fotbal Dinamo Bucureşti a anunţat, marţi, transferul internaţionalului George Puşcaş, care a evoluat ultima oară în Turcia, la Bodrum FK.

Anunțul clubului bucureștean vine după câteva săptămâni de zvonuri privind revenirea „tricolorului” în Superliga României.

Pușcaș, noul atacant al „câinilor”

„Suntem bucuroşi să anunţăm transferul atacantului George Puşcaş, care ni se alătură din postura de jucător liber de contract. Venirea lui George reprezintă o premieră în cariera sa, acesta nefiind prezent până acum în Superligă. Dinamo devine astfel primul său club din România la nivelul primului eşalon. Noul nostru atacant a semnat un contract valabil pentru un sezon şi jumătate, până la 30.06.2027, şi va evolua cu numărul 47. Îi urăm mult succes în tricoul alb-roşu şi cât mai multe reuşite alături de echipa noastră”, informează Dinamo București pe pagina oficială de Facebook.

În imaginile publicate, gruparea bucureşteană îl prezintă pe atacant la vizita medicală, iar în final îmbrăcat în tricoul alb-roşu cu numele şi numărul 47 inscripţionat pe spate.

Liber de contract din toamna anului trecut

În vârstă de 29 de ani, Puşcaş este liber de contract din 1 septembrie 2025, ultimul său meci oficial datând din 1 iunie 2025, când Bodrum FK a pierdut cu 0-4 meciul de campionat cu Beşiktaş Istanbul.

Format la cluburile Liberty Oradea şi FC Bihor, George Puşcaş nu a apucat să evolueze în prima ligă din România, el transferându-se în 2013 în Italia, la echipa Under-19 a clubului Inter Milano.

Ca senior a jucat pentru formaţiile Inter Milano, Bari, Beneveto, Novara, US Palermo, Reading, Pisa, Genoa şi Bodrum FK. Cele mai multe meciuri le-a disputat în Serie B, unde a adunat 143 de apariţii, 42 de goluri şi 6 pase decisive. De asemenea, în Championship a bifat 84 de partide pentru Reading, reuşind 17 goluri şi 5 pase decisive.

La echipa naţională a României a debutat în 2018, în cele 46 de partide jucate reuşind să marcheze 11 goluri şi să ofere 4 pase decisive, notează Agerpres.

Citește și: FRF, anunț oficial despre Mircea Lucescu privind Turcia - România, semifinala barajului pentru CM 2026

