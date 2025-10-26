Universitatea Craiova, pas greşit în Superligă. Doar remiză cu Metaloglobus

Universitatea Craiova a fost ţinută în şah de ultima clasată, Metaloglobus Bucureşti, 0-0, duminică, în deplasare, la Clinceni, în etapa a 14-a a Superligii de fotbal.

Universitatea a avut o posesie covârşitoare, dar sterilă, într-un meci în care şi-a creat puţine ocazii de gol.

Steven Nsimba a ratat două şanse uriaşe în min. 62, când şutul său a fost respins de portarul George Gavrilaş, iar apoi francezul a trimis în bară.

Ştefan Baraiam a ratat şi el incredibil, din faţa porţii, în min. 80.

Pentru Metaloglobus este primul meci din acest sezon în care nu primeşte gol, scrie Agerpres.

Universitatea a obţinut doar două puncte din ultimele patru deplasări, marcând un singur gol.

FC Metaloglobus Bucureşti - Universitatea Craiova 0-0, Arena 1 - Clinceni

Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iaşi); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Ion Căţoi (Bucureşti) - LPF