Ilie Bolojan, precizări de ultimă oră despre criza apei din Prahova și Dâmbovița

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, din această seară, se va relua alimentarea parțială cu apă, urmând ca distribuția să fie realizată treptat.

Bolojan: Apa va reveni, treptat, din această seară

„Principala urgență e să reluăm cât mai repede posibil alimentarea cu apă atât a locuințelor, cât și a agenților economici. (...) Am lucrat în așa fel încât să realimentăm locuințele oamenilor. În discuția pe care am avut-o, aseară târziu, cu responsabilii principali, cei care conduc Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, am convenit ca în această după-amiază să fie convocat comitetul care să aprobe reluarea alimentării cu apă și, foarte posibil, din această seară, alimentarea cu apă va începe să fie asigurată. Nu se va vedea la toate locuințele imediat, ci va fi asigurată treptat”, a declarat Ilie Bolojan, vineri după-amiază, la Palatul Victoria.

Apa potabilă continuă să fie distribuită în localitățile afectate, zilele viitoare

Problema pe care o avem în aceste zile este că, după ce s-a reușit furnizarea apei care nu are o concentrare atât de mare de nămol, după această apă a fost tratată și a ajunsw în rezervoarele operatorului regional, e nevoie de un timp de 72 de ore să treacă, pentru a garanta că această apă este potabilă. Pentru că oamenii de câteva zile nu au apă, am mandadat reprezentanții ministerelor să susțină reconectarea cât mai rapidă a locuințelor la apă, avertizând cetățenii că nu există garanția că această apă este potabilă. Dar faptul că au acces la apă pentru spălat, la toalete, pentru a le funcționa instalațiile este un lucru foarte important. Fiecare zi câștigată este importantă pentru oameni. (...) Chiar dacă se reia alimentarea cu apă, și în zilele următoare se va susține asigurarea cu apă potabilă unde este nevoie, prin rezervele de stat”, a adăugat Bolojan.

Bolojan, despre responsabilii situației create

„În ceea ce privește lecțiile acestei situații - atunci când vine un fenomen natural pe care nu-l poți controla: o viitură, tornadă, un accident - este o situație. Atunci când, însă, din decizii care nu sunt pregătite corect, pentru care nu se iau toate măsurile de rezervă și nu se anticipează corect ceea ce se poate întâmpla din vina unor responsabili, trebuie să luăm două măsuri: prima - să clarificăm toate procedurile ca aceste lucruri să nu se mai întâmple, să fie o lecție, că asta înseamnă instituții care nu colaborează corespunzător, nu au capacitatea de a anticipa ceea ce se poate întâmpla, uneori lipsă de responsabilitate și sisteme care se dovedesc puțin funcționale. La Prahova, este o situație aparte față de alte județe: au mai mulți operatori decât toate celelalte județe. Pe lângă Administrația Bazinală, care livrează apa din acumulări, au o societate care nu se regăsește în niciun alt județ de exploatare a sistemului zonal, care tratează apa și o mai transportă puțin. Au doi operatori - unul, în afara municipiului de reședință de județ, HidroPrahova, și un operator care operează rețelele în afara rețedinței de județ. Dacă aceste rețele sunt la distanțe foarte apropiate unele de altele și pot fi interconectate, un deficit dintr-o rețea poate fi compensat de surplusul dintr-o altă rețea. Dar pentru asta trebuie colaborare, planificare și să nu ajungem în situația în care oamenii să aibă de suferit”, a mai spus Bolojan.