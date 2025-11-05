€ 5.0851
Data publicării: 12:30 05 Noi 2025

Rogobete, despre ancheta privind medicii cu studii false: Nu există registru pentru verificarea diplomelor din afara UE
Autor: Iulia Horovei

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres
 

Alexandru Rogobete a declarat că ministerul colaborează cu anchetatorii în dosarul medicilor suspectați că au cerut recunoașterea unor studii din Republica Moldova, subliniind că nu există un registru pentru verificarea diplomelor din afara UE.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că ministerul colaborează cu anchetatorii în cadrul investigației care vizează medici suspectați că ar fi solicitat recunoașterea unor studii de rezidențiat efectuate în Republica Moldova, deși nu le-ar fi urmat în realitate. El a precizat că autoritățile desfășoară percheziții la birourile instituției și că toate documentele solicitate vor fi transmise Parchetului General.

„Ancheta este în derulare. Nu am informații suplimentare. S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătății, unde se fac aceste percheziții. Voi înainta Parchetului General toate documentele solicitate pentru realizarea anchetei. Dacă se găsesc vinovați și din Ministerul Sănătății, voi fi primul care le va desface contractele de muncă și îi va scoate din funcțiile de conducere”, a declarat miercuri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Diplomele din afara spațiului comunitar, dificil de verificat 

„O persoană care nu are pregătire în rezidențiat sau medicină și practică o activitate medicală pune sigur viața în pericol a oamenilor, a pacienților. Problema cea mai mare este, de fapt, la recunoașterile de specialitate din afara spațiului european.

Cei care fac rezidențiat sau stagii de pregătire în țările membre ale Uniunii Europene sunt verificați într-un registru electronic, care funcționează la nivelul UE, iar noi putem să verificăm toate stagiile, diplomele sau certificatele emise. Problema este atunci când vin documente, dosare de recunoscut din afara spațiului și, unde, nu există, în momentul de față, elemente administrative, așa cum avem pentru cei din UE, de a verifica corectitudinea și valabilitatea acestor documente”, a mai explicat ministrul.

Procurorii Parchetului General și ofițeri din cadrul Direcției de Investigații Criminale au efectuat, miercuri dimineață, 14 percheziții domiciliare în București și în mai multe județe în acest dosar.

Conform unui comunicat al Parchetului, activitățile operative sunt realizate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, potrivit Agerpres.

