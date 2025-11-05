€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 09:25 05 Noi 2025

Percheziții domiciliare în mai multe județe și în București: Medici suspectați că și-au cumpărat specializările în Republica Moldova
Autor: Tiberiu Vasile

doctori-medicina_01024700 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Poliția Română și procurorii de la Parchetul General au efectuat luni 14 percheziții în București și mai multe județe, într-un dosar care vizează obținerea frauduloasă a unor specializări medicale în Republica Moldova.

Astăzi, 5 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au pus în executare 14 percheziții domiciliare la sediul unei instituții și la locuințele unor persoane fizice, în mai multe județe și în București, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. 

Activitățile vizează mai mulți medici care ar fi solicitat unei instituții recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist, dobândite în Republica Moldova, la o universitate din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului. 

Titlurile de calificare ar fi vizat diverse specialități, precum: medicină de urgență,  ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică,  chirurgie dento-alveolară, parodontologie.

Studiile de rezidențiat ar fi presupus prezența fizică obligatorie a medicilor. Prezența nu ar fi avut loc în realitate

Din probatoriul administrat a reieșit că studiile de rezidențiat, care ar fi presupus prezența fizică obligatorie a medicilor rezidenți la bazele clinice universitare, nu ar fi avut loc în realitate, în condițiile în care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenți s-ar fi aflat în România, unde ar fi fost salarizați cu normă întreagă.

În cauză au fost emise 12 mandate de aducere.

Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii  probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

CITEȘTE ȘI: Mesajul emoționant al unei studente la medicină, după moartea tragică a doctoriței din Buzău: „Și visurile se consumă”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

medici
moldova
perchezitii
parchetul general
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Bihorean condamnat la 12 ani de închisoare după ce și-a lovit cu mașina un vecin care își purta copilul de doi ani în spate
Publicat acum 4 minute
Generalul american Ben Hodges, despre retragerea trupelor SUA din România: Cel mai prost moment posibil
Publicat acum 8 minute
Protest pentru cățelușa Katya, lovită în cap de stăpân: Peste 7.000 de români cer sancționarea polițiștilor care au gestionat cazul
Publicat acum 9 minute
Prognoza meteo până în 12 noiembrie. Vremea în București și în țară: Se încălzește apoi se răcește de la o zi la alta. Când va ninge
Publicat acum 42 minute
Triplă înfrângere pentru Trump în alegerile din New York, New Jersey și Virginia: „Nu am fost pe buletinul de vot”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 41 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
Publicat acum 13 ore si 54 minute
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close