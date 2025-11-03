Mesajul emoționant al unei studente la medicină, după moartea tragică a doctoriței din Buzău: „Și visurile se consumă”

Decesul doctoriței de la Buzău a zguduit întreaga comunitate medicală, inclusiv pe studenții care se pregătesc să intre în sistem. Printre cei afectați se numără și Oana, o studentă la Medicină și figură publică pe TikTok, cunoscută pentru conținutul său educativ despre corpul uman și boli.

Într-o postare devenită rapid virală, Oana a vorbit despre epuizarea și presiunea uriașă pe care o resimte în pregătirea pentru examenul de rezidențiat, mărturisind cât de dureros este să citească tot mai des despre medici tineri care cedează:

„Și visurile se consumă. Bună, eu sunt Oana. Am dat la Medicină din cea mai curată dorinţă: să salvez oameni. Astăzi e doar o altă zi în care stau 8 ore pe scaun, învăţând pentru examenul de rezidenţiat.

În pauză, dau scroll și mai văd câte o știre: un alt medic tânăr a murit în spital. Apoi închid telefonul... şi mă întorc la învățat pentru ”viitorul meu””.

„Aceasta este unul dintre cele mai slabe momente ale mele”

Pe lângă textul emoționant, tânăra a publicat și un videoclip care surprinde un moment de vulnerabilitate profundă. Ea spune că tocmai în acea slăbiciune se regăsește adevărata putere a unui viitor medic.

„Filmarea asta este probabil cea mai mare dovadă de puterea mea, pentru că este o filmare dintr-unul dintre cele mai slabe momente ale mele. Următoarele 5 minute din videoclip sunt foarte greu de privit pentru mine, dar sunt postate cu două scopuri:

Unul de a crește gradul de conștientizare al populației generale cu privire la toate eforturile, sacrificiile, durerile prin care trec medicii încă din timpul formărilor și a faptului că epuizarea este reală.

Și al doilea, pentru cei care urmează să dea la medicină, vreau să cunoască și această parte cu care cel mai probabil se vor confrunta. Nu este scopul meu să nu dați la medicină, scopul meu este să vă arăt și partea mai puțin frumoasă,” spune ea.

„Tot ce simt e oboseală și epuizare”

Oana explică faptul că epuizarea medicilor vine încă din studenție și este adesea consecința dorinței lor de a fi mereu pregătiți și de a da tot ce au mai bun pentru pacienți și pentru profesia pe care au ales-o:

„Astăzi a fost simularea. Probabil după fața mea vă dați seama că nu m-am descurcat bine. Eu am mai menționat de câteva ori că am o problemă cu timpul, pentru că sunt lentă. Pentru că mie nu-mi ajung trei ore să fac grilele și apoi încă una să îmbulinez. Și așa s-a întâmplat, n-am apucat să-mi termin examenul.

Sunt la a doua trecere prin materie, știu că am colegi care au făcut și câte cinci treceri. Eu am reușit să fac aproape două și mai am o grămadă până o termin pe a doua, pentru că sunt lentă și în viața de zi cu zi. Chiar dacă vă jur că-mi dau tot interesul și nu stau și casc ochii pe pereți.

Mă simt obosită. Mă simt atât de obosită și dezamăgită și furioasă. Mă simt atât de furioasă pe mine. Deci cu cine să concurez? Eu nici măcar nu termin examenul. Unde mă duc eu? Și lucrul care mă omoară și mă stresează este faptul că nici nu știu ce pot să fac ca să le fac mai repede. Problema mea este că nu pot să gândesc mai repede…”

Cu lacrimi în ochi, Oana mărturisește că se simte secătuită, dar că nu va ceda, în ciuda tuturor obstacolelor.

„Dar cel mai rău e că am obosit. Mă simt atât de obosită și simt că vreau doar să se termine. Atât. M-am dus la simulare și n-am simțit nimic. N-am simțit nimic când m-am dus, n-am simțit nimic când am completat, n-am simțit nimic când am ieșit. Tot ce simt e oboseală și epuizare, de care nici n-am fost conștientă până zilele trecute.

Dar nu e ca și cum mai pot să dau înapoi acum. N-am să renunț. O să mă duc la afurisitul ăla de examen și am să sper că o să am mai mult noroc. O să fac orice, pentru că eu nu... nu o să renunț. Nu o să stau să-mi plâng de milă mai mult decât acest videoclip. Ați fost martori la plângerea mea de milă și veți fi martori și la renașterea mea. Chiar dacă sunt la pământ acum, o să rămân aici”, mai spune ea.

Un strigăt pentru înțelegere și empatie

Prin cuvintele ei, Oana devine vocea unei generații de tineri medici epuizați înainte de a ajunge în spitale. Mesajul ei nu este doar despre durere, ci despre curajul de a recunoaște limitele umane într-o profesie care cere adesea imposibilul.

Moartea doctoriței din Buzău a adus din nou în prim-plan o realitate dureroasă: epuizarea și lipsa de sprijin emoțional din sistemul medical. Dr. Ștefania Manolescu (Szabo) avea 37 de ani şi era director medical al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău. Ea a fost găsită decedată în camera de gardă a spitalului, în dimineaţa zilei de 28 octombrie 2025, după ce un coleg a alertat alarma în jurul orei 06:00. Pe lângă aceasta, s-a deschis o anchetă de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău pentru „ucidere din culpă”, în vederea stabilirii circumstanţelor în care s-a produs decesul. De asemenea, s-a semnalat un val de reacţii negative fără precedent la adresa corpului medical după deces, şi s-au ridicat probleme privind suprasolicitarea cadrelor şi lipsa protecţiei legale pentru medici.