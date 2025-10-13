Bolojan, în vizită la Star Assembly Sebeș, unde se realizează cutii de viteză pentru Mercedes-Benz / foto în articol

Ilie Bolojan, premierul României, a participat la evenimentul de lansare a noii linii de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric, în cadrul companiei Star Assembly Sebeș.

Star Assembly SRL este o subsidiară integrală a Mercedes-Benz AG, situată în Sebeș, județul Alba, România, înființată în 2013. Compania este specializată în producția de transmisii automate, componente pentru transmisii și motoare, și începând dinacest an va produce și unități de propulsie electrică pentru modelele complet electrice Mercedes-EQ.

Fabrica are în jur de 1.500-1.600 de angajați și este una dintre piesele cheie ale rețelei globale de producție Mercedes-Benz, contribuind semnificativ la tranziția companiei spre mobilitatea electrică.