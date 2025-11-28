Ședință de Guvern, vineri. Se așteaptă avizul CSM pe pensiile magistraților

O şedinţă de guvern extraordinară pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor ar urma să aibă loc vineri, după ce avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va fi comunicat formal.

"Avizul CSM în privinţa pensiilor magistraţilor a fost emis, însă, din cele ce ştim până în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine (vineri - n.r.). Prin urmare, şedinţa extraordinară de guvern prin care să fie adoptat acest proiect şi pentru a porni, practic, întreaga procedură de angajare a răspunderii Guvernului nu poate avea loc fără acest aviz formalizat, emis deja, dar neformalizat. Prin urmare, cel mai probabil, şedinţa extraordinară de guvern va avea loc undeva în jurul prânzului, ora nu a fost precis stabilită. Până atunci va exista şi un aviz al Consiliului Legislativ în privinţa acestui proiect", a anunţat, joi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Plenul CSM, reunit joi, a avizat negativ proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor a fost pus săptămâna trecută în procedură de transparenţă decizională, iar CSM avea termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraţilor va fi 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă. De asemenea, perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.