€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 14:37 27 Oct 2025

Bolojan, nouă amenințare cu demisia. Elena Cristian „traduce“ neînțelegerile din coaliție
Autor: Ioan-Radu Gava

elena-cristian-republica-moldova_72955600 Elena Cristian
 

Elena Cristian, analist DC Business, a comentat amenințările lui Ilie Bolojan cu demisia.

Ilie Bolojan, premierul României, a anunțat duminică faptul că miza sa nu este să fie „premier în orice condiții“. Șeful de la Palatul Victoria a precizat că oricine va veni prim-ministru, va fi „cu spatele la zid“.

„Oricine vine în guvernare, indiferent cine va fi premierul şi ce coaliţie are în spate, va ajunge cu spatele la zid dacă nu se iau aceste măsuri şi deci tot ce am propus în această perioadă a fost pe această linie şi evident să corectăm nedreptăţile, prin urmare eu am respectat toate partidele. Miza mea nu este să fiu premier în orice condiţii“, a zis Bolojan la Digi24.

La rândul său, Sorin Grindeanu, președintele PSD, i-a răspuns lui Ilie Bolojan, care a trimis Partidul Social Democrat să semneze o moțiune de cenzură cu AUR, dacă nu îi mai convine coaliția.

„Am spus, cel puţin în ultimele zile, de nu ştiu câte ori, acest lucru. Dar nici nu cred că se aşteaptă de la noi, (..) să fim pe post de sectă de adulatori, şi de unanimităţi şi de aplaudaci, la politicile unora sau altora. Dacă avem ceva de spus, o spunem şi o spunem apăsat. Nu văd rostul unei coaliţii în care toată lumea stă aliniată în poziţii de drepţi, chiar dacă sunt critici constructive“, a precizat Grindeanu. 

Elena Cristian: România are nevoie de stabilitate

Într-o intervenție telefonică la România TV, luni, Elena Cristian, analist DC Business, a vorbit despre neînțelegerile din coaliție și amenințările premierului Ilie Bolojan cu demisia.

„Nu știu dacă e neapărat un joc, sau e un mod de a conduce guvernul într-o perioadă grea pentru România. Țara noastră traversează o perioadă destul de dificilă, atât din punct de vedere al deciziilor din plan intern, cât și al contextului internațional, însă eu cred că acest duel al cuvintelor și aceste amenințări nu fac deloc bine României.

România ar avea nevoie în acest moment de stabilitate, dar coaliția fucnționează 3 la 1, PNL, USR, UDMR împotriva PSD. Ar fi nevoie de o discuție internă și de o strategie mult mai clară“, a spus Elena Cristian.

Analistul DC Business a arătat faptul că cetățenii sunt debusolați de aceste șicane din interiorul coaliției de guvernare, în timp ce deciziile importante, precum cea a pensiilor speciale, nu își găsesc soluții.

„Uneori am senzația că este vorba de un joc de care eu am mai vorbit, al polițistului bun și al polițistului rău, ca omul de acasă să nu își dea seama care este de fapt situația și de ce nu se iau anumite decizii importante, cum este cea privitoare la pensiile speciale, care pare să nu își găsească niciun fel de rezolvare. Nu ar fi singura“, a mai spus Elena Cristian.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
elena cristian
guvernul bolojan
bolojan demisie
coalitia de guvernare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ciolacu: Cine e cel mai bun ministru din Guvernul Bolojan
Publicat acum 6 minute
Soția lui Florinel Coman le dă hoților o lecție, după ce au încercat să le spargă casa
Publicat acum 18 minute
Bolojan, nouă amenințare cu demisia. Elena Cristian „traduce“ neînțelegerile din coaliție
Publicat acum 27 minute
Marcel Ciolacu: „Ei sunt ipocriții care mă făceau praf... Acum se pozează la Catedrală”
Publicat acum 38 minute
Sute de blocuri fără căldură, din cauza avariilor la rețeaua de termoficare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 17 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 17 ore si 54 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close