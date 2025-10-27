Bolojan, nouă amenințare cu demisia. Elena Cristian „traduce“ neînțelegerile din coaliție

Ilie Bolojan, premierul României, a anunțat duminică faptul că miza sa nu este să fie „premier în orice condiții“. Șeful de la Palatul Victoria a precizat că oricine va veni prim-ministru, va fi „cu spatele la zid“.

„Oricine vine în guvernare, indiferent cine va fi premierul şi ce coaliţie are în spate, va ajunge cu spatele la zid dacă nu se iau aceste măsuri şi deci tot ce am propus în această perioadă a fost pe această linie şi evident să corectăm nedreptăţile, prin urmare eu am respectat toate partidele. Miza mea nu este să fiu premier în orice condiţii“, a zis Bolojan la Digi24.

La rândul său, Sorin Grindeanu, președintele PSD, i-a răspuns lui Ilie Bolojan, care a trimis Partidul Social Democrat să semneze o moțiune de cenzură cu AUR, dacă nu îi mai convine coaliția.

„Am spus, cel puţin în ultimele zile, de nu ştiu câte ori, acest lucru. Dar nici nu cred că se aşteaptă de la noi, (..) să fim pe post de sectă de adulatori, şi de unanimităţi şi de aplaudaci, la politicile unora sau altora. Dacă avem ceva de spus, o spunem şi o spunem apăsat. Nu văd rostul unei coaliţii în care toată lumea stă aliniată în poziţii de drepţi, chiar dacă sunt critici constructive“, a precizat Grindeanu.

Elena Cristian: România are nevoie de stabilitate

Într-o intervenție telefonică la România TV, luni, Elena Cristian, analist DC Business, a vorbit despre neînțelegerile din coaliție și amenințările premierului Ilie Bolojan cu demisia.

„Nu știu dacă e neapărat un joc, sau e un mod de a conduce guvernul într-o perioadă grea pentru România. Țara noastră traversează o perioadă destul de dificilă, atât din punct de vedere al deciziilor din plan intern, cât și al contextului internațional, însă eu cred că acest duel al cuvintelor și aceste amenințări nu fac deloc bine României.

România ar avea nevoie în acest moment de stabilitate, dar coaliția fucnționează 3 la 1, PNL, USR, UDMR împotriva PSD. Ar fi nevoie de o discuție internă și de o strategie mult mai clară“, a spus Elena Cristian.

Analistul DC Business a arătat faptul că cetățenii sunt debusolați de aceste șicane din interiorul coaliției de guvernare, în timp ce deciziile importante, precum cea a pensiilor speciale, nu își găsesc soluții.

„Uneori am senzația că este vorba de un joc de care eu am mai vorbit, al polițistului bun și al polițistului rău, ca omul de acasă să nu își dea seama care este de fapt situația și de ce nu se iau anumite decizii importante, cum este cea privitoare la pensiile speciale, care pare să nu își găsească niciun fel de rezolvare. Nu ar fi singura“, a mai spus Elena Cristian.