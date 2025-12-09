€ 5.0897
|
$ 4.3711
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3711
 
DCNews Politica Diana Buzoianu nu a luat în calcul „nici măcar o secundă” demisia după situația de la Paltinu: Am discutat cu premierul în fiecare zi
Data actualizării: 20:48 09 Dec 2025 | Data publicării: 20:32 09 Dec 2025

Diana Buzoianu nu a luat în calcul „nici măcar o secundă” demisia după situația de la Paltinu: Am discutat cu premierul în fiecare zi
Autor: Iulia Horovei

diana buzoianu mediu Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor. Sursa foto: Agerpres
 

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că nu s-a gândit niciodată să-și dea demisia după criza apei din județele Prahova și Dâmbovița.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a spus, marți, că nu și-a pus problema demisiei „nici măcar o secundă” după situația creată în județele Prahova și Dâmbovița: „Acolo unde există o vină, ea trebuie să fie asumată. Reformele pe care le-am început la Ministerul Mediului, cu siguranță, sunt unul dintre motivele pentru care astăzi se vorbește atât de mult (...) Nu voi ceda la nicio presiune, nu voi fi intimidată sub nicio formă”, a spus Diana Buzoianu, marți seară, într-un interviu televizat. 

Diana Buzoianu: Vreau să nu las niciun fel de urmă de îndoială: nu-mi voi da niciun fel de demisie

Ea a reiterat ideea că nu-și va da demisia din funcție, deși solicitată de mai multe părți politice în ultimele zile, adăugând că a discutat zilnic cu premierul Ilie Bolojan despre situația din cele două județe.

„Am discutat cu premierul în fiecare zi despre situația din Prahova și Dâmbovița, dar mai ales punctat pe a găsi soluții pentru oameni. În ceea ce privește demisia mea, vreau să nu las niciun fel de urmă de îndoială: nu-mi voi da niciun fel de demisie. Nu voi ceda la șantajul care se face zilele acestea. În niciun caz nu vom opri reformele”, a adăugat Buzoianu. 

Amintim că declarațiile ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor vin după criza apei de la barajul Paltinu, în urma căreia partidele de opoziție și PSD i-au cerut acesteia demisia. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut că a avut o discuție despre demisia ministrului cu premierul Ilie Bolojan.

Peste 100 de mii de persoane din 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița au rămas, începând de vineri, 28 noiembrie, fără apă potabilă din cauza lucrărilor desfășurate la barajul Paltinu. 

Pentru a acoperi necesarul de apă, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat furnizarea de ajutor umanitar de urgență, astfel încât locuitorii afectați să primească apă potabilă din rezervele de stat.

La o săptămână distanță, pe 5 decembrie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că începe realimentarea cu apă menajeră, iar în zilele următoare autoritățile urmează să continue lucrările pentru reluarea completă a alimentării cu apă potabilă pentru cetățenii afectați.

Citește și: •  Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele „vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diana buzoianu
ministerul mediului
prahova
dambovita
barajul paltinu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Anca Alexandrescu a revenit emoționată la TV. Primele declarații despre ce a îndurat în campania electorală
Publicat acum 21 minute
Tensiunile în relația SUA-Ucraina, amplificate după întâlnirea consilierilor lui Trump cu Putin la Moscova
Publicat acum 58 minute
Proiectele din Sectorul 6 pe care le deblochează Ciprian Ciucu, odată ajuns la Primăria Generală: Nu plec, nu-mi schimb buletinul
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Răsturnare de situație despre scutul financiar al lui Donald Trump pentru Ungaria. Ce a obținut, de fapt, Viktor Orban în SUA
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Diana Buzoianu nu a luat în calcul „nici măcar o secundă” demisia după situația de la Paltinu: Am discutat cu premierul în fiecare zi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close