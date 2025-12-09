Diana Buzoianu nu a luat în calcul „nici măcar o secundă” demisia după situația de la Paltinu: Am discutat cu premierul în fiecare zi

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a spus, marți, că nu și-a pus problema demisiei „nici măcar o secundă” după situația creată în județele Prahova și Dâmbovița: „Acolo unde există o vină, ea trebuie să fie asumată. Reformele pe care le-am început la Ministerul Mediului, cu siguranță, sunt unul dintre motivele pentru care astăzi se vorbește atât de mult (...) Nu voi ceda la nicio presiune, nu voi fi intimidată sub nicio formă”, a spus Diana Buzoianu, marți seară, într-un interviu televizat.

Diana Buzoianu: Vreau să nu las niciun fel de urmă de îndoială: nu-mi voi da niciun fel de demisie

Ea a reiterat ideea că nu-și va da demisia din funcție, deși solicitată de mai multe părți politice în ultimele zile, adăugând că a discutat zilnic cu premierul Ilie Bolojan despre situația din cele două județe.

„Am discutat cu premierul în fiecare zi despre situația din Prahova și Dâmbovița, dar mai ales punctat pe a găsi soluții pentru oameni. În ceea ce privește demisia mea, vreau să nu las niciun fel de urmă de îndoială: nu-mi voi da niciun fel de demisie. Nu voi ceda la șantajul care se face zilele acestea. În niciun caz nu vom opri reformele”, a adăugat Buzoianu.

Amintim că declarațiile ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor vin după criza apei de la barajul Paltinu, în urma căreia partidele de opoziție și PSD i-au cerut acesteia demisia. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut că a avut o discuție despre demisia ministrului cu premierul Ilie Bolojan.

Peste 100 de mii de persoane din 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița au rămas, începând de vineri, 28 noiembrie, fără apă potabilă din cauza lucrărilor desfășurate la barajul Paltinu.

Pentru a acoperi necesarul de apă, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat furnizarea de ajutor umanitar de urgență, astfel încât locuitorii afectați să primească apă potabilă din rezervele de stat.

La o săptămână distanță, pe 5 decembrie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că începe realimentarea cu apă menajeră, iar în zilele următoare autoritățile urmează să continue lucrările pentru reluarea completă a alimentării cu apă potabilă pentru cetățenii afectați.

Citește și: • Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele „vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante