Stiri

DCNews TV
Ilie Bolojan, întâlnire cu ambasadoarea Germaniei și cu reprezentanții E.ON Energie România SA / video
Data publicării: 11:40 22 Ian 2026

Ilie Bolojan, întâlnire cu ambasadoarea Germaniei și cu reprezentanții E.ON Energie România SA / video
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan si ambasadoarea germaniei in romania Foto: Gov.ro

Ilie Bolojan, premierul României, s-a întâlnit cu ambasadoarea Germaniei în România, Angela Ganninger, și cu reprezentanții companiei E.ON România SA.

Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu o delegație formată din ambasadoarea Germaniei în România, Angela Ganninger, șefa secției economice a Ambasadei Germaniei în România, Sandrina Köbinger, președintele E.ON România SA, Volker Raffel, și directorul general al E.ON Energie România SA, Claudia Griech.

Discuțiile au avut în vedere fluidizarea parcursului de verificare și validare de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a cererilor de plată depuse de furnizorii de energie și creșterea ritmului de plată către aceștia a sumelor care reprezintă diferența dintre costurile de achiziție ale energiei și prețurile plafonate la energie electrică și gaze naturale.

Potrivit mecanismului de plafonare și compensare a energiei, aceste sume au fost suportate inițial de furnizori, urmând să fie ulterior decontate de către autorități.

Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României

Premierul Bolojan a afirmat că la nivelul Guvernului sunt luate măsuri pentru fluidizarea procedurile de validare a cererilor de plată și asigurarea fondurilor necesare decontării sumelor restante către furnizorii de energie, în baza mecanismului de compensare a prețurilor. 

Mecanismul de compensare și plafonare a prețurilor finale la energie electrică a fost aplicat până la 1 iulie 2025, iar cel pentru plafonarea prețurilor finale la gaze naturale va fi în vigoare până la 31 martie 2026. În acest context, premierul Ilie Bolojan și reprezentanții E.ON. România au discutat și aspecte legate de reglementările în domeniul energiei, în perspectiva liberalizării prețului la gaze naturale începând cu 1 aprilie 2026, după încetarea schemei de plafonare și compensare a prețului final la gaze naturale.

Reprezentanții E.ON au adus în discuție și aspecte legate de mecanismele necesare pentru asigurarea funcționării corecte a pieței en-gros de energie.

Un alt subiect discutat la întâlnirea de astăzi de la Palatul Victoria s-a referit la investițiile pentru extinderea și modernizarea rețelelor de gaze, în condițiile în care România are ca obiectiv creșterea capacității de producție.

La întrevederea de la Palatul Victoria, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan, au mai participat președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, și secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Dragoș Hotea.

Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
germania
Angela Ganninger
ambasada germaniei
