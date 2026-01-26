Programul SAFE: Tratament preferențial pentru anumite ministere? Mihai Jurca, răspuns pentru DefenseRomânia

Întrebat ce minister va avea rolul principal în stabilirea criteriilor de selecție din cadrul Programului SAFE, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Primului Ministru, a explicat că deciziile sunt luate prin dialog, în cadrul unui grup de lucru, unde fiecare minister își exprimă punctul de vedere.

„M-aș întoarce puțin la criteriile de selecție pe Programul SAFE și poate ne explică domnul Jurca, șeful Cancelariei Primului Ministru, care va fi portofoliul său, ce minister va fi primus inter pares (n.r. primul între egali) în momentul în care se vor decide aceste criterii, pentru că, de exemplu, Ministerul Economiei poate să solicite localizarea mai mare a unui program - mă refer doar la programele individuale, nu la cele în comun, Ministerul Apărării poate să solicite criterii de performanță ale unei tehnici militare. Cum se vor decide mai exact toate acestea?”, a întrebat Tudor Curtifan, redactor-șef DefenseRomania.

„Lucrurile astea se decid prin dialog în grupul de lucru. Sigur că fiecare reprezentant, minister, are un punct de vedere și, desigur, principalul obiectiv este să îndeplinim cerințele misiunii, cerințele operaționale pe care fie Ministerul Apărării, fie Ministerul de Interne le au.

În aceeași măsură încercăm să găsim formule prin care localizarea sau producția lor în România să poată fi posibilă, dar pornind de la cele două principii pe care le-am amintit la început, programul a fost creat pentru a consolida industria europeană, implicit cea românească, și pentru a ne înzestra sau pentru a ne face mult mai pregătiți pe tot flancul estic, dar și la nivel european”, a spus Mihai Jurca.

„Nu cred că putem discuta despre un minister cu tratament preferențial”

Mihai Jurca a explicat că deciziile din cadrul grupului de lucru sunt luate prin dialog, fără ca vreun minister să beneficieze de tratament preferențial, și că fiecare are misiuni și obiective specifice.

„Ca să vă răspund direct la întrebare, grupul de lucru printr-o formulă de dialog, la fel cum am avut și până acum, nu cred că putem discuta despre un minister sau o entitate care să fie cu tratament preferențial. Fiecare are un anumit tip de misiune, are un anumit obiectiv și va trebui să respectăm asta și să ținem cont că toate aceste cerințe tehnice trebuie să se traducă într-o producție cât mai mare în România.

Rămâne de analizat pe parcurs care va fi procentul de producție pe fiecare dintre programe, pentru că, v-am spus, sunt unele care se pretează, altele mai puțin.

Dacă vorbim de achiziții comune, sigur că putem vorbi de achiziții comune cu un alt stat, și chiar și acolo putem discuta de anumite componente de localizare, pentru că includerea industriei noastre - și publice, și private - în lanțul european de furnizare e o formă de localizare. Chiar dacă nu vorbim de investiții directe, vorbim de locuri de muncă sau de activități crescute ale unor companii care deja operează în industrie”, a spus Mihai Jurca, șeful Cancelariei Primului Ministru.

Video: