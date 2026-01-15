€ 5.0891
DCNews Politica Comisia Europeană a aprobat Aplicația depusă de România pentru finanțare prin Programul SAFE. Mesajul Guvernului
Data publicării: 21:35 15 Ian 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

sedinta guvern Guvern/ gov.ro

Guvernul salută aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicației depuse de România pentru finanțare prin Programul SAFE.

 

Guvernul României salută aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicației depuse de România pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe).

„În cursul săptămânii viitoare proiectele incluse în aplicația depusă de țara noastră vor fi comunicate public. România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE.

După aprobarea Comisiei Europene, Consiliul urmează să adopte deciziile de punere în aplicare, iar ulterior, Comisia va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026.

Aplicația României a fost aprobată astăzi alături de planurile depuse de Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia“, transmite Executivul.

Guvernul României mulțumește pentru efort colegilor din grupul SAFE și celor din Cancelaria Prim-Ministrului, care au asigurat munca de secretariat.

„Până în 2030 România trebuie să valorifice această oportunitate prin finalizarea achizițiilor“, mai transmite Guvernul.

Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025, ca parte a Strategiei „Pregătire 2030”, un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE pârghii financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

programul safe
comisia europeana
