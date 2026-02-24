Bolojan, declarații după ședința de Guvern pentru adoptarea ordonanțelor de urgență privind reforma administrativă și măsurile de relansare economică

Premierul Ilie Bolojan a susținut un briefing de presă la finalul ședinței de Guvern, alături de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, și purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Nadina Dogioiu.

Guvernul a adoptat marți tăierile în administrație și pachetul de relansare economică

Declarațiile au vizat principalele decizii adoptate în ședința de Guvern. Briefingul a fost transmis video, în direct, aici:

„Am adoptat în această ședință extraordinară de guvern două ordonanțe foarte importante: cea privind relansarea economică și cea privind reforma în administrație. Având în vedere faptul că cea privind relansarea economică a fost prezentată de către domnul ministru Nazare și va face în continuare, în această seară, referiri la aceasta, voi spune doar că ea vine să completeze cadrul fiscal și bugetar pe care îl avem astăzi în vigoare, în așa fel încât să pună economia țării noastre pe baze mai sănătoase și să creeze mecanisme de stimulare a creșterii economice, din vara acestui an și în continuare în anii următori. Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin care este propusă în această ordonanță, în așa fel încât aceste scheme să fie ancore de creștere în fiecare domeniu de activitate care este prevăzut în ordonanță.



Cea privind reforma în administrație este una foarte importantă, pentru că vine și rezolvă câteva aspecte importante care țin de administrația atât de cea locală, cât și de cea centrală. În primul rând, face cele două administrații mai eficiente, propunând audituri de personal și reducerea cheltuielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administrație atât locală, cât și centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administrației din România. De asemenea, vine cu câteva precizări foarte importante, care țin de susținerea descentralizării - un lucru despre care s-a vorbit de foarte multe ori, dar, din păcate, s-a făcut destul de puțin - aducând prevederi importante în ceea ce privește scurtarea procedurilor de descentralizare, simplificarea acestora și crearea de baze legale pentru transferul activelor care astăzi nu sunt bine gestionate de către aparatul central - cum sunt, de exemplu, bazele sportive - către autoritățile locale, care au angajamente explicite de a le reabilita și pune la dispoziția comunității.

Acest pachet vine, de asemenea, să întărească capacitatea administrației publice locale, de a genera politici în domeniul urbanismului, de a genera politici în domeniul taxelor și impozitelor locale, în domeniul planificării urbane și întărește capacitatea administrativă a întregii administrații publice locale din România, încurajându-le, așa cum am spus, să fie mai performante și mai eficiente. Un element important este întărirea capacității acestora de a genera politici publice pe teritoriul lor și faptul că, după adoptarea acestei ordonanțe, autoritățile locale vor putea decide dacă permit și în ce condiții să funcționeze jocurile de noroc pe teritoriul lor este un aspect important care mută decizia spre marile autorități locale din România.



Toate aceste măsuri consider că vor face ca în următoarele luni să avem procese importante de îmbunătățire a calității administrației publice din România, în așa fel încât să avem o administrație mai performantă, mai eficientă, care va oferi servicii mai bune cetățenilor. Aceste aspecte țin și de administrația centrală și, prin măsurile care sunt propuse, și pentru administrația centrală se vor aplica măsurile care țin de auditarea cheltuielilor de personal, de reducerea acestora, acolo unde este cazul, și de măsuri care țin de creșterea vârstei de pensionare în sectoarele de activitate care țin de ordine publică și siguranța națională; de asemenea, de măsuri de creștere a eficienței în domeniul sănătății, în domeniul culturii, în așa fel încât și în aceste sectoare să avem rezultate mai bune și servicii mai bune pentru cetățeni. Vă mulțumesc!”, a zis Ilie Bolojan.

Alexandru Nazare: Pachetul de relansare economică nu este un pachet care să vizeze doar anul 2026



Ministrul Nazare a dat detalii despre pachetul de relansare.

„Vă mulțumesc foarte mult! Aș începe prin a mulțumi tuturor colegilor, fie din coaliție, fie colegi miniştri care au participat la acest efort de echipă de a finaliza un pachet legislativ esențial, din punctul meu de vedere, legat de competitivitatea României. Cred că adoptarea acestui pachet legislativ reprezintă pentru România o tranziție - prin asta marcăm o tranziție strategică - de la o creștere bazată pe consum la o creștere bazată pe investiții productive, pe inovație și pe producție autohtonă. Ne îndreptăm atenția de acum încolo în aceste zone, nu în consum, pentru că am constatat în ultimii ani că acest consum pe care ne-am bazat ne-a dus în situații de dezechilibru bugetar.

Prin acest pachet de relansare economică, marcăm exact acele zone strategice de care România are nevoie în viitor, în primul rând, pentru a fi capabilă să atragă investiții strategice mari mult mai repede, competitiv și în ritmul în care aceste investiții pot fi atrase în acest moment, pentru că există o competiție la nivel regional, european și global pentru atragerea acestor investiții. Deci, România va fi mult mai bine echipată pentru atragerea investițiilor, va fi mult mai bine echipată pentru a proiecta în regiune leadership economic românesc, prin băncile de investiții antreprenorii români să poată manifesta interes economic în regiune, în țările din regiune, și să-i sprijinim pentru acest lucru, iar în aceste scheme prezentate există aceste prevederi.



Foarte important, bonificațiile fiscale și tot ce înseamnă măsuri care să mărească lichiditatea firmelor din piață, să ajute antreprenorii, sunt foarte importante. Toată partea fiscală a pachetului rămâne în continuare foarte importantă, inclusiv creșterea plafonului de TVA la încasare și introducerea amortizării superaccelerate, dar mai ales creșterea atractivității profitului reinvestit.



Ca atare, noutăți față de varianta inițială a pachetului nu sunt foarte multe. Schema de resurse minerale și de noi tehnologii va fi gestionată de Ministerul Economiei, conform competențelor acestui minister, va prelua în totalitate această schemă. Iar la schema de apărare, HG-ul cu criteriile privind această schemă va fi elaborat în colaborare cu Ministerul Economiei.



Acestea sunt modificările operate în această ședință de guvern. Pachetul de relansare nu este un pachet care să vizeze anul 2026. Ca scheme de finanțare, el vizează economia României până în 2032; ca sume totale proiectate până în 2032 avem 5 miliarde de euro pentru toate schemele. Pentru criteriile pe care le avem în vedere pentru scheme, acestea vor fi elaborate în 90 de zile de la momentul adoptării actelor normative și vor fi puse în transparență și dezbătute cu antreprenorii români.



De asemenea, tot ca punct foarte important al acestui pachet, în sfârșit, România are un instrument prin care să atragă investiții mari, de peste 1 miliard de lei, de peste 200 de milioane de euro, instrument pe care până acum nu l-am avut și, din nefericire, în anii trecuți am pierdut foarte multe investiții mari pentru că nu am avut modalitățile de a oferi unui investitor strategic condițiile necesare pentru a veni în România.



Impactul despre care am vorbit la precedenta conferință de presă se menține. Deci, impactul anual pe 2026 este de 2 - 2,2 miliarde de lei și efectele pe care le-am precizat mai devreme le vedem pe termen mediu și lung. Ca elemente de noutate, introducem pentru prima dată creditul fiscal și facem uz de acest credit fiscal în zona de cercetare, dezvoltare și inovare, pentru care avem niște scheme dedicate pentru atragerea și pentru scalarea ideilor de business din această zonă, dinspre zona universitară, de accelerator, în zona de business mai mare. Acest instrument nu exista până acum”, a zis Nazare.

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a prezentat principalele elemente ale ordonanței de urgență privind reforma administrației:



Cseke Attila: Sărut mâna! Bună seara! Pachetul pe administrație are trei părți importante: o parte importantă legată de descentralizare, de ceea ce v-a spus și domnul prim-ministru, simplificarea procedurilor, astfel încât descentralizarea în România să ia un alt avânt, proceduri mult simplificate, fără prea multă birocrație, fără etape care astăzi au îngreunat această procedură.



De asemenea, ca și mecanisme de apropiere față de cetățean și față de comunitățile locale a deciziei, pe lângă mutarea competenței de autorizare a activităților jocurilor de noroc, mai avem și transferul competenței către instituțiile prefectului de atestare a domeniului public a unităților administrativ-teritoriale, astfel încât aceste UAT-uri, toate UAT-urile din România nu vor mai veni la Ministerul Dezvoltării pentru a primi un punct de vedere care oricum se bazează pe punctele de vedere ale serviciilor deconcentrate din județe, ci va fi un mecanism mult simplificat și care va aduce și în timp un câștig.



În ceea ce privește posibilitatea de transfer a imobilelor, v-aș da două spețe importante care rezultă din practica ultimilor ani și pentru care Guvernul propune soluții în această ordonanță de urgență. În primul rând, va exista posibilitatea transferului imobilelor care astăzi nu sunt cadastrate sau nu sunt înscrise în Cartea Funciară către autoritățile locale, cu obligația ca aceste autorități locale să facă această înscriere în Cartea Funciară în termen de trei ani de zile de la transferul imobilelor. De asemenea, în cazul transferului unui bun care face parte din domeniu privat al statului în domeniu privat al UAT-urilor, avem astăzi o reglementare și o decizie a Curții Constituționale care ne spune că trebuie achitată contravaloarea acelui imobil pentru a ușura posibilitatea de a transfera aceste imobile. Propunerea noastră a fost aceea de eșalonare a acestor plăți, care rămân valabile, pe termen de 10 ani, cu un avans de 25%, astfel încât aceste imobile să ajute în dezvoltarea comunităților locale. De asemenea, avem foarte multe semnale din partea autorităților locale cu privire la terenuri imobile părăsite și al căror proprietar nici nu se cunoaște.

De asemenea, aici se propune un mecanism astfel încât aceste imobile cât mai rapid să ajungă la comunitățile locale; ele sunt și dispuse, au și resurse financiare de a aduce într-o altă stare aceste imobile, care de multe ori sunt și în centrul localităților și strică imaginea acestora. Sunt propuneri de simplificare a închirierii bunurilor proprietate a statului, astfel încât pentru suprafețe mai mici de 10 metri pătrați, să nu mai avem nevoie de tot felul de licitații pentru a pune un bancomat sau orice altceva într-o instituție publică. De asemenea, în cazul închirierii unor imobile pe o perioadă limitată, de exemplu o sală de conferință pentru două, trei ore, astăzi practic trebuie făcută licitație pentru acea închiriere, deși avem un singur ofertant. Se propun niște soluții prin care câștigăm și timp și soluțiile financiare își ating scopul.



Pe funcția publică se propun mecanisme noi, inovatoare, care au suscitat foarte multă discuție, inclusiv în avizarea interministerială, nu ascund acest lucru, și anume, mobilitatea prin rotație a funcțiilor publice de conducere, unde se instituie maxim două mandate de câte cinci ani și la înalții funcționali publici de maxim două mandate a câte trei ani de zile. Este un mecanism care funcționează în cadrul Comisiei Europene, funcționează foarte bine, cu un singur mandat de cinci ani, nu cu două mandate, și credem că și în România acest lucru poate să aducă o îmbunătățire a serviciului public.



De asemenea, din discuțiile cu autoritățile locale, de-a lungul ultimelor luni, s-a cristalizat ideea posibilității de exercitare a funcțiilor publice cu timp parțial, astfel încât, de exemplu, două comune alăturate sau apropiate una de cealaltă să poată să aibă specialiști cu câte jumătate de normă pe domeniul de urbanism, pe achiziții publice pe orice alt domeniu, astfel încât să asigurăm servicii publice în cât mai multe unități administrativ-teritoriale. Se propune evaluarea pe bază de cadre de competență și indicatori obligatorii de performanță într-un procent de 50%, cealaltă valoare de 50% putând fi stabilită de fiecare conducător, ordonator principal de credite, astfel încât să răspundă nevoilor specifice ale fiecărei autorități, pentru că nu toate autoritățile și instituțiile sunt la fel.



Se propune, la nivel central și la nivel local, o reducere semnificativă a numărului de membri în cabinetele demnitarilor - la nivel central, cei numiți, de la prim-ministru până la subsecretarul de stat, și la nivelul autorităților locale, la toate cabinetele aleșilor locali, de la primarul și președintele consiliului județean și primarul municipiului reședință de județ și prefect până la viceprimarii de comună - ca regulă, cu un post se reduce. Dacă vreți, vă dau un exemplu: astăzi, un ministru are dreptul la patru consilieri în cabinet; după aprobarea acestei ordonanțe, numărul se reduce la trei.



În ceea ce privește partea de dobândire a dreptului de proprietate asupra clădirilor, imobilelor, terenurilor, mijloacelor de transport, se instituie obligativitatea ca și cumpărătorul, cel care, de fapt, deține resursa financiară, să trebuiască să dovedească plata tuturor impozitelor către autorităților locale, nu numai vânzătorul, așa cum este astăzi în legislație. Se instituie o procedură de posibilitate de publicare la nivel local a listei debitorilor persoane fizice, astfel încât această listă să ajute, dacă vreți, și ca o presiune publică, dar și o presiune de transparență și de corectitudine față de toți cei care își plătesc taxele și impozitele cu bună-credință și cu mult bun simț, astfel încât comunitatea locală să-i cunoască și pe cei care, poate de ani de zile, sunt răi-platnici la bugetul local. Vreau să specific aici că există cel puțin șase state membre ale Uniunii Europene care au acest mecanism. Nu este ceva nou în România, nu este ceva care este împotriva reglementărilor europene, este un mecanism funcțional în alte state membre ale Uniunii Europene și credem că poate funcționa și la noi.



În ceea ce privește suspendarea permiselor, informația de ieri a fost puțin eronată. Nu s-a discutat niciun moment renunțarea la măsura posibilității suspendării permiselor pentru neplata amenzilor de circulație. Este un mecanism foarte clar, stabilit împreună cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și cu colegii de la Justiție, astfel încât, după trecerea unor perioade de timp, care sunt foarte bine delimitate prin ordonanță, dacă nu se plătește amenda de circulație, se comunică către autoritatea locală, autoritatea locală emite somație de plată în care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspendării în cazul în care nu va plăti amenda de circulație. Şi dacă la finalizare a acestei ultime perioade nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul de Interne. Cetățeanul despre al cărui permis vorbim nu va trebui să vină la Poliția Rutieră, nu trebuie să predea permisul, pur și simplu, după trecerea celor 90 de zile, după cele 15 zile inițiale de plată, se va suspenda dreptul de a conduce.

Propunerea colegilor de la MAI, cu care am fost de acord, este aceea ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare și acest mecanism este propus a intra în vigoare peste șase luni de zile, până în momentul în care pregătim aceste platforme digitale, care vor fi interconectate. De asemenea, normele de aplicare se vor propune de Ministerul de Interne cu Ministerul Dezvoltării, prin hotărâre de guvern.



În ceea ce privește Poliția Locală, autoritățile locale, se instituie alte norme de reprezentare, normă de personal pentru poliția locală: de la 1 la 1.000, de la un polițist local la 1.000 de locuitori, la un polițist local la 1.200 de locuitori, respectiv, pentru serviciile de pază, care sunt la Consiliul Județene, de la un polițist la 5.000 de locuitori, la un polițist la 6.500 de locuitori, care generează în ansamblu, pe simulările noastre, reducerea numărului de posturi de poliție locală cu 609 la nivel național.



Pentru autoritățile locale unde veniturile proprii nu acoperă cheltuielile de salarii, se va propune printr-un act normativ cu putere de lege, în 60 de zile, intrarea în vigoare a unei grile de salarizare, care va fi în vigoare, evident, până la noua lege a salarizării unitare, care va prevedea, la fel, grile. Vreau să vă spun că, la nivelul anului 2024, 644 de autorități locale, unități administrativ-teritoriale, își puteau acoperi din venituri proprii cheltuielile de personal, toate celelalte, până la 3.228, nu își puteau acoperi aceste venituri.

La autoritățile locale, la comune, pentru că discuțiile cu structurile asociative, evident, au avut în vedere și realitatea care s-a schimbat de-a lungul timpului în România, am propus, și guvernul și coaliția au fost de acord, ca să instituim alte două trepte de norme de personal, astfel încât pentru comunele, care sunt în număr de 5, între 20 și 50 de mii de locuitori, să avem o normă de personal crescută față de segmentul 10-20 de mii, și la peste 50 de mii, unde avem o comună, comuna Florești, în Cluj, să avem iarăși o normă de personal crescută. La fel, există reglementarea, care a fost din primul moment în proiectul de act normativ, legat de emiterea în 60 de zile a unui proiect, a unui act normativ cu putere de lege pentru posibilitatea externalizării încasării creanțelor bugetare și fiscale locale de către autoritățile locale, va fi o posibilitate, nu o obligație, astfel încât acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.



În privința centrelor militare județene, ordonanța de urgență prevede obligația Ministerului Apărării Naționale ca în 60 de zile să vină cu un proiect de act normativ, la fel, de putere de lege, de modificare a legislației specifice, astfel încât de la 1 ianuarie 2027 aceste centre militare județene să fie finanțate din bugetul Ministerului Apărării Naționale. În ceea ce privește eficientizarea structurilor autorităților administrației publice locale și centrale, la autoritățile administrației publice locale se prevede un mecanism de reducere cu 30% a numărului de personal din aparatul de lucru al consiliului județean sau al primarului, cu o frână de 20% posturi ocupate și care, din simulările noastre, generează la nivel național o reducere de 10% a posturilor ocupate - mai exact, 12.794 de posturi.



Foarte important că, pe baza datelor pe care le-am cules prin instituțiile prefectului, există 731 de unități administrativ-teritoriale care nu vor fi afectate de reducerile de posturi ocupate, ceea ce înseamnă că sunt cel puțin atâtea UAT-uri, cel puțin o pătrime din UAT-uri care și-au gestionat în mod corect, echilibrat, eficient resursa umană și nu necesită să reducă posturile ocupate.



Alternativ, în 2026, față de această reducere a posturilor, se permite reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, dar din 2027 prima variantă este obligatorie pentru toate unitățile administrativ-teritoriale. La fel, la instituțiile prefectului se prevede o reducere a posturilor cu 25%, care pe cifrele din sistem generează o reducere a posturilor ocupate cu 10%.



La nivel național, cu excepțiile din domeniile pe care le cunoașteți, unde vor exista măsuri compensatorii - de la sănătate, de la cultură, de la apărare și interne, se prevede o reducere a cheltuielilor de personal cu 10% pentru toate celelalte instituții guvernamentale, ministere și subordonate acestora. Reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, în cazul în care au fost efectuate reduceri în cursul anului 2025, acestea vor fi avute în vedere la finalizarea procedurii de reducere de 10% a cheltuielilor.



În ambele mecanisme, și închid aici, atât la autoritățile locale cât și la autoritățile centrale, propunerea din ordonanța de urgență permite luarea în considerare a reducerilor de cheltuieli de personal efectuate în 2025, atât la local - dacă s-a efectuat, se va lua în considerare -, cât și la central. Ambele mecanisme sunt în așa fel gândite încât ele să nu penalizeze o autoritate care în 2025 deja a făcut reduceri de cheltuieli”.