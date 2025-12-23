Proiectul de ordonanță de urgență privind angajarea lucrătorilor străini, lansat în transparență decizională

Guvernul României supune procedurii de transparență decizională proiectul Ordonanței de urgență privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor străini.
Guvernul României supune procedurii de transparență decizională proiectul Ordonanței de urgență privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor străini, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, împreună cu Nota de fundamentare aferentă.
Inițiativa legislativă răspunde unei realități economice și sociale majore: deficitul accentuat de forță de muncă din mai multe sectoare ale economiei românești, concomitent cu necesitatea consolidării mecanismelor de protecție a lucrătorilor străini, a prevenirii exploatării prin muncă și a combaterii migrației ilegale.
Proiectul propune un cadru legal unitar, modern și digitalizat, care urmărește:
Prin aceste măsuri, proiectul urmărește să creeze un echilibru real între nevoile legitime ale angajatorilor, buna funcționare a pieței muncii și protejarea lucrătorilor.
Guvernul României încurajează angajatorii, agențiile de plasare a forței de muncă, organizațiile sindicale și patronale, organizațiile neguvernamentale, precum și societatea civilă să analizeze proiectul de act normativ și să transmită observații, propuneri sau recomandări în cadrul procedurii de transparență decizională.
Contribuțiile tuturor actorilor interesați sunt esențiale pentru a asigura un cadru legislativ echitabil, eficient și adaptat realităților pieței muncii, care să susțină dezvoltarea economică a României și să consolideze protecția persoanelor implicate în procesele de migrație în scop de muncă.
Proiectul de act normativ și Nota de fundamentare sunt disponibile pe pagina Cancelariei Prim-ministrului https://cancelarie.gov.ro/transparenta/, iar observațiile pot fi transmise în perioada de consultare publică stabilită conform prevederilor art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
