Proiectul de ordonanță de urgență privind angajarea lucrătorilor străini, lansat în transparență decizională

Guvernul României supune procedurii de transparență decizională proiectul Ordonanței de urgență privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor străini, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, împreună cu Nota de fundamentare aferentă.

Inițiativa legislativă răspunde unei realități economice și sociale majore: deficitul accentuat de forță de muncă din mai multe sectoare ale economiei românești, concomitent cu necesitatea consolidării mecanismelor de protecție a lucrătorilor străini, a prevenirii exploatării prin muncă și a combaterii migrației ilegale.

Ce aduce nou proiectul de act normativ?

Proiectul propune un cadru legal unitar, modern și digitalizat, care urmărește:

Digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaționalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, ca punct unic de interacțiune între angajatori, agenții de plasare și autoritățile statului;

Introducerea cererii unice, care simplifică și eficientizează procedurile administrative necesare angajării lucrătorilor străini;

Înregistrarea obligatorie a angajatorilor care doresc să încadreze în muncă cetățeni din state terțe, într-un registru oficial;

Reglementarea clară a activității agențiilor de plasare, printr-un mecanism de autorizare bazat pe criterii obiective de eligibilitate, reputație profesională și capacitate financiară;

Introducerea Listei ocupațiilor deficitare, aprobată prin hotărâre a Guvernului și actualizată periodic, ca instrument transparent de corelare a admisiei lucrătorilor străini cu nevoile reale ale pieței muncii din România;

Diferențierea clară a vizelor de muncă, în funcție de tipul de lucrător;

Alinierea legislației naționale la standardele europene și internaționale în materie de migrație, respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și combaterea traficului de persoane.

Prin aceste măsuri, proiectul urmărește să creeze un echilibru real între nevoile legitime ale angajatorilor, buna funcționare a pieței muncii și protejarea lucrătorilor.

Invitație la dialog și consultare publică

Guvernul României încurajează angajatorii, agențiile de plasare a forței de muncă, organizațiile sindicale și patronale, organizațiile neguvernamentale, precum și societatea civilă să analizeze proiectul de act normativ și să transmită observații, propuneri sau recomandări în cadrul procedurii de transparență decizională.

Contribuțiile tuturor actorilor interesați sunt esențiale pentru a asigura un cadru legislativ echitabil, eficient și adaptat realităților pieței muncii, care să susțină dezvoltarea economică a României și să consolideze protecția persoanelor implicate în procesele de migrație în scop de muncă.

Proiectul de act normativ și Nota de fundamentare sunt disponibile pe pagina Cancelariei Prim-ministrului https://cancelarie.gov.ro/transparenta/, iar observațiile pot fi transmise în perioada de consultare publică stabilită conform prevederilor art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.