Guvernul strică puntea pentru bugetari din 5 ianuarie. Va fi zi de muncă pentru toată lumea

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a decis să pună capăt uneia dintre cele mai vechi practici din administrația publică, respectiv acordarea așa-numitelor „punți bugetare” între zilele libere legale....
Potrivit unor surse guvernamentale, data de 5 ianuarie 2026 NU va fi declarată zi liberă, deși ar fi făcut legătura între mai multe zile nelucrătoare la începutul anului.
Astfel, angajații din sectorul public vor începe anul 2026 cu două zile libere legale, 1 și 2 ianuarie, care cad joi și vineri, urmate de weekend. Luni, 5 ianuarie, va fi însă prima zi lucrătoare din an, înainte de alte două sărbători legale consecutive: 6 ianuarie - Boboteaza și 7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul.
În anii anteriori, Guvernul obișnuia să declare ziua de 5 ianuarie liberă, cu recuperare ulterioară, oferind astfel bugetarilor o minivacanță la început de an.
Sursele guvernamentale menționează că premierul Ilie Bolojan se opune ferm acordării acestei zile libere suplimentare, iar în 2026 Executivul nu va mai recurge la astfel de punți bugetare. Practic, 5 ianuarie reprezintă singurul moment din an în care s-ar fi putut introduce o zi liberă prin hotărâre de guvern, restul sărbătorilor legale fiind deja apropiate de weekenduri.
Zilele libere legale din 2026 vor fi următoarele:
Joi, 1 ianuarie - Anul Nou
Vineri, 2 ianuarie - A doua zi de Anul Nou
Marți, 6 ianuarie - Boboteaza
Miercuri, 7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul
Sâmbătă, 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române
Vineri, 10 aprilie - Vinerea Mare a Paștelui
Duminică, 12 aprilie - Paștele Ortodox
Luni, 13 aprilie - A doua zi de Paște
Vineri, 1 mai - Ziua Muncii
Duminică, 31 mai - Rusaliile
Luni, 1 iunie - A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului
Sâmbătă, 15 august - Adormirea Maicii Domnului
Luni, 30 noiembrie - Sfântul Andrei
Marți, 1 decembrie - Ziua Națională a României
Vineri, 25 decembrie - Prima zi de Crăciun
Sâmbătă, 26 decembrie - A doua zi de Crăciun
de Val Vâlcu