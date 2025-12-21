Guvernul strică puntea pentru bugetari din 5 ianuarie. Va fi zi de muncă pentru toată lumea

Potrivit unor surse guvernamentale, data de 5 ianuarie 2026 NU va fi declarată zi liberă, deși ar fi făcut legătura între mai multe zile nelucrătoare la începutul anului.

Astfel, angajații din sectorul public vor începe anul 2026 cu două zile libere legale, 1 și 2 ianuarie, care cad joi și vineri, urmate de weekend. Luni, 5 ianuarie, va fi însă prima zi lucrătoare din an, înainte de alte două sărbători legale consecutive: 6 ianuarie - Boboteaza și 7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul.

În anii anteriori, Guvernul obișnuia să declare ziua de 5 ianuarie liberă, cu recuperare ulterioară, oferind astfel bugetarilor o minivacanță la început de an.

Sursele guvernamentale menționează că premierul Ilie Bolojan se opune ferm acordării acestei zile libere suplimentare, iar în 2026 Executivul nu va mai recurge la astfel de punți bugetare. Practic, 5 ianuarie reprezintă singurul moment din an în care s-ar fi putut introduce o zi liberă prin hotărâre de guvern, restul sărbătorilor legale fiind deja apropiate de weekenduri.

Zile legale libere în 2026

Zilele libere legale din 2026 vor fi următoarele:

Joi, 1 ianuarie - Anul Nou

Vineri, 2 ianuarie - A doua zi de Anul Nou

Marți, 6 ianuarie - Boboteaza

Miercuri, 7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul

Sâmbătă, 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române

Vineri, 10 aprilie - Vinerea Mare a Paștelui

Duminică, 12 aprilie - Paștele Ortodox

Luni, 13 aprilie - A doua zi de Paște

Vineri, 1 mai - Ziua Muncii

Duminică, 31 mai - Rusaliile

Luni, 1 iunie - A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului

Sâmbătă, 15 august - Adormirea Maicii Domnului

Luni, 30 noiembrie - Sfântul Andrei

Marți, 1 decembrie - Ziua Națională a României

Vineri, 25 decembrie - Prima zi de Crăciun

Sâmbătă, 26 decembrie - A doua zi de Crăciun