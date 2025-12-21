€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Guvernul strică puntea pentru bugetari din 5 ianuarie. Va fi zi de muncă pentru toată lumea
Data publicării: 12:19 21 Dec 2025

Guvernul strică puntea pentru bugetari din 5 ianuarie. Va fi zi de muncă pentru toată lumea
Autor: Bogdan Bolojan

premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan în Parlamentul României. Sursa foto: Agerpres
 

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a decis să pună capăt uneia dintre cele mai vechi practici din administrația publică, respectiv acordarea așa-numitelor „punți bugetare” între zilele libere legale....

Potrivit unor surse guvernamentale, data de 5 ianuarie 2026 NU va fi declarată zi liberă, deși ar fi făcut legătura între mai multe zile nelucrătoare la începutul anului.

Astfel, angajații din sectorul public vor începe anul 2026 cu două zile libere legale, 1 și 2 ianuarie, care cad joi și vineri, urmate de weekend. Luni, 5 ianuarie, va fi însă prima zi lucrătoare din an, înainte de alte două sărbători legale consecutive: 6 ianuarie - Boboteaza și 7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul.

În anii anteriori, Guvernul obișnuia să declare ziua de 5 ianuarie liberă, cu recuperare ulterioară, oferind astfel bugetarilor o minivacanță la început de an.

Sursele guvernamentale menționează că premierul Ilie Bolojan se opune ferm acordării acestei zile libere suplimentare, iar în 2026 Executivul nu va mai recurge la astfel de punți bugetare. Practic, 5 ianuarie reprezintă singurul moment din an în care s-ar fi putut introduce o zi liberă prin hotărâre de guvern, restul sărbătorilor legale fiind deja apropiate de weekenduri.

Zile legale libere în 2026 

Zilele libere legale din 2026 vor fi următoarele:

Joi, 1 ianuarie - Anul Nou

Vineri, 2 ianuarie - A doua zi de Anul Nou

Marți, 6 ianuarie - Boboteaza

Miercuri, 7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul

Sâmbătă, 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române

Vineri, 10 aprilie - Vinerea Mare a Paștelui

Duminică, 12 aprilie - Paștele Ortodox

Luni, 13 aprilie - A doua zi de Paște

Vineri, 1 mai - Ziua Muncii

Duminică, 31 mai - Rusaliile

Luni, 1 iunie - A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului

Sâmbătă, 15 august - Adormirea Maicii Domnului

Luni, 30 noiembrie - Sfântul Andrei

Marți, 1 decembrie - Ziua Națională a României

Vineri, 25 decembrie - Prima zi de Crăciun

Sâmbătă, 26 decembrie - A doua zi de Crăciun

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan: "Magistrații mi-au cerut întâlniri confidențiale. Voiau să fie luați din benzinării, să nu fie văzuți la Cotroceni"
Publicat acum 35 minute
Vlad Voiculescu bagă capul în poză lângă Ciprian Ciucu. Herjeu: "Nu încetează să mă uimească tupeul lui"
Publicat acum 43 minute
Dronă de mari dimenisuni prăbușită în Argeș. A fost găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, comuna Lerești
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Femeie găsită decedată cu răni prin înjunghiere, în Pitești. Poliția face verificări
Publicat acum 1 ora si 47 minute
Acuzații de incoerență, după măsurile de austeritate. Hossu: Ei își cumpără mașini de lux, care nu se justifică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat pe 19 Dec 2025
Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video
Publicat pe 19 Dec 2025
Analistul Ștefan Popescu semnalează o nouă gafă a Oanei Țoiu / foto în articol
Publicat acum 17 ore si 26 minute
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close