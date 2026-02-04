Exerciții militare cu tancuri Abrams, la Smârdan: 7 zile de foc pentru militari români și americani - FOTO/VIDEO

Timp de 7 zile de foc, mai mulți militari din cadrul Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă” și militari americani, au desfășurat activități de instruire în comun în poligonul Smârdan, din județul Galați. Armata SUA a participat cu cinci tancuri M1A2 SEPv2 Abrams.

Activitățile militarilor au inclus exerciții tactice la nivel de subunitate, proceduri de conducere a forțelor, precum și trageri cu muniție reală, executate atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Obiectivele de instruire au vizat creșterea nivelului de pregătire, îmbunătățirea interoperabilității și consolidarea cooperării dintre militarii români și cei ai Armatei SUA, potrivit MApN.

Imagine din timpul exercițiilor româno-americane din poligonul Smârdan. Sursa foto: MApN/Eugen Mihai

„Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstraţie clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA şi România. Responsabilităţile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetăţenii, ne apără teritoriul şi fac ca Statele Unite şi România să fie mai sigure", a declarat Însărcinatul cu Afaceri al SUA, Michael Dickerson.

Imagine din timpul exercițiilor româno-americane din poligonul Smârdan. Sursa foto: MApN/Eugen Mihai

Mihai Bănescu, locotenent-colonel: Aceste exerciții contribuie și la creșterea moralului militarilor români

Mihai Bănescu, locotenent-colonel în cadrul Armatei Române, a explicat care a fost scopul acestor exerciții comune, subliniind importanța lor pentru militarii români, inclusiv pentru creșterea moralului acestora, nu doar pentru pregătire și instruire.

"Scopul acestui exercițiu a fost de a demonstra rapiditatea integrării unei structuri românești de nivel pluton sub comanda unei structuri străine și mai exact a unei companii de tancuri militare din cadrul Batalionului 1-16. De asemenea, pe timpul exercițiului am exersat planificarea într-un timp scurt a unei operații de apărare. (...) Este un exercițiu foarte important, mai ales fiind membri ai alianței NATO, un exercițiu care contribuie la dezvoltarea interoperabilității cu statele membre NATO și cu partenerii noștri americani.

Imagine din timpul exercițiilor româno-americane din poligonul Smârdan. Sursa foto: MApN/Eugen Mihai

Obiectivele exercițiului au fost atinse, în mare parte aș putea să spun, cu mici probleme create de vreme și temperturile extrem de scăzute, ceea ce ne-a afectat puțin starea de pregătire a tehnicii, probleme pe care mentenanța noastră le-a remediat în timp scurt. Aceste exerciții sunt foarte bune pentru pregătirea și instruirea militarilor, contribuie și la creșterea moralului acestora, având ocazia de a lupta umăr la umăr cu parteneri din statele membre NATO", a declarat Mihai Bănescu, locotenent-colonel în cadrul Armatei Române.

Imagini din timpul exercițiilor româno-americane din poligonul Smârdan. Sursa foto: MApN/Eugen Mihai

Diferențele dintre tancurile TR-85 și tancurile Abrams

Întrebat care sunt diferențele dintre tancurile TR-85 din dotarea Armatei Române și tancurile Abrams, acesta a explicat: "Diferențele sunt foarte mari, începând de la caracteristicile tehnico-tactice, vorbim despre puterea motorului, puterea motorului tancului Abrams este mult mai mare decât a tancului din dotarea noastră. De asemenea, sunt diferențe constructive în ceea ce ține de protecția și blindajul tancului, calibrul armamentului principal, cam acesta ar fi principalele diferențe".

Imagine din timpul exercițiilor româno-americane din poligonul Smârdan. Sursa foto: MApN/Eugen Mihai

Potrivit MApN, astfel de exerciții se vor desfășura periodic și contribuie la menținerea unui nivel ridicat de pregătire operațională, precum și la consolidarea cooperării în cadrul NATO. În zilele următoare, forțele și tehnica militară ale armatei Statelor Unite ale Americii vor fi redislocate din poligonul Smârdan către poligonul Novo Selo, Bulgaria.

Imagine din timpul exercițiilor româno-americane din poligonul Smârdan. Sursa foto: MApN/Eugen Mihai