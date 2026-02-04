€ 5.0950
Stiri

DCNews Stiri Kremlinul reacționează dur după dezvăluirile din dosarul Epstein
Data actualizării: 15:31 04 Feb 2026 | Data publicării: 15:31 04 Feb 2026

Kremlinul reacționează dur după dezvăluirile din dosarul Epstein
Autor: Elena Aurel

rusia harta si steag Sursa foto: Freepik, @chormail

Kirill Dmitriev, un apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, a respins acuzaţiile de implicare a serviciilor de informaţii ruse în scandalul Jeffrey Epstein, potrivit dpa.

"Elitele de stânga disperate, depravate şi mincinoase au intrat în panică şi încearcă să inducă în eroare", a scris Dmitriev, şeful Fondului rus pentru investiţii directe (RFPI), pe platforma X. "Lumea s-a săturat de minciunile voastre şi vede dincolo de ele", adaugă Kirill Dmitriev, emisarul preşedintelui rus pe probleme economice, implicat intens în negocierile cu privire la conflictul din Ucraina.

Reacţia lui Dmitriev intervine după anunţul premierului polonez Donald Tusk privind deschiderea unei anchete la Varşovia asupra celor mai recente dezvăluiri din dosarul Epstein de către guvernul SUA.

În comentarii făcute marţi, Donald Tusk Tusk a afirmat că după publicarea celor 3 milioane de pagini din dosarul Epstein apar indicii că infractorul sexual ar fi putut avea contacte apropiate cu Rusia.

Ca răspuns, Dmitriev scrie: "Clica şi maşinăria voastră de propagandă au fost deconspirate". "Sfârşitul jocului pentru elitele liberale depravate şi adeseori satanice", adăugă el.

VEZI ȘI: Bill Gates răspunde acuzațiilor din dosarele Epstein: „Am fost prost să-mi pierd timpul cu el”

Dmitriev, negociatorul principal al Rusiei în discuțiile cu SUA

Dmitriev este principalul negociator al Rusiei în discuţiile cu SUA şi se spune că a stabilit relaţii bune cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Conform presei independente ruse din exil, Kirill Dmitriev, al cărui nume figurează în ancheta procurorului special Robert Mueller privind ingerinţele electorale ale Rusiei în timpul campaniei prezidenţiale înaintea alegerilor din 2016 în SUA, a devenit un "personaj influent la Kremlin" datorită prieteniei dintre soţia sa, Natalia Popova, directoare adjunctă a Institutului Innopraktika, şi directoarea acestui institut, Katerina Tihonova, despre care se spune că ar fi fiica cea mai mică a lui Putin.

Epstein, un multimilionar, a condus o reţea de trafic sexual timp de ani de zile, exploatând zeci de tinere şi minore. El a decedat într-o închisoare din SUA în 2019, la vârsta de 66 de ani, în timp ce aştepta procesul pentru acuzaţii de trafic sexual.

Legăturile sale cu personalităţi importante precum familia Clinton, preşedintele american Donald Trump şi Andrew Mountbatten-Windsor au provocat un scandal politic major în SUA şi în alte ţări occidentale, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: Fostul prinţ Andrew a părăsit reşedinţa sa regală din Windsor

rusia
dosare epstein
kremlin
