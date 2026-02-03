Cristina Herea: Mi-am dorit să fiu puterea exemplului, așa încât mi-am donat și eu salariul

Este un proiect care aduce speranță acolo unde este cea mai mare nevoie: în locul în care copiii vin să se vindece.

După lupte importante duse în Parlamentul României și la Bruxelles pentru drepturile mamelor și copiilor, asociația fondată de jurnalista Cristina Herea a ales să fie alături de micii pacienți din Oltenița. O alegere care spune mult despre responsabilitate, empatie și implicare reală.

Acest parteneriat nu înseamnă doar pereți reabilitați sau echipamente noi. Înseamnă siguranță, grijă, demnitate și un mediu în care copiii să nu mai simtă teamă, ci protecție. Un loc în care părinții să respire mai ușurați, știind că cei mici sunt îngrijiți în condiții moderne și decente.

„Mulțumim din suflet Asociației DAR pentru că a ales Oltenița și pentru că transformă speranța în fapte concrete, aici, acasă. Privim cu emoție și recunoștință spre ziua în care secția de Pediatrie va deveni un spațiu luminos, primitor și prietenos pentru fiecare copil care îi trece pragul", a declarat conducerea Spitalului Municipal Oltenița!



„Este o bucurie și totodată o responsabilitate uriașă să ducem la bun sfârșit acest proiect pana la 1 iunie 2026. Mi-am dorit să fiu puterea exemplului pentru toți cei care susțin acest proiect așa încât mi-am donat și eu salariul pentru a putea sa finalizam achiziționarea produselor necesare! Le sunt recunoscătoare tuturor celor care merg cu mine pe acest drum, al faptelor bune", a declarat Cristina Herea, fondatoarea Asociației DAR.