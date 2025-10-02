€ 5.0837
Data actualizării: 14:18 02 Oct 2025 | Data publicării: 13:12 02 Oct 2025

Rafila, la Congresul Sănătatea Pielii: România, pe harta mondială a inovațiilor antiaging
Autor: Anca Murgoci

herea 2
 

Asociația D.A.R, condusă de jurnalista Cristina Herea, a organizat prima ediție a Congresului Sănătatea Pielii.

Asociația D.A.R, condusă de jurnalista Cristina Herea, a organizat prima ediție a Congresului Sănătatea Pielii, în parteneriat cu Fundația Ana Aslan, Societatea Română de Medicină Internă și agenția MultiEvents PR. Evenimentul a reunit peste 200 de medici dermatologi și zeci de branduri de îngrijire a pielii, aducând în atenție cele mai noi inovații în încetinirea procesului de îmbătrânire.

Congresul a beneficiat de prezența președintelui Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, prof. dr. Alexandru Rafila, care a vorbit despre potențialul României în domeniul dermatologiei și chirurgiei estetice. La rândul său, Speranța Prada, președinta Fundației Ana Aslan, a amintit rolul istoric al Institutului de gerontologie și geriatrie condus de Ana Aslan, care a pus România pe harta mondială a cosmeticii antiaging.

 

„Prin acest proiect ne-am dorit să consolidăm legătura între generațiile de medici dermatologi, clinicile de estetică și companiile de produse de îngrijire a pielii. Am convingerea că frumusețea nu poate exista fără sănătate”, a declarat Cristina Herea, președinta Asociației D.A.R.

Cele două paneluri ale congresului, moderate de Adina Necula (specialist în educație cosmetică) și Alexandra Crasmaru (fondatoarea ILLUMA Clinique), au prezentat soluții antiaging și tratamente pentru cele mai frecvente afecțiuni dermatologice – acnee, dermatită, cuperoză.

„Suntem mândri că am fost parte din această primă ediție și ne dorim ca anul viitor să aducem împreună și mai mulți profesioniști, companii și inovații care să scrie viitorul sănătății pielii în România”, au transmis reprezentanții MultiEvents.

La eveniment au participat companii românești de renume, precum Farmec, Gerovital, Sereskin, Youth Essentials, IMAR Skin, Synergy Therm Cosmetics, INA M by Oana Roman, Zentiva, Muse Estet Clinic, Hellena Shop, Plantum România, Faipa Professional și La Rosa Natural Concept, alături de branduri internaționale de prestigiu – Routine Paris, Image Skincare, Dr. Rashel și Filorga.

De asemenea, specialiștii clinicii Illuma au prezentat cele mai noi tehnologii și terapii pentru stoparea îmbătrânirii și tratarea problemelor pielii.

x close