Ce este SGRT, tehnologia care urmărește pacientul în fiecare secundă de tratament. Se oprește instant

Dr. Matei Bâră, șeful Departamentului de Radioterapie la Centrul Oncologic SANADOR, a venit, în studioul DCNews, cu noutățile momentului în radioterapie, subliniind că ”schimbările sunt foarte mari, de la un an la altul, avansul tehnologic este foarte mare, ceea ce ne ajută foarte mult să îmbunătățim tratamentele pacienților”.

Cum funcționează SGRT

”Una din tehnologiile nou-apărute este o tehnică de monitorizare a pacientului, în cursul tratamentului, care se numește Surface Guided Radiotherapy sau SGRT, pe scurt. E o tehnică non-invazivă, complementară cu tratamentul de radioterapie, adică nu se modifică nimic în cursul tratamentului, doar că acest sistem complementar, bazat pe camere optice, monitorizează, în cursul tratamentului, care durează până la 20 de minute, suprafața corpului. Asta ce înseamnă? Pe fiecare secundă de tratament, avem certitudine foarte clară asupra poziției pacientului” a spus dr. Matei Bâră, în interviul DCNews, subliniind că dacă pacientul tusește, de exemplu, în timpul tratamentului, tehnologia SGRT ”monitorizează instant modificarea poziției pacientului și, când se întâmplă acest lucru, se oprește fix în momentul în care pacientul are senzația de tuse, ca apoi să reluăm tratamentul în condiții de siguranță”.

SGRT crește ”în primul rând, siguranța tratamentului”, subliniază dr. Bâră, de la SANADOR.

