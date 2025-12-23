€ 5.0908
|
$ 4.3146
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0908
|
$ 4.3146
 
DCNews Sanatate Ce este SGRT, tehnologia care urmărește pacientul în fiecare secundă de tratament. Se oprește instant
Data actualizării: 23:24 23 Dec 2025 | Data publicării: 23:24 23 Dec 2025

EXCLUSIV Ce este SGRT, tehnologia care urmărește pacientul în fiecare secundă de tratament. Se oprește instant
Autor: Roxana Neagu

matei bara sanador captură video/ Matei Bâră, Sanador
 

Tehnologiile avansate cresc siguranța tratamentelor medicale și asigură medicii de o monitorizare suplimentară a pacienților.

Dr. Matei Bâră, șeful Departamentului de Radioterapie la Centrul Oncologic SANADOR, a venit, în studioul DCNews, cu noutățile momentului în radioterapie, subliniind că ”schimbările sunt foarte mari, de la un an la altul, avansul tehnologic este foarte mare, ceea ce ne ajută foarte mult să îmbunătățim tratamentele pacienților”. 

Cum funcționează SGRT

”Una din tehnologiile nou-apărute este o tehnică de monitorizare a pacientului, în cursul tratamentului, care se numește Surface Guided Radiotherapy sau SGRT, pe scurt. E o tehnică non-invazivă, complementară cu tratamentul de radioterapie, adică nu se modifică nimic în cursul tratamentului, doar că acest sistem complementar, bazat pe camere optice, monitorizează, în cursul tratamentului, care durează până la 20 de minute, suprafața corpului. Asta ce înseamnă? Pe fiecare secundă de tratament, avem certitudine foarte clară asupra poziției pacientului” a spus dr. Matei Bâră, în interviul DCNews, subliniind că dacă pacientul tusește, de exemplu, în timpul tratamentului, tehnologia SGRT ”monitorizează instant modificarea poziției pacientului și, când se întâmplă acest lucru, se oprește fix în momentul în care pacientul are senzația de tuse, ca apoi să reluăm tratamentul în condiții de siguranță”. 

SGRT crește ”în primul rând, siguranța tratamentului”, subliniază dr. Bâră, de la SANADOR. 

Vezi mai mult în video: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

radioterapie
sanador
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 50 minute
Rusia și China își reafirmă sprijinul pentru Venezuela, în timp ce Trump intensifică presiunile asupra lui Maduro
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Manevra salvatoare făcută de Titi Aur când a văzut în oglindă că șoferul din spate nu poate opri
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Ce este SGRT, tehnologia care urmărește pacientul în fiecare secundă de tratament. Se oprește instant
Publicat acum 1 ora si 51 minute
Program de Crăciun pentru mall-uri și supermarketuri. Zilele în care sunt deschise
Publicat acum 2 ore si 14 minute
O primărie de oraș a luat foc, în această seară VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 22 Dec 2025
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat acum 14 ore si 21 minute
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat acum 9 ore si 37 minute
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close