€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Sanatate Cum păcălim foamea. Dr. Doru Negru (Sanador): De 50 de ani se încearcă găsirea a tot felul de metode
Data actualizării: 13:21 19 Dec 2025 | Data publicării: 13:14 19 Dec 2025

EXCLUSIV Cum păcălim foamea. Dr. Doru Negru (Sanador): De 50 de ani se încearcă găsirea a tot felul de metode
Autor: Andrei Itu

obezitate_populatie_pxl_86842600 Fotografie de la Towfiqu barbhuiya, Pexels / Obezitate
 

Dr. Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, a spus cum se încearcă de jumătate de secol a se păcăli foamea.

Dr. Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, a explicat la DC News, alături de jurnalistul Val Vâlcu, de ce eșuează dietele și cum se încearcă de aproximativ 50 de ani, de când a explodat obezitatea, o "boală cronică socio-educațională", găsirea unor metode, medicamente, de a păcăli foamea.

"Cum păcălim foamea? La un moment dat, erau la modă niște comprimate din fibre, care îți dădeau senzația de plin. Apoi, a venit inelul, chirurgia bariatrică...", a spus jurnalistul Val Vâlcu.

Grăsimea se face, cel mai des, din dulciuri și făinoase

"Sunt tot felul de metode. De vreo 50 de ani, de când a explodat obezitatea, se tot încearcă găsirea a tot felul de metode, să faci niște scuturi, ca să poți să scuipi contra vânt. Știți că nu se poate. Primul lucru apărut, acum 50 de ani, a fost acarbuza. Acarbuza este un medicament care împiedică absorbția glucozei din intestin. Cu toții știm că grăsimea se face din dulciuri și din făinoase, polimer de glucoză. Al doilea mare făcător de grăsime este grăsimea. Însă prima dată ne îngrășăm din cauza dulciurilor și a făinoaselor.

Revenind la acarbuza, ca medicament antidiabetic era minunat, nu creștea glicemia și nu te îngrășai. Dar ce se întâmplă cu glucoza în mediu cald și umed? Păi, fermentează și scoate gaze. Și pe unde ies gazele, pe eșapament, ca să se bucure și surzii de ele, mai și miros. Și pentru că oamenii flatulau, nu au mai luat medicamentul, care a dispărut, deși era un antidiabetic foarte bun. Pacienții mei îl mai cumpără de prin Germania, Austria și unde se mai găsește, dar la noi nu îl mai cumpăra nimeni", a spus Dr. Doru Negru.

Grăsimea apare din grăsime

"În al doilea rând, grăsimea se face din grăsime. Și au făcut ca grăsimea să nu se mai absoarbă din intestin... și ce minunăție s-a întâmplat? A iritat intestinul și a cauzat o diaree scârboasă de nu se poate, foarte păguboasă (...)

Mai departe, s-a încercat tăierea foamei din cap, să inhibăm centrul foamei din creier. Și a apărut medicamentul Rimonabant care a avut mare reclamă, doar că, așa cum avem 10 degete și o mulțime de taste pe calculator, tot așa în organism sunt câțiva mediatori chimici și mulți receptori. Într-adevăr, medicamentul îți tăia foamea, dar se sinucideau cu entuziasm mai mare decât în Rusia lui Putin. Prin urmare, acest medicament, la două săptămâni de la apariție a dispărut de pe piață, pentru că nu s-a mai produs. Acum, au apărut ultimele medicamente, găselnițe", a punctat Dr. Doru Negru.

Ce sunt incretinele

"Au apărut incretinele, medicamente foarte bune, care încetinesc golirea stomacului și îți dau senzația de sațietate pentru mai mult timp. Printr-un alt mecanism, împiedică producția de glucagon, care face invers decât insulina. Cu alte cuvinte, aceste medicamente nu lasă glicemia să crească și îți lasă mai multă vreme senzația de sațietate, inducându-ți o mare greață. 

Unul din patru pacienți nu răspund la tratament. În plus, au apărut discuții despre riscul de depresie, pentru că… pur și simplu nu mai mănânci de plăcere. Păi, dacă îți ia plăcerea mâncatului?", a mai declarat Dr. Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, la DC News.

Dr. Doru Negru a subliniat că principala problemă nu este "ce" mâncăm, ci "cât" mâncăm și câtă mișcare facem.

Vezi emisiunea aici:

Vezi și - Pericolul ascuns din spatele alimentelor ultraprocesate. De ce să renunți imediat la pizza congelată, parizer sau nuggets

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sanador
dr doru negru
obezitate
diete
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Adrian Negrescu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Coșea. De ce s-au "războit" în declarații
Publicat acum 6 minute
Curs valutar BNR valabil azi, 19 decembrie 2025, în weekend și luni
Publicat acum 13 minute
Românii din diaspora au trimis acasă în ultimii 12 ani, peste dublul valorii iniţiale a PNRR
Publicat acum 32 minute
lululemon își extinde prezența internațională în 2026, cu deschideri de magazine în șase piețe noi
Publicat acum 40 minute
Cum păcălim foamea. Dr. Doru Negru (Sanador): De 50 de ani se încearcă găsirea a tot felul de metode
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat acum 15 ore si 4 minute
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 17 Dec 2025
Contre între Belarus și Rusia: Lukașenko spune că Ucraina a trezit „ursul adormit”, iar Zaharova îi răspunde
Publicat pe 17 Dec 2025
Te-au sunat, ți-au spus pe nume și ți-au solicitat să-ți confirmi creditul? Iată ce urmează
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close