Cum păcălim foamea. Dr. Doru Negru (Sanador): De 50 de ani se încearcă găsirea a tot felul de metode

Dr. Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, a explicat la DC News, alături de jurnalistul Val Vâlcu, de ce eșuează dietele și cum se încearcă de aproximativ 50 de ani, de când a explodat obezitatea, o "boală cronică socio-educațională", găsirea unor metode, medicamente, de a păcăli foamea.

"Cum păcălim foamea? La un moment dat, erau la modă niște comprimate din fibre, care îți dădeau senzația de plin. Apoi, a venit inelul, chirurgia bariatrică...", a spus jurnalistul Val Vâlcu.

Grăsimea se face, cel mai des, din dulciuri și făinoase

"Sunt tot felul de metode. De vreo 50 de ani, de când a explodat obezitatea, se tot încearcă găsirea a tot felul de metode, să faci niște scuturi, ca să poți să scuipi contra vânt. Știți că nu se poate. Primul lucru apărut, acum 50 de ani, a fost acarbuza. Acarbuza este un medicament care împiedică absorbția glucozei din intestin. Cu toții știm că grăsimea se face din dulciuri și din făinoase, polimer de glucoză. Al doilea mare făcător de grăsime este grăsimea. Însă prima dată ne îngrășăm din cauza dulciurilor și a făinoaselor.

Revenind la acarbuza, ca medicament antidiabetic era minunat, nu creștea glicemia și nu te îngrășai. Dar ce se întâmplă cu glucoza în mediu cald și umed? Păi, fermentează și scoate gaze. Și pe unde ies gazele, pe eșapament, ca să se bucure și surzii de ele, mai și miros. Și pentru că oamenii flatulau, nu au mai luat medicamentul, care a dispărut, deși era un antidiabetic foarte bun. Pacienții mei îl mai cumpără de prin Germania, Austria și unde se mai găsește, dar la noi nu îl mai cumpăra nimeni", a spus Dr. Doru Negru.

Grăsimea apare din grăsime

"În al doilea rând, grăsimea se face din grăsime. Și au făcut ca grăsimea să nu se mai absoarbă din intestin... și ce minunăție s-a întâmplat? A iritat intestinul și a cauzat o diaree scârboasă de nu se poate, foarte păguboasă (...)

Mai departe, s-a încercat tăierea foamei din cap, să inhibăm centrul foamei din creier. Și a apărut medicamentul Rimonabant care a avut mare reclamă, doar că, așa cum avem 10 degete și o mulțime de taste pe calculator, tot așa în organism sunt câțiva mediatori chimici și mulți receptori. Într-adevăr, medicamentul îți tăia foamea, dar se sinucideau cu entuziasm mai mare decât în Rusia lui Putin. Prin urmare, acest medicament, la două săptămâni de la apariție a dispărut de pe piață, pentru că nu s-a mai produs. Acum, au apărut ultimele medicamente, găselnițe", a punctat Dr. Doru Negru.

Ce sunt incretinele

"Au apărut incretinele, medicamente foarte bune, care încetinesc golirea stomacului și îți dau senzația de sațietate pentru mai mult timp. Printr-un alt mecanism, împiedică producția de glucagon, care face invers decât insulina. Cu alte cuvinte, aceste medicamente nu lasă glicemia să crească și îți lasă mai multă vreme senzația de sațietate, inducându-ți o mare greață.

Unul din patru pacienți nu răspund la tratament. În plus, au apărut discuții despre riscul de depresie, pentru că… pur și simplu nu mai mănânci de plăcere. Păi, dacă îți ia plăcerea mâncatului?", a mai declarat Dr. Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, la DC News.

Dr. Doru Negru a subliniat că principala problemă nu este "ce" mâncăm, ci "cât" mâncăm și câtă mișcare facem.

