Tragedia de la clinica stomatologică. Anchetatorii au cerut facturile pentru anestezic - surse

Conform unor surse, anchetatorii ar fi cerut acum facturile pentru anestezicul folosit la astfel de intervenţii. Solicitarea anchetatorilor ar fi pe mai multe luni, nu doar pe perioada premergătoare tragediei. Scopul este pentru a vedea de unde a fost procurat anestezicul.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, urmează să prezinte un raport al tragediei luni, 17 noiembrie.

Acelaşi ministru a anunţat deja că la clinica privată unde s-a petrecut tragedia nu existau condiţiile necesare pentru anestezierea generală a pacienţilor.

"Şi cei la Constanţa au susţinut că aveau toate autorizaţiile în regulă. Eu nu am spus că nu aveau autorizaţiile în regulă, eu am spus că ce scria în documente nu se întâmpla în realitate. Adică mai exact în autorizaţie apăreau toate în regulă, iar în realitate nu existau elemente importante, minim necesare ca infrastructură, pentru a putea acorda anestezie generală în cazul intervenţiilor stomatologice", a afirmat acesta într-o conferinţă de presă.

20 de clinici şi cabinete private, închise

"Acest control tematic la nivel naţional, demarat pentru prima dată după Revoluţie, când controlăm absolut toate clinicile private care au cel puţin o sală de operaţie a început acum aproximativ 4 săptămâni. Din discuţiile cu colegii de la Inspecţia Sanitară şi de la Corpul de Control, estimez că în aproximativ 3-4 săptămâni vom putea avea raportul final. Până atunci, vă spun din datele preliminare că pentru peste 20 de clinici private s-a ridicat autorizaţia sanitară de funcţionare, pentru că nu respectau normativul şi pentru alte 30 au fost aplicate sancţiuni importante.

Aş vrea să subliniez un lucru. Nu discutăm doar despre un control, ci despre o acţiune de prevenţie, care trebuia făcută de mult. Nu o să explic de ce nu a fost făcut, nici nu ştiu de ce nu a fost făcut, dar important este că într-un final o facem.

Ce fac colegii mei de fapt? Se duc şi verifică fiecare cabinet şi clinică privată care deţine cel puţin o sală de operaţie. Dacă normativele nu sunt respectate, lasă măsuri de conformare, astfel încât aceştia să poată intra în legalitate. Astfel, să putem evita pe cât de mult se poate astfel de tragedii", a declarat Alexandru Rogobete duminică, 16 noiembrie.