Invitat la Health Forum IV - Cum poate fi revizuit sistemul de Asigurări de Sănătate din România, Alexandru Ciuncan, președinte și director general UNSAR, a fost întrebat de jurnalistul Val Vâlcu, moderatorul dezbaterii, care sunt „principalele direcții pe care vă concentrați pentru ca asigurările voluntare de sănătate să devină un pilon real de sprijin pentru cetățenii din România, așa cum se întâmplă în multe alte țări din vestul Europei?“

„Înainte să mă refer la întrebarea dumneavoastră, v-aș spune doar că nu credem că este vorba despre o dihotomie între sistemul public și privat. Trebuie din ce în ce mai mult să gândim pornind de la ce putem să facem împreună. Salut, de asemenea, ceea ce a spus domnul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru că, da, sunt pași importanți care trebuie făcuți, mai ales pe zona de facilități fiscale. A menționat și dânsul, dacă vorbim despre asigurările voluntare de sănătate și despre cum vrem să le dezvoltăm în România, atunci, da, aceste facilități fiscale vor trebui să devină ceva mai consistente.

Dorința noastră, la nivelul industriei de asigurări, este ca aceste produse, aceste asigurări voluntare de sănătate, să devină din ce în ce mai mult un aliat al sistemului public de sănătate. Este acel împreună despre care vă vorbeam. În acest moment, asigurările voluntare de sănătate reduc presiunea pe sistemul public de sănătate din cel puțin două perspective: Financiar și operațional“, a spus președintele și directorul general UNSAR.

Alexandru Ciuncan: Câți bani a dat UNSAR pentru asigurările de sănătate

Președintele și directorul general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România a spus care este și suma prin care UNSAR a contribuit, în 2024, la fondul național unic pentru asigurările voluntare de sănătate.

„Financiar, în momentul ăsta degrevăm prin despăgubirile plătite, fondul național unic cu peste 110 milioane de euro, deci undeva la 522 milioane de lei, sunt sume care au fost plătite anul trecut, date oficiale pentru tot ce înseamnă consultații, analize, intervenții chirurgicale, spitalizare și așa mai departe. Și, de principiu, e o sumă care nu ar trebui să mai fie cheltuită din fondul public. Mă refer evident la fondul de asigurări de sănătate.

Iar această cifră ar putea să fie mult mai mare, dacă și penetrarea asigurărilor voluntare de sănătate ar fi mai mare. În momentul acesta, deși, într-adevăr, numărul celor asigurați este în creștere constantă, doar cam 4-5% dintre români sunt protejați de o altfel de poliță.

Dacă numărul acestor ar fi mai mare și, bineînțeles, și degrevarea pe care o putem face la nivelul sistemului public, a fondurilor casei naționale ar fi mai mare. Și, pe de altă parte, ar fi, vă spuneam, o reducere a presiunii din punct de vedere operațională, pentru că aici asigurările voluntare prin însă și natura lor preiau o parte din cererea pentru servicii medicale. Deci, e o discuție foarte lungă aici, însă suntem deschiși să avem această conversație cu toți cei implicați.

Salutăm declarațiile cu atât ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cât și ale domnului ministru al Sănătății și numai declarațiile, cât și pașii care vedem că sunt făcuți. Cert este că din ce în ce mai mult se vorbește despre dezvoltarea asigurărilor voluntare de sănătate și ăsta e un lucru bun pe care îl salutăm. Pe de altă parte, să știți că și interesul pacienților pentru aceste produse se crește de la an la an. Nu o spunem noi ci o spun cei de la IRS cu care lucrăm, facem an de an cercetări sociologice.

Vedem că există un interes în creștere în momentul de față pentru asigurările voluntare de sănătate de 4 puncte procentuale de la an la an. Deci sunt undeva pe locul 3 ca cele mai interesante produse de asigurare din perspectiva clienților după asigurările de locuinte și asigurările de călătorie“, a conchis, la dezbaterea Invitat la Health Forum IV - Cum poate fi revizuit sistemul de Asigurări de Sănătate din România, Alexandru Ciuncan, președinte și director general UNSAR.