Forma sălbatică a virusului care provoacă poliomielita, detectată în Germania după 30 de ani

Autoritățile germane au anunțat joi, 13 noiembrie, că proba de apă uzată în care fusese detectată forma sălbatică a virusului care provoacă poliomielita provine din orașul Hamburg și au precizat că a fost creat un grup operativ, urmând să fie prelevate noi mostre, informează Reuters.

Institutul Robert Koch (RKI), principalul organism de sănătate publică din Germania, declarase miercuri pentru Reuters că forma sălbatică a poliovirusului a fost detectată într-o probă de apă uzată dintr-o locație neprecizată din Germania, un pas înapoi în eforturile de eradicare la nivel mondial a acestei boli mortale.

„Poliovirusul sălbatic de tip 1 (WPV1) a fost detectat într-o probă de apă uzată din Germania”, indicase miercuri RKI într-un comunicat transmis Reuters.

Reapariție a bolii în Germania, după 30 de ani

Descoperirea vine la peste 30 de ani după ce ultimele cazuri de infecție cu poliovirus sălbatic au fost înregistrate în Germania și marchează prima detectare a formei sălbatice a virusului în probe de mediu din această țară de la începutul acestui tip de monitorizare de rutină în 2021.

Autoritățile sanitare din Hamburg, care este și unul dintre cele 16 landuri federale ale Germaniei, au declarat că au convocat un grup de experți în controlul infecțiilor și că vor preleva probe suplimentare, în strânsă coordonare cu RKI.

Ele au adăugat că proba pozitivă a fost colectată în săptămâna care a început pe 6 octombrie, reafirmând observațiile anterioare ale RKI conform cărora riscul pentru public este foarte scăzut datorită ratelor de vaccinare ridicate și a faptului că nu au fost raportate infecții.

Poliomielita, o boală gravă, dar prevenibilă prin vaccinare

Poliomielita este o infecție virală care poate provoca deces sau paralizie, dar care poate fi prevenită prin vaccinare.

Există două forme de poliomielită care circulă la nivel global. Poliomielita sălbatică este mai rară și este prezentă doar în Afganistan și Pakistan. Cealaltă formă circulă în mai multe țări și provine din cazuri rare în care virusurile vii atenuate, utilizate în unele locuri pentru imunizare, suferă mutații și se răspândesc.

Oamenii de știință afirmă că riscul este minimizat prin acoperire vaccinală ridicată.

Autoritățile din Hamburg au precizat că proba colectată provine din ape uzate din Hamburg și parțial din landurile vecine, astfel că nu este posibil de stabilit cu exactitate unde a intrat virusul în sistemul de canalizare prin excreții umane. De asemenea, nu s-a putut determina dacă una sau mai multe persoane sunt infectate, potrivit Agerpres.