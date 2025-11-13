€ 5.0846
Tuberculoza, în topul mortalității infecțioase la nivel mondial
Data publicării: 08:35 13 Noi 2025

Tuberculoza, în topul mortalității infecțioase la nivel mondial
Autor: Crişan Andreescu

tuberculoza
 

Tuberculoza a provocat circa 1,23 milioane de decese anul trecut, a anunțat miercuri OMS, subliniind totodată fragilitatea progreselor realizate în lupta împotriva acestei boli.

Decesele cauzate de tuberculoză au scăzut cu 3% față de 2023, iar numărul cazurilor s-a redus cu aproape 2%, potrivit unui raport anual al OMS.

Se estimează că 10,7 milioane de persoane au contractat tuberculoză la nivel mondial în 2024: 5,8 milioane de bărbați, 3,7 milioane de femei și 1,2 milioane de copii.

Boală prevenibilă și vindecabilă, tuberculoza este cauzată de o bacterie care afectează cel mai frecvent plămânii.

Ea se transmite pe cale aeriană, atunci când persoanele infectate tușesc, strănută sau scuipă.

'Pentru prima dată de la începutul pandemiei de COVID-19, care a perturbat serviciile de sănătate, numărul cazurilor și al deceselor cauzate de tuberculoză este în scădere', a declarat miercuri la Geneva Tereza Kasaeva, directoarea Departamentului pentru HIV, tuberculoză, hepatite și infecții cu transmitere sexuală din cadrul OMS.

'Reducerile bugetare și factorii persistenți ai epidemiei amenință să anuleze progresele obținute cu greu, însă printr-un angajament politic, investiții susținute și solidaritate internațională putem inversa tendința și eradica acest flagel ancestral o dată pentru totdeauna', a subliniat ea.

Finanțarea luptei împotriva tuberculozei stagnează din 2020. Anul trecut, au fost disponibile 5,9 miliarde de dolari pentru prevenire, diagnostic și tratament - o sumă mult inferioară nevoilor estimate la 22 de miliarde de dolari anual până în 2027.

În 2024, opt țări au concentrat două treimi din totalul cazurilor la nivel mondial: India (25%), Indonezia (10%), Filipine (6,8%), China (6,5%), Pakistan (6,3%), Nigeria (4,8%), Republica Democratică Congo (3,9%) și Bangladesh (3,6%).

Cei cinci principali factori de risc aflați la originea epidemiei sunt malnutriția, infecția cu HIV, diabetul, fumatul și tulburările asociate consumului de alcool.

Tuberculoza rămâne principala cauză de deces în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV, cu un bilanț de 150.000 de decese anul trecut.

În 2024, 8,3 milioane de persoane au fost diagnosticate și au putut beneficia de tratament, iar rata de reușită a tratamentelor a crescut de la 68% la 71%.

În total, OMS estimează că tratamentul rapid al tuberculozei a salvat 83 de milioane de vieți din anul 2000, potrivit Agerpres.

