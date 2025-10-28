În ultimele zile, societatea de pe ambele maluri ale Prutului a fost zguduită de pierderea unor tineri care păreau că abia au început să-și arate potențialul. Sergiu Opaeț, profesor din Republica Moldova, avea doar 35 de ani și se confrunta cu epuizarea cronică. Astăzi, România plânge moartea Ștefaniei Szabo, director medical al Spitalului Județean Buzău, în vârstă de 37 de ani, găsită fără suflare în camera de gardă a unității medicale.

Acești tineri, plini de energie și dorința de a face mai mult, au plecat dintre noi fără avertisment, lăsând în urmă șocul și durerea celor care îi cunoșteau și ale societății largi. Moartea lor ne amintește brutal că epuizarea nu ține cont de vârstă sau de ambiție, iar burnout-ul nu mai este doar un termen, ci o realitate care devine tot mai prezentă în viețile noastre.

Suntem prinși într-un ritm care nu ne lasă răgaz. Ni se spune că valoarea noastră stă în realizări fără oprire, în obiective bifate și în statut social. Ne împingem mereu mai departe, ignorând semnalele propriului corp și ale minții. Rareori ni se vorbește despre costul real al acestei goane: nopți nedormite, momente de liniște pierdute, sănătate slăbită și, uneori, prețul suprem, propria viață. Am discutat în exclusivitate la DC News cu psihologul Radu Leca despre fenomenul burnout și implicațiile sale.

”Cei trei pot salva viața acestei persoane”

"Atunci când vorbim de tot ceea ce înseamnă structura burn out-ului, care este predecesor depresiei, conține elemente puternice de epuizare care împing, în timp, organismul și psihicul spre o zonă ce poate declanșa dorința inconștientă a subiectului de a muri. Subiectul își dorește atât de tare să se liniștească, să găsească o alternativă concretă la tot ceea ce simte în momentul respectiv, încât își dorește în mod subconștient moartea. Atât timp cât subiectul a fost diagnosticat și nu a intrat în partea de intervenție terapeutică, nu a primit psiholog sau psihoterapeut, atunci viața lui este pusă în pericol. Acești oameni trebuie să consulte un psiholog, medic psihiatru, specialist, care să-i ofere un tratament. Tratamentul nu-ți ia cu mâna burn out-ul, în schimb echipa pe care o formează psihiatrul, psihoterapeutul și cu psihologul, cei trei pot salva viața acestei persoane. În mod particular, elementele care țin de probleme de familie ce accentuează noțiunea de burn out conduc către încetarea din viață a subiecților. Mai ales pentru cei care suferă de epuizare, dar care nu au intrat sub incidența psihoterapiei. Avem de a face cu lucruri care sunt îngrijorătoare. La nivel european se înregistrează o creștere a morților din epuizare. Există posibilitatea să se înțeleagă în mod concret aceste idei ca fiind definitorii pentru tot ceea ce înseamnă subiecții corporatiști ce ajung să muncească câte 12-14 ore, la fel și medicii, la fel și directorii de spitale sau alte instituții. Moartea lor a dus în atenția noastră, la nivel internațional, pericolul burn out-ului pentru cadrele medicale și pentru cadrele de management. Avem nevoie de o campanie identică cu cea realizată de conștientizare a depresiei la nivel național", a explicat psihologul Radu Leca.

