€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:52 28 Oct 2025

”La ce vârstă e mai bine să mori: 35 sau 37?”
Autor: Roxana Neagu

sergiu stefania doua morti
 

Două morți fulgerătoare cutremură România și Republica Moldova.

Moartea unui profesor din Republica Moldova a cutremurat întreaga societate de peste Prut în aceste zile.  Sergiu Opaeț avea doar 35 de ani și era epuizat. Astăzi, în România, a murit Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean din Buzău. Avea 37 de ani. A fost găsită fără viață în camera de gardă, în această dimineață. Sunt doar doi tineri care au încercat să demonstreze că pot mai mult, a căror energie nu s-a epuizat până în ultima secundă de viață, o viață prea scurtă și o moarte care a venit neanunțată. Șocul pierderii celor doi frapează românii din țară și de peste Prut. 

”În 5 minute te uită toți”

Florentin Lehaci întreabă, într-un comentariu pe Facebook, ”La ce vârstă e mai bine să mori: 35 sau 37?”.

 ”Mai duceți-vă voi dracului cei cu perfecțiunea, că în 5 minute te uită toți, iar tu, într-un final, lupți pentru 5 minute din viața ta” scria tânărul profesor Sergiu Opaeț, când a ajuns la spital, cu câteva zile înainte de a muri. 

Și Sergiu, ca și Ștefania, avansase în carieră, era director de școală, în Orhei. ”M-au ajuns masteratele, recalificările și directoriile și dorința de a fi bun în toate”, scria el din patul de spital, amintește Florentin Lehaci. 

”Ni s-a spus că valoarea vine din a reuși”

Colegii Ștefaniei o descriu drept o persoană care muncea enorm, ”venea la serviciu și când era bolnavă”. 

”Burnout. Epuizare. Fac parte deja din povestea noastră. Pentru unii este deja o dramă. Da, este drama unei generații care a învățat să trăiască în competiție cu sine, nu în conexiune cu sine.

Ni s-a spus că valoarea vine din a reuși. Că trebuie să fim perfecți, eficienți, mereu performanți. Diplome! Funcții! Poziții! Cursuri! Tot mai multe cursuri! Poziții sociale înalte. Și bani, cât mai mulți bani! Dar nimeni nu ne-a spus ce preț plătim pentru asta: somnul, liniștea, corpul, sufletul, viața. Personal, nu am de gând să mor din cauza locului de muncă! Indiferent cât de multe „povești” despre austeritate îmi spune Ministrul Educației.
Atenție! Nu avem nevoie doar de mai mult timp. Oricum e limitat. Avem nevoie de claritate, de conștientizare, de vitalitate — în toate dimensiunile ei: fizică, mentală, emoțională și spirituală” scrie prof. Lehaci, formator în educație și coach transformațional. 

Să înveți să te oprești - lecția pe care generația 30+ nu a învățat-o

El punctează că ”viața nu e o competiție. E un echilibru. Iar echilibrul nu se găsește când ai terminat totul, ci când înveți să te oprești și să asculți ce e viu în tine. Atât cât mai ești viu”. 

Acesta organizează o serie de întâlniri live și descrie primul episod ca fiind despre conștientizare pentru vindecare: ”Zâmbetul din față. Durerea din spate. Cei mai puternici par cei mai bine. Dar sunt? Poate că tocmai cu această conștientizare începe adevărata vindecare. Și poate că a venit timpul să ne mai oprim. Fiindcă nu știi dacă mâine mai ești. Chiar dacă te crezi nemuritor fiindcă ai în jur de 35 de ani!”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
Sergiu Opaet
Ștefania Szabo
moarte
doliu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Anchetă la Parchetul din Buzău pentru stabilirea circumstanțelor decesului chirurgului Ștefania Szabo
Publicat acum 29 minute
Bulgaria lasă în urmă România prin "cea mai bună fabrică de pulberi" din UE. Contract de peste 1 mld. € cu Rheinmetall
Publicat acum 33 minute
Bunuri de lux puse sub sechestru la Brăila. Manevra prin care s-ar fi prejudiciat statul cu 1,8 milioane de lei
Publicat acum 34 minute
”La ce vârstă e mai bine să mori: 35 sau 37?”
Publicat acum 44 minute
ARPIM Innovation Forum 2025. Inovația farmaceutică: motor de competitivitate - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 52 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
Publicat pe 26 Oct 2025
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close