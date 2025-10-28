Moartea unui profesor din Republica Moldova a cutremurat întreaga societate de peste Prut în aceste zile. Sergiu Opaeț avea doar 35 de ani și era epuizat. Astăzi, în România, a murit Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean din Buzău. Avea 37 de ani. A fost găsită fără viață în camera de gardă, în această dimineață. Sunt doar doi tineri care au încercat să demonstreze că pot mai mult, a căror energie nu s-a epuizat până în ultima secundă de viață, o viață prea scurtă și o moarte care a venit neanunțată. Șocul pierderii celor doi frapează românii din țară și de peste Prut.

”În 5 minute te uită toți”

Florentin Lehaci întreabă, într-un comentariu pe Facebook, ”La ce vârstă e mai bine să mori: 35 sau 37?”.

”Mai duceți-vă voi dracului cei cu perfecțiunea, că în 5 minute te uită toți, iar tu, într-un final, lupți pentru 5 minute din viața ta” scria tânărul profesor Sergiu Opaeț, când a ajuns la spital, cu câteva zile înainte de a muri.

Și Sergiu, ca și Ștefania, avansase în carieră, era director de școală, în Orhei. ”M-au ajuns masteratele, recalificările și directoriile și dorința de a fi bun în toate”, scria el din patul de spital, amintește Florentin Lehaci.

”Ni s-a spus că valoarea vine din a reuși”

Colegii Ștefaniei o descriu drept o persoană care muncea enorm, ”venea la serviciu și când era bolnavă”.

”Burnout. Epuizare. Fac parte deja din povestea noastră. Pentru unii este deja o dramă. Da, este drama unei generații care a învățat să trăiască în competiție cu sine, nu în conexiune cu sine.

Ni s-a spus că valoarea vine din a reuși. Că trebuie să fim perfecți, eficienți, mereu performanți. Diplome! Funcții! Poziții! Cursuri! Tot mai multe cursuri! Poziții sociale înalte. Și bani, cât mai mulți bani! Dar nimeni nu ne-a spus ce preț plătim pentru asta: somnul, liniștea, corpul, sufletul, viața. Personal, nu am de gând să mor din cauza locului de muncă! Indiferent cât de multe „povești” despre austeritate îmi spune Ministrul Educației.

Atenție! Nu avem nevoie doar de mai mult timp. Oricum e limitat. Avem nevoie de claritate, de conștientizare, de vitalitate — în toate dimensiunile ei: fizică, mentală, emoțională și spirituală” scrie prof. Lehaci, formator în educație și coach transformațional.

Să înveți să te oprești - lecția pe care generația 30+ nu a învățat-o

El punctează că ”viața nu e o competiție. E un echilibru. Iar echilibrul nu se găsește când ai terminat totul, ci când înveți să te oprești și să asculți ce e viu în tine. Atât cât mai ești viu”.

Acesta organizează o serie de întâlniri live și descrie primul episod ca fiind despre conștientizare pentru vindecare: ”Zâmbetul din față. Durerea din spate. Cei mai puternici par cei mai bine. Dar sunt? Poate că tocmai cu această conștientizare începe adevărata vindecare. Și poate că a venit timpul să ne mai oprim. Fiindcă nu știi dacă mâine mai ești. Chiar dacă te crezi nemuritor fiindcă ai în jur de 35 de ani!”.